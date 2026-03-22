Отец Валиевой: «У Камилы балет на льду, а все остальные... Прыгать под какую-то музыку и что-то исполнять, понимать эту музыку – разные вещи»

Отец Валиевой: Камила показывает балет на льду, это редкость.

Валерий Рамазанов, отец Камилы Валиевой , сравнил катание дочери и других фигуристок.

Валиева выступила с короткой программой на Кубке Первого канала, где заняла 4-е место. Она приняла участие в турнире впервые с 2023 года.

– Видно ли, что Камила уже сейчас готова конкурировать с лидерами нашей сборной, например, с Аделией Петросян?

– У Камилы очень большая и хорошая балетная школа. У нее совсем другой образ, ее пластика, хореография и понимание самой музыки отличается от всех остальных. Прыгать квады – это можно просто пойти прыгнуть, упасть, а понимать музыку и войти в образ – совершенно другое. Просто технически образовывать и показать балет на льду – разные вещи.

У Камилы балет на льду, а все остальные... Это редкость: из всех только Софья Акатьева внимательно подходила к этому моменту. У нее был и образ, и все остальное. Раньше Щербакова так же выступала. Прыгать под какую-то непонятную музыку и что-то исполнять и понимать эту музыку – разные вещи.

Мишин правильно говорил, что сейчас не хватает людей, на которых надо равняться. Просто так прыгать на льду... Откатался, упал, отжался и четыре раза прыгнул, а что ты дальше покажешь? Надо показать роль и воплотить то, что ты исполняешь, а не так, что прокатала не знаю чего и непонятно о чем под какую-то английскую музыку, – сказал Рамазанов.

Первое выступление Валиевой после бана: кайфует на льду, но амбиции с ней