Елена Чайковская: «Гуменник уже так заборзел. Выходит фигурист совершеннейший, которого ничем не испугаешь»

Чайковская: Гуменник уже заборзел, выходит фигурист совершеннейший.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила выступления Петра Гуменника и Аделии Петросян на Кубке Первого канала.

Гуменник и Петросян выиграли короткие программы в первый день турнира.

«Петя – молодец, он уже так заборзел. Выходит такой фигурист совершеннейший, которого ничем не испугаешь, он показывает такое добротнейшее катание и в то же время очень артистичное.

Порадовала Аделия Петросян, потому что вошла в хорошую форму. 

Остальные… Много заявок, но не все получалось. Тем и хороши эти соревнования, что мы пробуем сложности», – сказала Чайковская.

Так вот от кого Антон лексикона нахватался…
Ответ Анастасия Лукьянова
Так вот от кого Антон лексикона нахватался…
Пётр - машина просто, столько держать форму это невероятно, похоже Олимпиада его окрылила.
Ответ tanya_1111
Пётр - машина просто, столько держать форму это невероятно, похоже Олимпиада его окрылила.
Что у них там в федре происходит, культ гопничества?
Это Чайковская научила Сиха дворовому сленгу? Совсем оборзела женщина, разве можно детей учить плохим словам?
🤣🤣
Ответ Olga.t
Что у них там в федре происходит, культ гопничества? Это Чайковская научила Сиха дворовому сленгу? Совсем оборзела женщина, разве можно детей учить плохим словам? 🤣🤣
Там где Сихарулидзе учился, Чайковская преподавала
Ответ MarinaEst
Там где Сихарулидзе учился, Чайковская преподавала
Претензии к Загитовой снимаем, какие учителя, такие и ученики))
Ой всё, вопросы к Антону сняты, в ФФКР видимо так принято изъясняться
Ответ Лутц-Ритт
Ой всё, вопросы к Антону сняты, в ФФКР видимо так принято изъясняться
Всё равно не сняты. Просто стало понятно, что это для них норма.
Я не поняла что-то - у нас в ФК теперь официальный язык такой - моська, базар-вокзал, заборзел?...🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Очень неприятно читать такое, видимо это была типа похвала, но такая себе.
Ответ Бетси Тверская
Я не поняла что-то - у нас в ФК теперь официальный язык такой - моська, базар-вокзал, заборзел?...🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Очень неприятно читать такое, видимо это была типа похвала, но такая себе.
Поэтому все и промолчали по поводу выступлений АС, они все так общаются, видимо.
Ответ olvl
Поэтому все и промолчали по поводу выступлений АС, они все так общаются, видимо.
Скорее всего. Видать у них там реально "Вечер в хату — часик в радость! Чаек в сладость! Пацаны в сборе!"
Заматерел!
Заматерел, а не заборзел))
Ответ Revery
Заматерел! Заматерел, а не заборзел))
Возмужал уж тогда )
Ответ Revery
Заматерел! Заматерел, а не заборзел))
практически возмудел)))
Очень радостно за Гуменника, столько времени держать форму, участвовать в каждом соревновании и выдавать такой сложный контент мало кто может.
Не заборзел (это вообще что? 😳), а заматерел. Петя прекрасен, а остальным надо тщательно следить за своим языком.
Ответ Lolka12
Не заборзел (это вообще что? 😳), а заматерел. Петя прекрасен, а остальным надо тщательно следить за своим языком.
Сделайте скидку на возраст... Понятно же,что имелось ввиду.
"Заборзел" никак не увязывается с Петром, интеллигентным, хорошо воспитанным, с большой внутренней культурой((
Не заборзел, а забронзовел, говорят о людях, сильно уверенных в себе.
У нас не федра, а просто гоп- стоп какой- то.
И эти люди решают судьбы фигуристов.
Ужас.
Разогнать всех поганой метлой
Неужели у нас нет молодых, образованных специалистов в фк?
Этот маразм уже надоел.
Ответ Утренняя Аврора
Не заборзел, а забронзовел, говорят о людях, сильно уверенных в себе. У нас не федра, а просто гоп- стоп какой- то. И эти люди решают судьбы фигуристов. Ужас. Разогнать всех поганой метлой Неужели у нас нет молодых, образованных специалистов в фк? Этот маразм уже надоел.
Худа?🤓
Ответ Утренняя Аврора
Не заборзел, а забронзовел, говорят о людях, сильно уверенных в себе. У нас не федра, а просто гоп- стоп какой- то. И эти люди решают судьбы фигуристов. Ужас. Разогнать всех поганой метлой Неужели у нас нет молодых, образованных специалистов в фк? Этот маразм уже надоел.
Козловского
