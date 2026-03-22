Команда Москвы победила в прыжковом баттле на Кубке Первого канала, в эстафете прыжков – ничья

Команда Москвы победила в прыжковом баттле на Кубке Первого канала.

На Кубке Первого канала по фигурному катанию прошел конкурс прыжков. Победила команда Москвы. В прыжковой эстафете – ничья между командами Москвы и Санкт-Петербурга.

Т-Банк Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Прыжковый баттл

Команда Санкт-Петербурга

Владислав Дикиджи / Артур Даниелян: тройной аксель, четверной сальхов

Софья Муравьева / Ксения Гущина: тройной лутц (падение Ксении), каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов

Баллы: 30,90

Команда Москвы

Аделия Петросян / Камила Валиева : тройной флип

Андрей Мозалев / Никита Сарновский: четверной тулуп, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов

Баллы: 45,91

Эстафета прыжков

Команда Санкт-Петербурга

Владислав Дикиджи – четверной лутц, четверной риттбергер, четверной лутц (степ-аут), четверной лутц

Артур Даниелян – тройной аксель, двойной сальхов, четверной сальхов, двойной флип, четверной флип (касание)

Ксения Гущина – тройной сальхов, тройной флип

Софья Муравьева – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц

Баллы: 150

Команда Москвы

Аделия Петросян – тройной тулуп, тройной риттбергер

Камила Валиева – тройной сальхов, тройной флип

Андрей Мозалев – тройной аксель, четверной сальхов, четверной флип

Никита Сарновский – тройной лутц, четверной тулуп, четверной риттбергер, четверной лутц

Баллы: 150