Наталья Бестемьянова: «У Валиевой были ошибки, программа еще не вкатана. Но сам факт ее выхода и то, как она выглядит, — приятно наблюдать»
Фигуристка выступила с короткой программой на Кубке Первого канала.
«Мне очень понравилось, как выступала Камила Валиева. Конечно, были технические ошибки, заминки — программа еще не вкатана так, как хотелось бы.
Но сам факт ее выхода и то, как она выглядит, — приятно наблюдать. Надеюсь, в следующем сезоне все будет еще лучше», — сказала Бестемьянова.
Первое выступление Валиевой после бана: кайфует на льду, но амбиции с ней
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Согласна с тем, что для человека, вынужденно не выступающего из-за дисквалификации и при этом не всегда была возможность нормально тренироваться, откатала спортсменка неплохо. Пусть накатывает программы и посмотрим, как дальше выступит.
А нам - нет. Колитесь, чья халтура? Ставлю, что это Авера рука.
За всех не говори... Тебе не понравилось - за себя и говори....
Филимоновну частями печатают..)))
Камила выглядит хорошо, стройная, платье красивое. Программа нетипичная для прежней Камилы и не выглядит как соревновательная. С другой стороны, пока серьезных соревнований нет, можно и такую программу покатать.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем