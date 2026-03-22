13

Чайковская о Валиевой: «Она в хорошей форме, она похудела, мне нравится ее внешний вид»

Чайковская о Валиевой: она в хорошей форме, похудела.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала выступление Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.

– А как вам возвращение Валиевой?

– Валиева – молодец, что она рискнула прыгнуть четверной. Единственное, хочу сказать, что существует в фигурном катании очень жесткое разделение. Одно дело спортивная стезя, а другое дело – показательные выступления. Ей пора сейчас после 4-летнего перерыва настроить голову (как я говорю спортсменам, мозги) на работу на соревнованиях. Это совсем другой настрой и совсем другая история.

Вот она молодец, что пробует сложнейшие вещи, но видите, пока, к сожалению… Но ничего страшного. Она в хорошей форме, она похудела, мне нравится ее внешний вид. Будем смотреть, у нас же все еще не кончается…

– Она уже показывает настоящее женское катание.

– Да. Красивая. Молодец. Мне понравилось, как она старается. Просто надо сейчас пройти этот этап выступлений и перейти на серьезный спортивный настрой, – сказала Чайковская.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Комсомольская правда
Камила Валиева
Елена Чайковская
Кубок Первого канала по фигурному катанию
женское катание
сборная России
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Она же 2 года не соревновалась. Какие 4 года?
А что так скромно о Камиле, не по фене, или это только про Олимпиаду и олимпийцев?
Камиле срочно менять хореографа, костюмера и тренера!
Жаль такой талант потерять окончательно.
Спасибо за теплые слова в адрес Камилы.
Без ТШТ не было бы непревзойденной Камилы, а сейчас мы просто увидели эксплуатацию её хрустального образа.. неудачную эксплуатацию
Прапорщик: "Вы у нас мигом похудаете и возмужеете! То есть, я хотел сказать, похужаете и возмудеете!"
Поддержу Камилу и желаю ей удачи!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
