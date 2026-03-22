Петросян о победе на Кубке Первого канала: «Никто не подвел, все вложились в нашу команду»

Петросян: на Кубке Первого канала никто не подвел, все вложились в нашу команду.

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян высказалась о победе команды Москвы на Кубке Первого канала.

«Переживала за каждого из команды, каждый волновался, хотел показать максимум, чтобы не подвести. Никто не подвел, все вложились в нашу команду.

На прыжковом турнире, когда я была капитаном, было практически без шансов выиграть, были сильные мальчики, особенно в плане прыжков. А тут у нас были шансы более-менее равные, старались выполнить свою работу, кричать, поддерживать и радоваться каждому прокату», – сказала Петросян.

«Как спортсмены определяли, в каком порядке кататься? Мы спросили, кому принципиально катать в начале или в конце, все пожелания были учтены. Гриша Федоров взял на себя ответственность закрыть этот Кубок Первого канала.

Огромное ему спасибо, на самом деле, это очень тяжело, даже когда знаешь, что нужно набрать определенное количество баллов, все равно хочется показать красивый прокат, чтобы не было никакого осадка. Гриша с блеском это сделал», – отметила фигуристка.

«Я боялась уронить (кубок), он тяжеловатый», – передает слова Петросян «Чемпионат».