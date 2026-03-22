Семененко исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Кубке Первого канала
Двукратный чемпион России Евгений Семененко выступил с произвольной программой на Кубке Первого канала.
Семененко исполнил пять четверных прыжков: четверной флип, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель, четверной тулуп. Также он прыгнул каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов и сольный тройной аксель.
Фигурист получил за прокат 184,66 балла.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У нас невероятная мужская сборная, пожалуй, лучшая в мире. Когда такое было? И Женя Семененко вносит свой стабильный, высочайший вклад в эту реальность.
Молодец, Женя, красавчик!
Боролся, молодец! ✊
и два трикселя
Женя проявил характер и волю сделав такой прыжковый контент впервые для себя. На команду хорошо сработал. Молодец !
Женя сегодня порадовал! Браво!
Женя вообще удивил сегодня своей пятиквадкой! Интересно было бы протоколы посмотреть, ему технику прилично так порезали
Нет слов, все элементы ультра-си собрал Женя в программе) Жаль, что баллы порезали, но это КПК, тут не то, что справедливости, тут даже протоколы увидеть нельзя)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем