Аделия Петросян: «Параллельный прыжок с Валиевой готовили пять минут»

Петросян: параллельный прыжок с Валиевой готовили пять минут.

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян рассказала, как команда Москвы готовилась к прыжковому баттлу на Кубке Первого канала.

– Как определяли, кто будет из команды делать прыжки в конкурсах?

– Мы распределили прыжки, но потом пришлось заново обговаривать, особенно нам с Камилой [Валиевой], потому что мы из разных групп. Мы решили, что лучше нам прыгнуть чисто один тройной, а мальчики взяли на себя ответственность и сделали все остальное.

Не знаю, как они это выполнили, они бесконечно что-то делали, перепрыгивали. Рада, что они справились. Подумаю, как их отблагодарить.

– Сколько готовили параллельный прыжок с Камилой Валиевой?

– Пять минут. Нам Светлана Владимировна (Соколовская) немного подсказывала, как посмотреть на судей, как сделать подлиннее выезд. Утром порепетировали, – сказала Петросян.

Команда Москвы одержала на турнире победу, команда Петербурга заняла второе место.