Команда Москвы за победу на Кубке Первого канала получила 14 млн рублей, команда Петербурга за второе место – 7

Московская команда за победу на Т-Банк Кубке Первого канала по фигурному катанию получила 14 млн рублей. 

Турнир завершился сегодня в Санкт-Петербурге. Фигуристы команды Москвы набрали 2635,26 балла. 

Команда Санкт-Петербурга, занявшая второе место (2585,72 балла), заработала 7 млн рублей. 

Тезисно:
Хорошие были соревнования за исключением конкурсов.
Спортсмены у нас прекрасные!
По умолчанию болею за Петербург, но команда Москвы была настоящей командой. Это очень видно на видео от Первого.
Безумно рада за Аделию. Хорошая получилась терапия.
Петр Первый, он фантастически прекрасен без всяких но!
Федерация противоречит сама себе, вставляя четверные в КП девочек и прыжковые эстафеты во все места. Сихарулидзе гнать поганой метлой.
Ответ ЮИ
Поддерживаю, конкурсы на фиг не нужны , как и фиглярство Яга. Лучше устроили прыжковый у парников и выбросы.
Ответ galik55
Эстафеты в очередной раз отлично получились, прыжковые дуэли- вообще замечательно.
Сбор игрушек- лишний. Ну и танцорские конкурсы традиционный провал, из-за странных правил оценивания.
Болела за Москву, и за Петю)) и за умничку Дину, которая вчера так расстроилась и сегодня собралась и показала на что способна!!!
Фигуристы молодцы, судьям - позор за предвзятость и засуживание Москвы.
Ягудина прочь, этот кринж с футболками не развидеть теперь((
Ответ Yana0808B
Я болела за Питер, и еще болела за Дарио и Машу Захарову.
Ответ galik55
Я болела за Москву!
За Петра, Машу, Дашу, Алису, Влада, Марка, Сашу, Ваню, Камилу, Сашу, Диму, Настю, Сашу, Григория, Андрея, Никиту!
Может кого-то забылв, Юлию с Брюхановым!
Всё такие классные! 💯
Хороший турнир получился, на позитиве. Мне даже "веселые старты" больше понравились, надо только получше формализовать их правила, чтобы были равные условия и более честные результаты.
Диночка,умничка,красавица,молодец хорошо откатала.Здоровье.
Ответ Зулфира Мухаметшина
+++ Дина - очаровательная молодая девушка. Почему тренеры выбирают для её программ такую трагичную музыку? Мне кажется, ей подошло бы что лёгкое, воздушное. Но сегодня она справилась с "Лакримозой" просто восхитительно!
Ответ Зулфира Мухаметшина
Прекрасный получился турнир, завершение сезона, очень порадовал Петя,у меня просто нет слов,как он держит форму с сентября, это феноменально!
Классный был турнир , атмосфера была такая душевная , спортсмены наши так искренно болели друг за друга , поддерживали , питерцам отдельное спасибо за поддержку, болельщикам фк в Питере особый респект! Понравились Адель ,Маша ( собралась , умничка ) , Камилла , Петя - восторг , он вообще за сезон хоть один прыжок завалил ?Какая - то космическая стабильность ! Женя , Марк , безусловно порадовали . Пары и танцы все на уровне . В итоге праздник закрытия сезона получился , отличные у нас фигуристы , порадовали от души ! Ну , и понтов накидали сегодня Антоше , красавцы !
Ответ Mari Gams
С понтами это молодцы ребята. Ждём ответа от Сикха.
Ответ Светлана Воронова
Он даже не вышел награждать
Думаю боялся что освистают!!!!
Читал же здесь наверное
сегодня была одна команда, а вторая - сборная солянка; даже вопрос возник - а они хоть познакомились перед стартом…
Ответ gg4L
Вы о чём вообще? Питерцы классные, ну наваляли некоторые и что?
Ответ gg4L
Хорошая была комнда С-Пб, или лишь бы накинуть?
Что-то не знают как облагодетельствовать фигуристов, честно говоря не понимаю, за что. Ну вышли, попрыгали, покружились, и все. Что уж такого особенного сделали для страны и граждан? Вот врачам и медсестпам обидно, наверное, смотреть на такую раздачу средств. Да и много кому еще, труд которых гораздо более полезен и нужен.
Ответ olgakamchatka1903
а кто этим обиженным людям мешал в своё время пойти на каток и биться об прыжки ежедневно без отдыха? А ещё питаться одной креветкой в день. Теперь нужно свернуть весь спорт в мире, потому что кто-то ошибся в своём профессиональном выборе и сидит обесценивает труд остальных? Открою секрет, в частных клиниках никто не бедствует, но туда ещё попасть надо, мозги нужны, а это не у всех выпускников медвузов в достатке
Ответ Сырок с кокосом
Странные рассуждения..не у всех природные данные соответствуют и здоровье не всем позволяет заниматься спортом. И я открою секрет, занятия ФК не всем финансово доступны. А вот учиться на врача по призванию в среднем 10 лет, убиваясь об парту от недосыпа, ходить на лекции даже с 39 температурой, посещать психбольницы и крематории, не труд совсем…по Вашему мнению…
Болела за команду СПб, но столичная команда победила справедливо, поздравления!
Но больше всех мне понравились питерцы: прекрасный Пётр, потрясающий Евгений, классный Артур, любимые МиГи, дивные красавицы Сонечка и Ксюша, сумевшая собраться восхитительная Диночка!
Капитаны Петросян и Устенко были хороши!
Раздражали дико Соловьев своей приторной манерой и некомпетентностью, ЕМ загробным голосом и обликом, фальшивая АЩ.
Ответ ВИван
а почему Владюшу не перечислили .. он в прыжковом турнире огличился!!!
Ответ Vikta_1116590273
Он тоже был хорош!
Отличный турнир, спасибо первому каналу! Какие-то моменты с судейством, это мелочи и видимо часть игры) Очень хочется чтоб нас уже пустили на международные соревнования, чтоб чемпионат по прыжкам стал открытым и лучшие джамперы мира за него бились, пусть и на турнир шоу программ приезжают, но вот этот турнир мне нравится как он есть, закрепить бы ему правила и пусть каждый год, в середине марта Москва рубится с Питером на льду. Все от этого противостояния лучших школ только выйграют.
