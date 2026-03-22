Кубок Первого канала по фигурному катанию. Двоеглазова, Садкова, Захарова, Нелюбова, Хуснутдинова, Фролова покажут произвольные программы
22 марта фигуристки выступят с произвольными программами на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.
Т-Банк Кубок Первого канала
Санкт-Петербург
Женщины
Произвольная программа
Начало – после 13:55 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Садкова (команда Москвы)
2. Камилла Нелюбова (команда Санкт-Петербурга)
3. Алиса Двоеглазова (команда Москвы)
4. Анна Фролова (команда Санкт-Петербурга)
5. Мария Захарова (команда Москвы)
6. Дина Хуснутдинова (команда Санкт-Петербурга)
Волновались все выступавшие, все выступили хуже своих возможностей, но на классе победила трехкратная чемпионка России Петросян. Все же, наверное, олимпиада давила на нее. Да, здесь тоже не все получилось, но получилось главное, лучший в этом сезоне тулуп в ее исполнении при отсутствии явных срывов программы, хотя помарки были.
Теперь по порядку. Открывала прокаты Муравьева. Первые два прыжка у нее получились привычно легко, но каскад пришлось вытаскивать, он был очень тяжелый. Казалось бы, могла расслабиться после каскада, но нет, споткнулась на дорожке, после чего программа окончательно потеряла какую-либо цельность, к тому же и уровни на вращениях привычно полетели. Вообще она абсолютная рекордсменка по числу падений на дорожках. Три падения с дедакшеном за 4, если не ошибаюсь, сезона, включая падение в этом сезоне. Больше из ныне выступающих россиянок, на дорожках, по-моему, не падал никто.
Второй выступала Аделия. Тулуп был на грани по докруту, но это лучшее, что мы видели у нее в этом сезоне. Каскад еле-еле и на дорожке шагов не обошлась без ошибок. Но не более того. Здесь была явно лучшей.
Хуснутдинова. Были у меня ожидания, что она будет разваливаться, больно плохонькие у нее зубцовые, каскады с ними, да и вообще кроме трикселя, что есть то? Очень тоненькая еще. Прыжки без запаса. Поэтому, я думаю, что ее развалы - это не только нервы. Недокручено было все, триксель, тройной лутц и даже тройной риттбергер. Но есть и плюсы, отметил для себя, что очень старательно катала дорожку, не смотря на полный срыв прыжков и подумалось, что вполне может получить впервые в сезоне 3 уровень за дорожку шагов, так и получилось. Техническая бригада, которая, на мой взгляд (а я не пересматривал под микроскопом элементы и комментирую сейчас, что называется, сходу) судила достаточно строго, во всяком случае не было видно каких-то явных грибов с потолка. Поэтому дорожку отметили не в компенсацию сорванных 2 самых дорогих элементов.
Двоеглазова. Снова сорвала квад, а затем еще и каскад исполнила довольно тяжело, вообще сегодня я не увидел ни одного каскада лутц-тулуп, за который хотелось поставить хотя бы +2, может быть, Двоеглазовой можно натянуть на +2, если не было ку на лутце, но это вот максимум. Но все остальные умудрились прыгнуть этот каскад еще хуже. Были ошибки на дорожке, вообще была медленнее обычного, отметил для себя. В остальном все прошло штатно. У нее становится довольно сложный лутц, это далеко не первый звоночек.
Гущина. Программа у нее как и у Муравьевой была простой, задача была катать чисто. Не могу сказать, что справилась. Двойной аксель не выше +2, вместо 3Lz+3T только 3Lz+2T на +1 в лучшем случае, ну, разве что флип был привычно хороший, на +3. Во второй половине немного расслабилась, стала более органично смотреться в программе. Но в целом прокат был довольно смазанный не только по элементам, но и по компонентам, на мой взгляд. Понравились лишь отдельные моменты.
Валиева... Здесь хочется отдельно остановиться. Очень талантливая фигуристка, но... очень неоднозначное впечатление и от проката и от постановки. Камиле в "Хрустальном" ставили только шедевры, причем не только в боевых программах, но и в показалках. Некоторые постановки, на мой взгляд, навсегда войдут в золотой фонд фигурного катания России и всего мира... У меня не сложилось впечатление, что эта постановка находится на одном уровне с лучшими ее программами прошлых лет. Постановка была, Камила ее презентовала, но чего-то не хватало и вообще говоря не хватало очень многого и в постановки и в самом катании. Конечно, она докрутила свой четверной, что не помешало ей на нем упасть, конечно, она показала сложный заход на дупель, но сам дупель был при этом довольно скромный с натяжкой на +3, только за заход, конечно, каскад лутц-тулуп был один из худших, притом, что не блистал никто в исполнении этого каскада сегодня, она недокрутила тулуп, была перетяжка между прыжками, выезд в остановку, в общем там чего только не было, разве что не упала... Конечно, она была ожидаемо тяжела, а это только короткая программа, в произвольной она вообще не докатится, на двойные перейдет, а с ультра-си запросто может свалиться в начале. Но это не знаю как для кого, а для меня более, чем ожидаемо было. Однако, я не могу сказать, что вращения и дорожка были экстра-класса, одно вращение ей вообще порезали, дорожка была 3 уровня, вряд ли, можно было поставить больше. В общем, то ли тренер из Соколовской не очень, хотя, конечно, не очень и покажите мне хоть одного болельщика, кто считает иначе, то ли программа не вкатанная, хотя судя по всему, точно не вкатанная, то ли постановка не лучшая, хотя, на мой взгляд, точно не лучшая, то ли физики не хватало, то ли технические баги на лутце опять вылезли, но пока... очень неоднозначное впечатление от проката Камилы. Да, огромный потенциал, но... очень большие сомнения, что эта команда сможет его раскрыть, да и психологические проблемы ее никуда не делись, а скорее наоборот,
И программа сырая , ещё невкатанная.
А ставят на 2 программы Дину!)))) Почему? В Питере же свои,--превосходные,--есть...
Я бы ещё поняла,--если бы НЕКОГО было бы ставить, но есть же целых ТРИ, которых целый год с экрана 1 калана расхваливали на разные голоса. А как честь питерской команды защитить,--так нашли девочку с периферии, которая и так провела сложный сезон,--переезд, смена тренера, новый коллектив, триксели на всех стратах штамповала, не снижая формы долго...
Даже чисто логически,--когда-то же эта форма должна же упасть?...