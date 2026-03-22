Евгений Устенко: «Переживал за Ветлугина, с ним я прожил эту программу. Ходил и говорил: «Давай, мой сыночек»

Фигурист Евгений Устенко, выступающий в танцах на льду с Екатериной Мироновой, рассказал, что переживал за Матвея Ветлугина на Кубке Первого канала.

Устенко был капитаном команды Санкт-Петербурга, которая уступила Москве.

«Как будто вчера оставил большую частичку себя, почувствовал, что не восполнил ее. Быть капитаном – это ответственно, это здорово. Не могу выделить в команде кого-то одного.

Чуть больше за Матвея я переживал, с ним я прожил эту программу. Ходил и говорил: «Давай, мой сыночек, давай родненький!» Все ребята молодцы, всем огромное спасибо, всем тысячу раз сказал, главное, чтобы все остались довольны.

Вы становитесь одной большой семьей. Мне показалось, что за два дня мы сплотились в единую силу. Это было очень приятно», – сказал Устенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
Устенко выложился на максимум в капитанстве! Хотя в целом команда не очень сплоченная у них была.
Да,Женя очень за всех переживал,это видно было.Молодец,очень ответственность подошёл к роли капитана.
Вот не подводит меня Устенко
Матвей с призовых угощает всю команду ужином))
На самом деле всякое бывает, он реально переживал, на нём лица после проката не было!
Я не следила за ростом баллов, но люди пишут, что если даже Матвей бы на свой максимум откатал, не помогло бы. Как и не помогло и подсуживание. Разрыв был бы больше в пользу Москвы. Просто красные были посильнее и сплочённее.
у Москвы Катя с Матвеем мощный отрыв задали в конкурсе мастерства.
Как мило🥰.Пусть в ребят всё сложится в новом сезоне.
Устенко приятно удивил: эмоциональность и теплотой к каждому члены команды! Приятно было открыть для себя его как человека. Буду теперь болеть за их пару. Удачи!
Женя показал себя надежным капитаном.
