Чайковская о Валиевой: «Она в хорошей форме, она похудела, мне нравится ее внешний вид»

Чайковская о Валиевой: она в хорошей форме, похудела.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала выступление Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.

– А как вам возвращение Валиевой?

– Валиева – молодец, что она рискнула прыгнуть четверной. Единственное, хочу сказать, что существует в фигурном катании очень жесткое разделение. Одно дело спортивная стезя, а другое дело – показательные выступления. Ей пора сейчас после 4-летнего перерыва настроить голову (как я говорю спортсменам, мозги) на работу на соревнованиях. Это совсем другой настрой и совсем другая история.

Вот она молодец, что пробует сложнейшие вещи, но видите, пока, к сожалению… Но ничего страшного. Она в хорошей форме, она похудела, мне нравится ее внешний вид. Будем смотреть, у нас же все еще не кончается…

– Она уже показывает настоящее женское катание.

– Да. Красивая. Молодец. Мне понравилось, как она старается. Просто надо сейчас пройти этот этап выступлений и перейти на серьезный спортивный настрой, – сказала Чайковская.

