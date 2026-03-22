Тарасова о Кубке Первого канала: «Под конец сезона все катались гениально, показывали лучшее, что умеют. Уникальный турнир»

Тарасова о Кубке Первого канала: все катались гениально, уникальный турнир.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.

Команда Москвы одержала победу, опередив команду Санкт-Петербурга.

«Уникальный уровень всей сборной команды страны. В каждом виде выступали все сильнейшие, потрясающе катались. Огромное количество обожателей нашего фигурного катания на трибунах, очень теплый зал. Под конец сезона все катались гениально, показывали лучшее, что умеют. Это одни из лучших в мире соревнования.

В произвольной программе у мальчиков было много элементов, которые они уже после чемпионата России выучили, они исполняли большое количество четверных. Просто уникальный турнир, смотреть одно удовольствие.

Я не поехала, потому что плохо себя чувствую, а вообще на такие соревнования надо ездить, потому что подобных в мире нет. И он очень важен для спортсменов, он помогает им жить, дает деньги, на которые они живут», – сказала Тарасова .

Также она ответила на вопрос, с какими чувствами будет смотреть чемпионат мира без россиян.

«Большое (в кавычках) спасибо международной федерации фигурного катания, которая нас на четыре года отстранила, чтобы мы не мешали тем спортсменам, которые бы никогда не заняли никакие места, подниматься на пьедестал почета. Мы им просто надоели, и поэтому четыре года медали получали те, кого они хотели видеть. Но мы выйдем и будем побеждать.

Правда, сначала у нас будет по одной квоте на дисциплину, хотя до отстранения мы завоевали по три. Это большая разница, пройдет еще пару лет, пока мы снова будем по три квоты иметь. Это все не сразу будет и не вдруг», – добавила Тарасова.

