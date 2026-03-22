Тарасова о Кубке Первого канала: «Под конец сезона все катались гениально, показывали лучшее, что умеют. Уникальный турнир»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.

Команда Москвы одержала победу, опередив команду Санкт-Петербурга.

«Уникальный уровень всей сборной команды страны. В каждом виде выступали все сильнейшие, потрясающе катались. Огромное количество обожателей нашего фигурного катания на трибунах, очень теплый зал. Под конец сезона все катались гениально, показывали лучшее, что умеют. Это одни из лучших в мире соревнования.

В произвольной программе у мальчиков было много элементов, которые они уже после чемпионата России выучили, они исполняли большое количество четверных. Просто уникальный турнир, смотреть одно удовольствие.

Я не поехала, потому что плохо себя чувствую, а вообще на такие соревнования надо ездить, потому что подобных в мире нет. И он очень важен для спортсменов, он помогает им жить, дает деньги, на которые они живут», – сказала Тарасова.

Также она ответила на вопрос, с какими чувствами будет смотреть чемпионат мира без россиян.

«Большое (в кавычках) спасибо международной федерации фигурного катания, которая нас на четыре года отстранила, чтобы мы не мешали тем спортсменам, которые бы никогда не заняли никакие места, подниматься на пьедестал почета. Мы им просто надоели, и поэтому четыре года медали получали те, кого они хотели видеть. Но мы выйдем и будем побеждать.

Правда, сначала у нас будет по одной квоте на дисциплину, хотя до отстранения мы завоевали по три. Это большая разница, пройдет еще пару лет, пока мы снова будем по три квоты иметь. Это все не сразу будет и не вдруг», – добавила Тарасова.

Понты фигуристов на глазах Сихарулидзе: столько прыжковых баттлов еще не было

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Турнир отличный. Хорошо бы его сохранить. Здесь всегда кто-то выдаёт шикарные прокаты, пробует что-то новое, и каждый может блеснуть и выделиться. Может только лучше было бы делать три команды. И, конечно, надо очень хорошо продумывать правила и регламент, чтобы не было никаких недопониманий и недоразумений. Ну и судить максимально объективно и честно.
Цирк, к фигурном катанию отношения не имеет
Программы там тоже катают.
Особенно игрушки надо было учиться собирать
Вот без этого точно можно обойтись. Лучше бы лишний конкурс элементов. Может, новое что-то придумать.
Больше КП и ПП надо было,а не игрушки собирать.
По твизлам не могу понять,почему второй год
подряд КН делают твизлы каждый сам по себе и их засчитывают?
Какая наивная ТАТ полагая что мальчики уже после ЧР выучили новые прыжки.
А ведь числится ст.тренером сборной по мужскому одиночному.
Вообще-то, не ТАТ это придумала, а услышала от комментаторов на шоу. Я слышала то же самое )
Всю процедуру кубка не смотрел (времени не было), а вот на сайте только прокаты глянул, один за другим, быстренько и по порядку. Спасибо сайту 1 канал что такая возможность есть по вырезкам. Молодцы наши фигуристы, старались от души, будто бы на чемпионате сражаются. Хорошие они у нас я доволен.
Семёёён Семёёёныч....
У мальчиков было много новых элементов в ПП? Один Женя усложнил программу флипом, и то, с докрутом сложности
Фигуристы порадовали, особенно ребята! Всем здоровья и успехов!
Такой цирк нам нужен
Какие-то «весёлые старты» в стиле детского утренника. Что это вообще было такое? На серьезные соревнования не дотягивает, а для реальной вечеринки не хватает градуса. Какие затейники придумывают всю эту чепуху?
Обе команды были дружны, старались. Видно, что им было интересно и азарт захватывал участников. То, что не рискнешь попробовать в прокатах на соревнованиях, на КПК это делали.
