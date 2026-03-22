  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
30

Отец Валиевой: «В целом возвращение у Камилы хорошее. Главное, что она дает повод молодому поколению, которое стремится быть таким же, как она»

Отец Валиевой оценил выступление фигуристки на Кубке Первого канала.

Валерий Рамазанов, отец Камилы Валиевой, оценил выступление фигуристки в короткой программе на Кубке Первого канала.

Валиева заняла 4-е место, выступив с программой на турнире впервые с 2023 года.

«У меня только положительные эмоции от возвращения Камилы на лед. Очень рад и восхищен. Она вошла в среду, в которой была всю жизнь. Очень рад, что у Камилы очень хорошая новая программа «Утомленное солнце». Доведет ее до конца и все. Понятно, на начальном этапе бывает волнение. Это же первый выход Камилы на командном турнире. Мне нравится и ее стиль, и все остальное.

В целом возвращение хорошее. Главное, что Камила дает повод молодому поколению, которое стремится быть таким же, как она. Маленькие дети это все видят  их же не обманешь. Если кто-то прыгнул и упал, то они же видят плач, но они же видят и харизму с энергетикой. Это все притягивает.

Есть на что равняться. Камила же и раньше много добилась: ее рекорды за те годы еще никто не перебил и, наверное, не перебьет.

Решение вернуться ее — никто Камилу не заставлял. А то, что у нее была небольшая заминка в выступлении, то ничего страшного – все подкатается. Она раскатается, а ее все поддержат.

У нее совершенно другая и новая программа. Я даже сам не узнал Камилу, когда она вышла на лед, ха-ха. Она ее подкатает, все сделает. Ей надо всегда побеждать и никогда не сдаваться, несмотря ни на что, а она и не смотрит. Для нее существует только спорт», – рассказал Рамазанов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoКамила Валиева
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
logoсборная России
женское катание
Валерий Рамазанов
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А что её дед по этому поводу думает?
Ответ Анатолий Конь
Если дедушке 50+ лет, то может и прадедушка имеется
Ответ Анатолий Конь
Он думает, как бы в следующий раз стаканы не спутать
Стремиться молодёжи к карьере Валиевой по моему не скрепно
Ответ tolgol1974
Стремиться - от слова стрёмно.
Ответ tolgol1974
Почему же? К пропагандистской составляющей ее карьеры очень и очень скрепно)
Ещё фан база МамыИры до конца не сформировалась, как уже появился папаВалера. Даже и не знаешь теперь в фанбазу какого эксперта входить.
Ответ Ir2019
+++++
По-моему, в тусовке и журналистском цехе было бы хорошим тоном игнорировать его, нет?
Ответ Анастасия Лукьянова
Так они ему и звонят.
Зачем брать у него комментарий??? Камилу он не воспитывал, к ее успеху не имеет никакого отношения!!!
Ответ lepestok
А если бы не его сперматазоид?
Вот уж так себе пример для подражания. Причем оба. И дочь, с её любовью к пирожным, и отец, ушедший из семьи, а теперь пытающийся примазаться к популярности ребенка.
Что-то бати стало больше?
Главное не вляпаться в такое говно,
Как могут прославлять допингистку,
Хотя один дед на кормил, другой дед дал отмашку на славу вопреки всему, вот так и живём
Ответ Beriya
Камила сама себя прославила, ставя и побивая свои wr и став величайшей фигуристкой в истории фигурного катания. И да, как бы вас не корежило, молодые фигуристки стремяться достичь именно её уровня - уровня лучшей
Зачем этот скелет из шкафа вытаскивать ? Какое он отношение имеет к фк , да и к самой Камиле только биологическое , нам мамыИры достаточно более чем , не надо из фигурного катания родительское собрание устраивать (
Главное, не пить из стакана дедушки
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
