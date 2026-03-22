Семененко исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Кубке Первого канала

Евгений Семененко исполнил пять квадов в произвольной на Кубке Первого канала.

Двукратный чемпион России Евгений Семененко выступил с произвольной программой на Кубке Первого канала. Семененко исполнил пять четверных прыжков: четверной флип, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель, четверной тулуп. Также он прыгнул каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов и сольный тройной аксель. Фигурист получил за прокат 184,66 балла.