Команда Москвы победила в прыжковом баттле на Кубке Первого канала, в эстафете прыжков – ничья
На Кубке Первого канала по фигурному катанию прошел конкурс прыжков. Победила команда Москвы. В прыжковой эстафете – ничья между командами Москвы и Санкт-Петербурга.
Т-Банк Кубок Первого канала
Санкт-Петербург
Прыжковый баттл
Команда Санкт-Петербурга
Владислав Дикиджи / Артур Даниелян: тройной аксель, четверной сальхов
Софья Муравьева / Ксения Гущина: тройной лутц (падение Ксении), каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов
Баллы: 30,90
Команда Москвы
Аделия Петросян / Камила Валиева: тройной флип
Андрей Мозалев / Никита Сарновский: четверной тулуп, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов
Баллы: 45,91
Эстафета прыжков
Команда Санкт-Петербурга
Владислав Дикиджи – четверной лутц, четверной риттбергер, четверной лутц (степ-аут), четверной лутц
Артур Даниелян – тройной аксель, двойной сальхов, четверной сальхов, двойной флип, четверной флип (касание)
Ксения Гущина – тройной сальхов, тройной флип
Софья Муравьева – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц
Баллы: 150
Команда Москвы
Аделия Петросян – тройной тулуп, тройной риттбергер
Камила Валиева – тройной сальхов, тройной флип
Андрей Мозалев – тройной аксель, четверной сальхов, четверной флип
Никита Сарновский – тройной лутц, четверной тулуп, четверной риттбергер, четверной лутц
Баллы: 150