Аделия Петросян: «Параллельный прыжок с Валиевой готовили пять минут»

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян рассказала, как команда Москвы готовилась к прыжковому баттлу на Кубке Первого канала. 

– Как определяли, кто будет из команды делать прыжки в конкурсах?

– Мы распределили прыжки, но потом пришлось заново обговаривать, особенно нам с Камилой [Валиевой], потому что мы из разных групп. Мы решили, что лучше нам прыгнуть чисто один тройной, а мальчики взяли на себя ответственность и сделали все остальное.

Не знаю, как они это выполнили, они бесконечно что-то делали, перепрыгивали. Рада, что они справились. Подумаю, как их отблагодарить.

– Сколько готовили параллельный прыжок с Камилой Валиевой?

– Пять минут. Нам Светлана Владимировна (Соколовская) немного подсказывала, как посмотреть на судей, как сделать подлиннее выезд. Утром порепетировали, – сказала Петросян. 

Команда Москвы одержала на турнире победу, команда Петербурга заняла второе место. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Круто особенно получилось у Андрея, вместе с Никитой. Отлично справились одиночники.
Вот тут уже второй день чихвостят Камилу, а мне бросилось в глаза как она заходила на прыжок: пластика тела, артистизм рук, да и вообще вспомнилась прежняя Камила тех лет. Так хочется чтобы она удачно влилась в подготовку соревновательно сезона. Буду её ждать. ))) Ну а Аделька - она всегда великолепна.
Многим не понравилась программа Камилы. Она ей не подходит совсем. Вернее, такая программа вообще никому не подойдёт, так как она безликая. И артистичность Валиевой ее не спасает.
Если и чихвостят, то точно не Камилу, а программу и платье. Мне тоже не понравилось, впервые в жизни не захотелось пересмотреть Камилу. И я пока не верю, что в этом штабе что-то получится с Камилой. Но буду рада ошибиться, и Камилу тоже буду ждать. Но штабу надо позаботиться о хореографе.
на прыжках команда Москвы выглядела очень уверенно. но особенно меня удивили Андрей и Никита
Андрей и Никита особо понравились в прыжках!
Молодцы девочки.. А прыжки обязательно буду пересматривать. Андрей с Никитой очень круто отпрыгали, прямо глазам не верилось. Все молодцы огромные, команду не подвели.
Андрей с Никитой в одном ТШ,могли отрепетировать.. Владу с Артуром,который пришел на помощь в последний момент-труднее.
Ну это уже как получилось.
Очень понравились параллельные прыжки!
Андрей с Никитой просто отлично !
Молодцы, самый красивый и параллельный прыжок)
Девчонки удивили, молодцы Камила и Аделия! А парни лучшие, так старались и справились!
Девочки прыгнули синхронно и почти одинаково , чувствуется , что из одной школы .
Очень понравились прыжки Андрея Мозалева : красивые , легкие и мягкие . Ещё бы он их в программах всегда делал .
Получилось круто. Молодцы! Как будто из одной группы)) И видно, что они доброжелательно относятся друг к другу.
Они из одной группы. Никита теперь в Хрустальном.
Интересным и зрелищным получился конкурс параллельных прыжков, где красные были успешней синих.
