Браун снялся с чемпионата мира-2026. Его заменит Санчес

Американский фигурист Браун снялся с чемпионата мира-2026.

Американский фигурист Джейсон Браун не выступит на чемпионате мира-2026, который пройдет с 25 по 29 марта в Праге.

В списке участников на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) его заменил Джейкоб Санчес.

В январе Браун занял 8-е место на чемпионате США и не отобрался на Олимпиаду в Милане.