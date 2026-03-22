Евгений Устенко: «Переживал за Ветлугина, с ним я прожил эту программу. Ходил и говорил: «Давай, мой сыночек»

Устенко: переживал за Ветлугина, ходил и говорил: «Давай, мой сыночек».

Фигурист Евгений Устенко, выступающий в танцах на льду с Екатериной Мироновой, рассказал, что переживал за Матвея Ветлугина на Кубке Первого канала.

Устенко был капитаном команды Санкт-Петербурга, которая уступила Москве.

«Как будто вчера оставил большую частичку себя, почувствовал, что не восполнил ее. Быть капитаном – это ответственно, это здорово. Не могу выделить в команде кого-то одного.

Чуть больше за Матвея я переживал, с ним я прожил эту программу. Ходил и говорил: «Давай, мой сыночек, давай родненький!» Все ребята молодцы, всем огромное спасибо, всем тысячу раз сказал, главное, чтобы все остались довольны.

Вы становитесь одной большой семьей. Мне показалось, что за два дня мы сплотились в единую силу. Это было очень приятно», – сказал Устенко.