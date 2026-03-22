Наталья Бестемьянова: «У Валиевой были ошибки, программа еще не вкатана. Но сам факт ее выхода и то, как она выглядит, — приятно наблюдать»

Бестемьянова заявила, что ей приятно наблюдать за выходом Валиевой на старты.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о возвращении в спорт Камилы Валиевой.

Фигуристка выступила с короткой программой на Кубке Первого канала.

«Мне очень понравилось, как выступала Камила Валиева . Конечно, были технические ошибки, заминки — программа еще не вкатана так, как хотелось бы.

Но сам факт ее выхода и то, как она выглядит, — приятно наблюдать. Надеюсь, в следующем сезоне все будет еще лучше», — сказала Бестемьянова .

