Елена Чайковская: «Гуменник уже так заборзел. Выходит фигурист совершеннейший, которого ничем не испугаешь»

Чайковская: Гуменник уже заборзел, выходит фигурист совершеннейший.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила выступления Петра Гуменника и Аделии Петросян на Кубке Первого канала.

Гуменник и Петросян выиграли короткие программы в первый день турнира.

«Петя – молодец, он уже так заборзел. Выходит такой фигурист совершеннейший, которого ничем не испугаешь, он показывает такое добротнейшее катание и в то же время очень артистичное.

Порадовала Аделия Петросян, потому что вошла в хорошую форму.

Остальные… Много заявок, но не все получалось. Тем и хороши эти соревнования, что мы пробуем сложности», – сказала Чайковская.