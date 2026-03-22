Отец Валиевой: «В целом возвращение у Камилы хорошее. Главное, что она дает повод молодому поколению, которое стремится быть таким же, как она»

Отец Валиевой оценил выступление фигуристки на Кубке Первого канала.

Валерий Рамазанов, отец Камилы Валиевой , оценил выступление фигуристки в короткой программе на Кубке Первого канала.

Валиева заняла 4-е место, выступив с программой на турнире впервые с 2023 года.

«У меня только положительные эмоции от возвращения Камилы на лед. Очень рад и восхищен. Она вошла в среду, в которой была всю жизнь. Очень рад, что у Камилы очень хорошая новая программа «Утомленное солнце». Доведет ее до конца и все. Понятно, на начальном этапе бывает волнение. Это же первый выход Камилы на командном турнире. Мне нравится и ее стиль, и все остальное.

В целом возвращение хорошее. Главное, что Камила дает повод молодому поколению, которое стремится быть таким же, как она. Маленькие дети это все видят их же не обманешь. Если кто-то прыгнул и упал, то они же видят плач, но они же видят и харизму с энергетикой. Это все притягивает.

Есть на что равняться. Камила же и раньше много добилась: ее рекорды за те годы еще никто не перебил и, наверное, не перебьет.

Решение вернуться ее — никто Камилу не заставлял. А то, что у нее была небольшая заминка в выступлении, то ничего страшного – все подкатается. Она раскатается, а ее все поддержат.

У нее совершенно другая и новая программа. Я даже сам не узнал Камилу, когда она вышла на лед, ха-ха. Она ее подкатает, все сделает. Ей надо всегда побеждать и никогда не сдаваться, несмотря ни на что, а она и не смотрит. Для нее существует только спорт», – рассказал Рамазанов.