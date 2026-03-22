  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Кубок Первого канала по фигурному катанию. Двоеглазова, Садкова, Захарова, Нелюбова, Хуснутдинова, Фролова покажут произвольные программы
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Двоеглазова, Садкова, Захарова, Нелюбова, Хуснутдинова, Фролова покажут произвольные программы

22 марта фигуристки выступят с произвольными программами на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Т-Банк Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Женщины

Произвольная программа

Начало – после 13:55 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Садкова (команда Москвы)

2. Камилла Нелюбова (команда Санкт-Петербурга)

3. Алиса Двоеглазова (команда Москвы)

4. Анна Фролова (команда Санкт-Петербурга)

5. Мария Захарова (команда Москвы)

6. Дина Хуснутдинова (команда Санкт-Петербурга)

Результаты Кубка Первого канала

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Петербурге: там выступят Валиева, Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
женское катание
logoсборная России
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
результаты
logoДарья Садкова
logoАнна Фролова
Мария Захарова
Камилла Нелюбова
logoАлиса Двоеглазова
logoДина Хуснутдинова
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хуснутдиновой завтра отдельный удачи! Так расстроилась из-за нее, зайки. После соревнований пошла и купила игрушку, завтра буду поддерживать ее.
Ответ Светлана Менова
Есть ещё люди которые поддерживают в неудачах. Конечно удачи вам и спортсмену.
Ответ Елена Ковалева_1116643726
Она явно не готова. Нечестно по отношению к команде Санкт-Петербурга выпускать спортсмена в таком состоянии на соревнование
Хорошая новость Лиза Андреева возобновила тренировки на льду после травмы.
Ответ floret
Ответ floret
Что, только сейчас возобновила? Я где-то на видео видел ее в группе, правда не на льду, но где-то с месяц назад. Может ошибся, они там все очень похожи в черных костюмах и все маленькие. Интересно, что за травма такая случилась, что пришлось весь сезон пропускать? А ведь как хорошо выглядела на контрольных прокатах. Я уже подумал тогда, вот он новый лидер у юниорок, все у нее имеется, и квады, и триксель, и хореография, хорошая стабильность и вот тебе травма, да какая серьезная, раз такое длительное восстановление. Плескачева с переломом за два месяца управилась, даже Стоцкая, казалось на долго застряла со своими проблемами, уже на двух стартах выступила и квад исполняла. Жалко сезон пропал у Лизы, но главное , чтобы дальше все сложилось без осложнений, а то Акатьева уже три сезона никак не может оклематься. Здоровья Лизе и больше без травм чтобы. Спасибо за хорошую новость.
Посмотрел в записи только что прокат девочек. Свежие впечатления.
Волновались все выступавшие, все выступили хуже своих возможностей, но на классе победила трехкратная чемпионка России Петросян. Все же, наверное, олимпиада давила на нее. Да, здесь тоже не все получилось, но получилось главное, лучший в этом сезоне тулуп в ее исполнении при отсутствии явных срывов программы, хотя помарки были.
Теперь по порядку. Открывала прокаты Муравьева. Первые два прыжка у нее получились привычно легко, но каскад пришлось вытаскивать, он был очень тяжелый. Казалось бы, могла расслабиться после каскада, но нет, споткнулась на дорожке, после чего программа окончательно потеряла какую-либо цельность, к тому же и уровни на вращениях привычно полетели. Вообще она абсолютная рекордсменка по числу падений на дорожках. Три падения с дедакшеном за 4, если не ошибаюсь, сезона, включая падение в этом сезоне. Больше из ныне выступающих россиянок, на дорожках, по-моему, не падал никто.

Второй выступала Аделия. Тулуп был на грани по докруту, но это лучшее, что мы видели у нее в этом сезоне. Каскад еле-еле и на дорожке шагов не обошлась без ошибок. Но не более того. Здесь была явно лучшей.

Хуснутдинова. Были у меня ожидания, что она будет разваливаться, больно плохонькие у нее зубцовые, каскады с ними, да и вообще кроме трикселя, что есть то? Очень тоненькая еще. Прыжки без запаса. Поэтому, я думаю, что ее развалы - это не только нервы. Недокручено было все, триксель, тройной лутц и даже тройной риттбергер. Но есть и плюсы, отметил для себя, что очень старательно катала дорожку, не смотря на полный срыв прыжков и подумалось, что вполне может получить впервые в сезоне 3 уровень за дорожку шагов, так и получилось. Техническая бригада, которая, на мой взгляд (а я не пересматривал под микроскопом элементы и комментирую сейчас, что называется, сходу) судила достаточно строго, во всяком случае не было видно каких-то явных грибов с потолка. Поэтому дорожку отметили не в компенсацию сорванных 2 самых дорогих элементов.

Двоеглазова. Снова сорвала квад, а затем еще и каскад исполнила довольно тяжело, вообще сегодня я не увидел ни одного каскада лутц-тулуп, за который хотелось поставить хотя бы +2, может быть, Двоеглазовой можно натянуть на +2, если не было ку на лутце, но это вот максимум. Но все остальные умудрились прыгнуть этот каскад еще хуже. Были ошибки на дорожке, вообще была медленнее обычного, отметил для себя. В остальном все прошло штатно. У нее становится довольно сложный лутц, это далеко не первый звоночек.

Гущина. Программа у нее как и у Муравьевой была простой, задача была катать чисто. Не могу сказать, что справилась. Двойной аксель не выше +2, вместо 3Lz+3T только 3Lz+2T на +1 в лучшем случае, ну, разве что флип был привычно хороший, на +3. Во второй половине немного расслабилась, стала более органично смотреться в программе. Но в целом прокат был довольно смазанный не только по элементам, но и по компонентам, на мой взгляд. Понравились лишь отдельные моменты.

Валиева... Здесь хочется отдельно остановиться. Очень талантливая фигуристка, но... очень неоднозначное впечатление и от проката и от постановки. Камиле в "Хрустальном" ставили только шедевры, причем не только в боевых программах, но и в показалках. Некоторые постановки, на мой взгляд, навсегда войдут в золотой фонд фигурного катания России и всего мира... У меня не сложилось впечатление, что эта постановка находится на одном уровне с лучшими ее программами прошлых лет. Постановка была, Камила ее презентовала, но чего-то не хватало и вообще говоря не хватало очень многого и в постановки и в самом катании. Конечно, она докрутила свой четверной, что не помешало ей на нем упасть, конечно, она показала сложный заход на дупель, но сам дупель был при этом довольно скромный с натяжкой на +3, только за заход, конечно, каскад лутц-тулуп был один из худших, притом, что не блистал никто в исполнении этого каскада сегодня, она недокрутила тулуп, была перетяжка между прыжками, выезд в остановку, в общем там чего только не было, разве что не упала... Конечно, она была ожидаемо тяжела, а это только короткая программа, в произвольной она вообще не докатится, на двойные перейдет, а с ультра-си запросто может свалиться в начале. Но это не знаю как для кого, а для меня более, чем ожидаемо было. Однако, я не могу сказать, что вращения и дорожка были экстра-класса, одно вращение ей вообще порезали, дорожка была 3 уровня, вряд ли, можно было поставить больше. В общем, то ли тренер из Соколовской не очень, хотя, конечно, не очень и покажите мне хоть одного болельщика, кто считает иначе, то ли программа не вкатанная, хотя судя по всему, точно не вкатанная, то ли постановка не лучшая, хотя, на мой взгляд, точно не лучшая, то ли физики не хватало, то ли технические баги на лутце опять вылезли, но пока... очень неоднозначное впечатление от проката Камилы. Да, огромный потенциал, но... очень большие сомнения, что эта команда сможет его раскрыть, да и психологические проблемы ее никуда не делись, а скорее наоборот,
Ответ alexnew
Мда... Вы что серьёзно ожидали, что Камила выйдет и сразу покажет свой прежней соревновательный уровень.
И программа сырая , ещё невкатанная.
Ответ Ezhevika33
Камила-другая. Мы помним девочку-Камилу,а тут уже Девушка.." Первый блин" я не считаю"Комом,а там-будет видно. Ну,и конечно,в ТШТ умеют ставить программы.
Дина была в короткой,вроде,зачем маленькую девочку ставить на 2 программы?Соня разве бы не справилась?
Ответ Luna02
Из-за ультра-си.
Ответ Luna02
Это и есть самое странное! В Питере есть "такие непревзойдённые" фигуристки, как Муравьёва, Фролова, Гущина,--во всяком случае про них у всех тв-комментаторов мурашки и от них не слышно ничего, кроме комплиментарного! При этом они все--законные питерки.
А ставят на 2 программы Дину!)))) Почему? В Питере же свои,--превосходные,--есть...
Поддержу всех девчонок - гладкого льда и удачи!
Всем девушкам чистых ПП. И чистых уси трикселисткам и квадисткам. Любим вас, болеем
Удачи всем девочкам ✊
Здесь хочется пожелать успешного выступления дебютантам Нелюбовой и Хуснутдиновой. Собраться, убрать волнение и мандраж и показать свой уверенный прокат. в ПП. Удачи !
Ответ Док Аксель
Хуснутдинова пока валит все и везде .....
Ответ Vasily Ivanov
Психологически, к сожалению, неустойчива Дина.
Бедная Дина не угодила питерцам.. а самим вырастить ультрасишниц им видимо не судьба..
Ответ Светлана Одинцова
Может, если триксель не идет не надо ставить его в программу? а так просто диверсия в сторону Питера со стороны федры и ТШТ. Угожаев заболел и снялся, в результате Даниелян прекрасно справился, а тут как будто намеренно. Поставили бы Фролову, она могла на 15 баллов разрыв сократить
Ответ Black&White
Так вот и ставили бы хоть Фролову, хоть Муравьёву, хоть Гущину! Но нет,--всё пытаются на чужом горбу в рай въехать!
Я бы ещё поняла,--если бы НЕКОГО было бы ставить, но есть же целых ТРИ, которых целый год с экрана 1 калана расхваливали на разные голоса. А как честь питерской команды защитить,--так нашли девочку с периферии, которая и так провела сложный сезон,--переезд, смена тренера, новый коллектив, триксели на всех стратах штамповала, не снижая формы долго...
Даже чисто логически,--когда-то же эта форма должна же упасть?...
Желаю девочкам честного судейства!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
