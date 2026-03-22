  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Отец Валиевой: «У Камилы балет на льду, а все остальные... Прыгать под какую-то музыку и что-то исполнять, понимать эту музыку – разные вещи»
71

Отец Валиевой: «У Камилы балет на льду, а все остальные... Прыгать под какую-то музыку и что-то исполнять, понимать эту музыку – разные вещи»

Отец Валиевой: Камила показывает балет на льду, это редкость.

Валерий Рамазанов, отец Камилы Валиевой, сравнил катание дочери и других фигуристок. 

Валиева выступила с короткой программой на Кубке Первого канала, где заняла 4-е место. Она приняла участие в турнире впервые с 2023 года.

– Видно ли, что Камила уже сейчас готова конкурировать с лидерами нашей сборной, например, с Аделией Петросян?

– У Камилы очень большая и хорошая балетная школа. У нее совсем другой образ, ее пластика, хореография и понимание самой музыки отличается от всех остальных. Прыгать квады – это можно просто пойти прыгнуть, упасть, а понимать музыку и войти в образ – совершенно другое. Просто технически образовывать и показать балет на льду – разные вещи.

У Камилы балет на льду, а все остальные... Это редкость: из всех только Софья Акатьева внимательно подходила к этому моменту. У нее был и образ, и все остальное. Раньше Щербакова так же выступала. Прыгать под какую-то непонятную музыку и что-то исполнять и понимать эту музыку – разные вещи.

Мишин правильно говорил, что сейчас не хватает людей, на которых надо равняться. Просто так прыгать на льду... Откатался, упал, отжался и четыре раза прыгнул, а что ты дальше покажешь? Надо показать роль и воплотить то, что ты исполняешь, а не так, что прокатала не знаю чего и непонятно о чем под какую-то английскую музыку, – сказал Рамазанов.

Первое выступление Валиевой после бана: кайфует на льду, но амбиции с ней

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
женское катание
Камила Валиева
Кубок Первого канала по фигурному катанию
сборная России
71 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Деда бы ещё спросили
Ответ barbarian1991
Деда бы ещё спросили
Деда уже 4 год найти не могут.
Ответ barbarian1991
Деда бы ещё спросили
Плохому балету на льду и квады мешают.
Это вам не откатался, упал и отжался - здесь прыгать надо чисто.
Камилу люблю, но заткните папу
Это не отец. Это дядя - донор спермы.
Ответ Ostinato
Это не отец. Это дядя - донор спермы.
Камила с ним с удовольствием снималась на фото.
Ответ alexnew
Камила с ним с удовольствием снималась на фото.
Есть буквально две совместных фото. Видимо, попытались восстновить отношения, но не сложилось: https://www.sports.ru/figure-skating/1116266003-kamila-valieva-segodnya-na-prostorax-interneta-poyavilos-intervyu-yako.html
Ахахахахаха у Камилы 4 года дисквала за допинг, лучше бы ее представителям вообще не разевать рот и не давать оценок "остальным".
Ответ Hardy
Ахахахахаха у Камилы 4 года дисквала за допинг, лучше бы ее представителям вообще не разевать рот и не давать оценок "остальным".
Что думает про это бывший главный тренер Валеевой ЭТ.
Спортс, это реально вам не по чести такое форсить :(
Папа всё чаще что то вещает про дочь, которую не воспитывал.
Ещё и других фигуристок унизил.
С пиаром Валиевой полная вакханалия началась 🤦‍♀️🫣👎 То ли ещё будет 🫢
Чтобы хвалить своего ребёнка, совсем не обязательно принижать всех остальных!
И где этот балет у Валиевой был вчера?
У кого-то язык поворачивается называть этого человека отцом?
Так... мимо проходил.
Ответ Olga.t
У кого-то язык поворачивается называть этого человека отцом? Так... мимо проходил.
Мимо проходил и заскочил))
С таким "отцом" и врагов не надо
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Двоеглазова, Садкова, Захарова, Нелюбова, Хуснутдинова, Фролова покажут произвольные программы
13 минут назад
Команда Москвы победила в прыжковом баттле на Кубке Первого канала, в эстафете прыжков – ничья
15 минут назад
Кубок Первого канала. Команда Москвы лидирует после прыжкового баттла и эстафет, команда Санкт-Петербурга – 2-я
20 минут назадLive
⛸️ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Степанова и Букин выиграли произвольный танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и
42 минуты назад
Наталья Бестемьянова: «У Валиевой были ошибки, программа еще не вкатана. Но сам факт ее выхода и то, как она выглядит, — приятно наблюдать»
сегодня, 11:26
Чайковская о Валиевой: «Она в хорошей форме, она похудела, мне нравится ее внешний вид»
сегодня, 06:33
Елена Чайковская: «Гуменник уже так заборзел. Выходит фигурист совершеннейший, которого ничем не испугаешь»
сегодня, 06:26
Отец Валиевой: «В целом возвращение у Камилы хорошее. Главное, что она дает повод молодому поколению, которое стремится быть таким же, как она»
сегодня, 06:22
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Ветлугин, Федоров, Игнатов выступят с произвольными программами
сегодня, 06:05
Браун снялся с чемпионата мира-2026. Его заменит Санчес
вчера, 20:09
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем