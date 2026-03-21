Траньков о Валиевой: «Она почти сделала четверной, уровни не теряла так уж серьезно на вращениях и дорожках – это первый шажок к возвращению»

Транков: после перерыва цельно скатанная программа Валиевой дорогого стоит.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил выступление фигуристки Камилы Валиевой на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Валиева заняла 4-е место в короткой программе (70,09 балла). В прокате она упала с четверного тулупа.

«Прежде всего, хочу поздравить Камилу и всех болельщиков, которые ждали ее возвращения. Возвращаться всегда очень сложно, знаю это на личном опыте. Через сезон возвращался, а тут Камила не выступала с 2023 года, это довольно долго и тяжело.

То, что сегодня Камила показала – а она почти сделала четверной, уровни не теряла так уж серьезно на вращениях и дорожках, – это первый шажок к возвращению. Но тем не менее цельно скатанная короткая программа после такого перерыва дорогого стоит», – сказал Траньков.