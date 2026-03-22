Наталья Бестемьянова: «У Валиевой были ошибки, программа еще не вкатана. Но сам факт ее выхода и то, как она выглядит, — приятно наблюдать»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о возвращении в спорт Камилы Валиевой.

Фигуристка выступила с короткой программой на Кубке Первого канала.

«Мне очень понравилось, как выступала Камила Валиева. Конечно, были технические ошибки, заминки — программа еще не вкатана так, как хотелось бы.

Но сам факт ее выхода и то, как она выглядит, — приятно наблюдать. Надеюсь, в следующем сезоне все будет еще лучше», — сказала Бестемьянова.

Первое выступление Валиевой после бана: кайфует на льду, но амбиции с ней

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Согласна с тем, что для человека, вынужденно не выступающего из-за дисквалификации и при этом не всегда была возможность нормально тренироваться, откатала спортсменка неплохо. Пусть накатывает программы и посмотрим, как дальше выступит.
А нам - нет. Колитесь, чья халтура? Ставлю, что это Авера рука.
Ответ Тотли Тауэрс
А нам - нет. Колитесь, чья халтура? Ставлю, что это Авера рука.
За всех не говори... Тебе не понравилось - за себя и говори....
Филимоновну частями печатают..)))
Камила выглядит хорошо, стройная, платье красивое. Программа нетипичная для прежней Камилы и не выглядит как соревновательная. С другой стороны, пока серьезных соревнований нет, можно и такую программу покатать.
Материалы по теме
Отец Валиевой: «У Камилы балет на льду, а все остальные... Прыгать под какую-то музыку и что-то исполнять, понимать эту музыку – разные вещи»
сегодня, 11:03
Чайковская о Валиевой: «Она в хорошей форме, она похудела, мне нравится ее внешний вид»
сегодня, 06:33
Отец Валиевой: «В целом возвращение у Камилы хорошее. Главное, что она дает повод молодому поколению, которое стремится быть таким же, как она»
сегодня, 06:22
Семененко исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Кубке Первого канала
24 минуты назад
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Ветлугин, Федоров, Игнатов выступят с произвольными программами
25 минут назадLive
Кубок Первого канала. Команда Москвы лидирует после произвольных программ женщин, команда Санкт-Петербурга – 2-я
39 минут назадLive
⛸️ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Захарова выиграла произвольную программу, Хуснутдинова – 2-я, Двоеглазова – 3-я
41 минуту назад
Первый тизер полнометражного аниме «Медалистка» о фигурном катании
48 минут назадКино
Команда Москвы победила в прыжковом баттле на Кубке Первого канала, в эстафете прыжков – ничья
сегодня, 12:17
⛸️ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Степанова и Букин выиграли произвольный танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и
сегодня, 11:50
Елена Чайковская: «Гуменник уже так заборзел. Выходит фигурист совершеннейший, которого ничем не испугаешь»
сегодня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем