Аделия Петросян: «Параллельный прыжок с Валиевой готовили пять минут»
Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян рассказала, как команда Москвы готовилась к прыжковому баттлу на Кубке Первого канала.
– Как определяли, кто будет из команды делать прыжки в конкурсах?
– Мы распределили прыжки, но потом пришлось заново обговаривать, особенно нам с Камилой [Валиевой], потому что мы из разных групп. Мы решили, что лучше нам прыгнуть чисто один тройной, а мальчики взяли на себя ответственность и сделали все остальное.
Не знаю, как они это выполнили, они бесконечно что-то делали, перепрыгивали. Рада, что они справились. Подумаю, как их отблагодарить.
– Сколько готовили параллельный прыжок с Камилой Валиевой?
– Пять минут. Нам Светлана Владимировна (Соколовская) немного подсказывала, как посмотреть на судей, как сделать подлиннее выезд. Утром порепетировали, – сказала Петросян.
Команда Москвы одержала на турнире победу, команда Петербурга заняла второе место.
Вот тут уже второй день чихвостят Камилу, а мне бросилось в глаза как она заходила на прыжок: пластика тела, артистизм рук, да и вообще вспомнилась прежняя Камила тех лет. Так хочется чтобы она удачно влилась в подготовку соревновательно сезона. Буду её ждать. ))) Ну а Аделька - она всегда великолепна.
Очень понравились прыжки Андрея Мозалева : красивые , легкие и мягкие . Ещё бы он их в программах всегда делал .