Петросян о победе на Кубке Первого канала: «Никто не подвел, все вложились в нашу команду»

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян высказалась о победе команды Москвы на Кубке Первого канала. 

«Переживала за каждого из команды, каждый волновался, хотел показать максимум, чтобы не подвести. Никто не подвел, все вложились в нашу команду.

На прыжковом турнире, когда я была капитаном, было практически без шансов выиграть, были сильные мальчики, особенно в плане прыжков. А тут у нас были шансы более-менее равные, старались выполнить свою работу, кричать, поддерживать и радоваться каждому прокату», – сказала Петросян.

«Как спортсмены определяли, в каком порядке кататься? Мы спросили, кому принципиально катать в начале или в конце, все пожелания были учтены. Гриша Федоров взял на себя ответственность закрыть этот Кубок Первого канала.

Огромное ему спасибо, на самом деле, это очень тяжело, даже когда знаешь, что нужно набрать определенное количество баллов, все равно хочется показать красивый прокат, чтобы не было никакого осадка. Гриша с блеском это сделал», – отметила фигуристка.

«Я боялась уронить (кубок), он тяжеловатый», – передает слова Петросян «Чемпионат».

Я очень рада, что сезон для Аделечки закончился на позитивной ноте - и квад выехала, и команда победила, еще и деньжат заработали.
Ответ Арктический Лед
Теперь можно отдыхать 😌начинается межсезонье.
На прыжковом сегодня Мозалев по хорошему удивил. Всем известно, насколько Андрей срывной, а тут ни разу не подвел и даже 4Ф сделал.
Ответ Ягун Ягунини
Да он вообще оказался отличным командным игроком
Ответ kiro_lo
он редко подводит в команде, давно заметила
Команда выбрала капитаном Аделию и правильно сделала. Команда Москвы в основном состояла из воспитанников ТШТ. Аделия своей победой в КП вселила уверенность членам своей команды, зарядила их на победу. Каждый внес свой посильный вклад, была дружная команда, каждый переживал и поддерживал. Красивая победа, красивое завершение сезона на позитивной ноте.
Ответ Если звезды зажигают, значит это кому-ни
Комментарий скрыт
Ответ lika11
Модерация здесь существует? Почему такие комментарии пропускаются?
У Москвы была такая сплоченная команда, а СПб сидели в основном с кислыми лицами - только Вася с Некрасовым и Муравьева старались поддерживать активно.
Все, особенно судьи и организаторы.
Все большие молодцы, бились как могли и переживали друг за друга, поддерживали. С победой!!!
А сколько воя было, что Питер тащат.. Сколько гадостей на спортсменов вылили персонажи ботофермы Москвы.
Команду Москвы с победой! 💫💫
наверное, в противовес Адели хотели Петю сделать капитаном Питера, но он такой все-таки скромный парень и отработал за команду в прокатах
Не, капитанство Петру по характеру её подходит. Устенко отлично справился.
Угарнул как Аделя вступилась за команду, когда игрушки считали) Настоящий капитан команды
