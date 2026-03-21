Браун снялся с чемпионата мира-2026. Его заменит Санчес

26

Американский фигурист Джейсон Браун не выступит на чемпионате мира-2026, который пройдет с 25 по 29 марта в Праге.

В списке участников на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) его заменил Джейкоб Санчес.

В январе Браун занял 8-е место на чемпионате США и не отобрался на Олимпиаду в Милане.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
Джейкоб Санчес
logoсборная США
мужское катание
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoДжейсон Браун
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кажется Эгадзе еще и чемпионом мира станет.
Ответ Cento per cento
Илья, Юма, Шун и Адам пока ещё не снялись.
Ответ Cento per cento
Войти в тройку вполне!
Чжун, Браун😢фигуристы, которых всегда хочется смотреть. Чжуна может еще увижу в следующем сезоне, я надеюсь на это, а Джейсон скорее всего завершит карьеру. Жаль, хотелось еще раз посмотреть замечательный риверданс и полюбоваться его мастерством.
Ну, и правильно. Пусть Торгашёв квоты зарабатывает.
Очень жаль! Так хотела еще раз полюбоваться на его чудесный ирландский танец и красивущую произвольную. Для меня лично это огромная потеря. Грустно. Посмотрим, как справятся с зарабатыванием квот Эндрю и Джейкоб.
Фигурист он прекрасный, жаль.
Очень жаль..
Это Чемпионат по снятиям? кто выступать-то будет? огласите весь список
А чего тогда не бронзовый призер США Максим Наумов?
Ответ Гаммаглобулин
Был на Олимпиаде.
Ответ floret
Ну и?
Наших нет , а так переживем снятие фигуристов. Кто следующий?
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем