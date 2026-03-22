Кубок Первого канала по фигурному катанию. Двоеглазова, Садкова, Захарова, Нелюбова, Хуснутдинова, Фролова покажут произвольные программы

Двоеглазова и Садкова покажут произвольные программы на Кубке Первого канала.

22 марта фигуристки выступят с произвольными программами на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Т-Банк Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Женщины

Произвольная программа

Начало – после 13:55 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Садкова (команда Москвы)

2. Камилла Нелюбова (команда Санкт-Петербурга)

3. Алиса Двоеглазова (команда Москвы)

4. Анна Фролова (команда Санкт-Петербурга)

5. Мария Захарова (команда Москвы)

6. Дина Хуснутдинова (команда Санкт-Петербурга)

