Елена Чайковская: «Гуменник уже так заборзел. Выходит фигурист совершеннейший, которого ничем не испугаешь»
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила выступления Петра Гуменника и Аделии Петросян на Кубке Первого канала.
Гуменник и Петросян выиграли короткие программы в первый день турнира.
«Петя – молодец, он уже так заборзел. Выходит такой фигурист совершеннейший, которого ничем не испугаешь, он показывает такое добротнейшее катание и в то же время очень артистичное.
Порадовала Аделия Петросян, потому что вошла в хорошую форму.
Остальные… Много заявок, но не все получалось. Тем и хороши эти соревнования, что мы пробуем сложности», – сказала Чайковская.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Комсомольская правда
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это Чайковская научила Сиха дворовому сленгу? Совсем оборзела женщина, разве можно детей учить плохим словам?
🤣🤣
Заматерел, а не заборзел))
У нас не федра, а просто гоп- стоп какой- то.
И эти люди решают судьбы фигуристов.
Ужас.
Разогнать всех поганой метлой
Неужели у нас нет молодых, образованных специалистов в фк?
Этот маразм уже надоел.