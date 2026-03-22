Команда Москвы победила в прыжковом баттле на Кубке Первого канала, в эстафете прыжков – ничья

На Кубке Первого канала по фигурному катанию прошел конкурс прыжков. Победила команда Москвы. В прыжковой эстафете – ничья между командами Москвы и Санкт-Петербурга. 

Т-Банк Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Прыжковый баттл

Команда Санкт-Петербурга 

Владислав Дикиджи / Артур Даниелян: тройной аксель, четверной сальхов

Софья Муравьева / Ксения Гущина: тройной лутц (падение Ксении), каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов

Баллы: 30,90

Команда Москвы

Аделия Петросян / Камила Валиева: тройной флип

Андрей Мозалев / Никита Сарновский: четверной тулуп, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов

Баллы: 45,91

Эстафета прыжков

Команда Санкт-Петербурга

Владислав Дикиджи – четверной лутц, четверной риттбергер, четверной лутц (степ-аут), четверной лутц

Артур Даниелян – тройной аксель, двойной сальхов, четверной сальхов, двойной флип, четверной флип (касание)

Ксения Гущина – тройной сальхов, тройной флип

Софья Муравьева – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц

Баллы: 150

Команда Москвы

Аделия Петросян – тройной тулуп, тройной риттбергер

Камила Валиева – тройной сальхов, тройной флип

Андрей Мозалев – тройной аксель, четверной сальхов, четверной флип

Никита Сарновский – тройной лутц, четверной тулуп, четверной риттбергер, четверной лутц

Баллы: 150

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Беспредел как тащат Питер. Нашли какие-то ошибки у Москвы в эстафетах, но не сказали какие. В прыжках дали одинаковое кол-во баллов. Стыдобище имени Сихарулидзе.
Позор какой то(((из серии не увидели у Мишиной касание рукой
Артур, Андрей и Ксюша особенно порадовали - не всегда им удаются прыжки на соревнованиях, но здесь преодолели себя и сделали максимум возможного!
Материалы по теме
⚡ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Гуменник выиграл короткую программу, Дикиджи – 2-й, Кондратюк – 3-й
вчера, 14:40
⚡ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Петросян выиграла короткую программу, Муравьева – 2-я, Двоеглазова – 3-я, Валиева – 4-я
вчера, 13:56
Валиева и Петросян против Гуменника и Дикиджи в борьбе за 14 млн рублей
17 марта, 14:37
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Двоеглазова, Садкова, Захарова, Нелюбова, Хуснутдинова, Фролова покажут произвольные программы
8 минут назад
Кубок Первого канала. Команда Москвы лидирует после прыжкового баттла и эстафет, команда Санкт-Петербурга – 2-я
15 минут назадLive
⛸️ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Степанова и Букин выиграли произвольный танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и
37 минут назад
Наталья Бестемьянова: «У Валиевой были ошибки, программа еще не вкатана. Но сам факт ее выхода и то, как она выглядит, — приятно наблюдать»
сегодня, 11:26
Отец Валиевой: «У Камилы балет на льду, а все остальные... Прыгать под какую-то музыку и что-то исполнять, понимать эту музыку – разные вещи»
сегодня, 11:03
Чайковская о Валиевой: «Она в хорошей форме, она похудела, мне нравится ее внешний вид»
сегодня, 06:33
Елена Чайковская: «Гуменник уже так заборзел. Выходит фигурист совершеннейший, которого ничем не испугаешь»
сегодня, 06:26
Отец Валиевой: «В целом возвращение у Камилы хорошее. Главное, что она дает повод молодому поколению, которое стремится быть таким же, как она»
сегодня, 06:22
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Ветлугин, Федоров, Игнатов выступят с произвольными программами
сегодня, 06:05
Браун снялся с чемпионата мира-2026. Его заменит Санчес
вчера, 20:09
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
