Траньков о Валиевой: «Она почти сделала четверной, уровни не теряла так уж серьезно на вращениях и дорожках – это первый шажок к возвращению»

Транков: после перерыва цельно скатанная программа Валиевой дорогого стоит.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил выступление фигуристки Камилы Валиевой на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Валиева заняла 4-е место в короткой программе (70,09 балла). В прокате она упала с четверного тулупа.

«Прежде всего, хочу поздравить Камилу и всех болельщиков, которые ждали ее возвращения. Возвращаться всегда очень сложно, знаю это на личном опыте. Через сезон возвращался, а тут Камила не выступала с 2023 года, это довольно долго и тяжело.

То, что сегодня Камила показала – а она почти сделала четверной, уровни не теряла так уж серьезно на вращениях и дорожках, – это первый шажок к возвращению. Но тем не менее цельно скатанная короткая программа после такого перерыва дорогого стоит», – сказал Траньков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Навка пошла по пути Рудиков, вместо привлечения к работе талантливых постановщиков, создаёт много шума вокруг Камилы. Отжала ты превосходную спортсменку, так будь любезна, соответствуй. Не дуй ей в уши, что она вытащит любую халтуру. А Ками желаю побыстрее сообразить, что для неё это не то место, где стоит продолжать карьеру.
Ответ oldparakhod
Комментарий скрыт
Тогда что она там делала первые два года после ОИ? Отчего не поведала всему миру, что её "пичкали"? Глядишь, и дисквала бы не было.
Как же они достали заказным пиаром никакой фигуристки. Им что, так много платят, что они чёрное называют белым?
ну про то что фигуристка никакая это вы на красное сказали зеленое , но у людей глаза то есть )))

ладно сказать что фигуристка не форме , но назвать Валиеву никакой , это истерика. какая-то )) как будто она вам в чем то дорожку перешла 🤣
Это было... Просто было. Программа-минимум
Голосом Тарасовой: "Почти сделано!!!"
А никто и не говорил , что будет легко . Сама Камила это тоже отлично понимает , мы на последних ее стартах видели девочку , а сейчас вернулась взрослая девушка , которая во многом изменилась и физически и морально . Но , главное , что она нашла в себе силы и не утратила желания снова выйти на лед , и справилась с ментальными и физическими проблемами . Остается пожелать Ками восстановить все , что она имела и работать дальше и улучшаться , а потенциал у нее огромный . И еще пожелание работать с хорошими специалистами , способными привести ее к лучшему результату , пока на сегодняшний день огранка не соответствует ценности камня ( хотя , и времени прошло очень мало после окончания дисквала , ждем Ками в новом сезоне !
Это в Айсиред девочка, что ли, была?! 🤣
Тяжело будет, но с таким характером должна справиться!
Второй уровень на вращении! Не, уровней не теряла!))) Зато грибов с падением поставили после трех лет отсутствия, это действительно полтергейст какой-то! Но у Соколовской все грибники были, один Самарин чего стоил!
Музыку только пусть поменяет и хореографа тоже,она достойна лучшего.Ну и форму,верю,что может улучшить,посмотрите какая тонкая и звонкая стала Фролова,Камила тоже сможет
Ды она и так прилично схуднула... Год назад на всяких Танькиных шоу просто бабища была.
Куда ей еще худеть то? Что бы без сил остаться? И так хорошо скинула
Камиллу можно похвалить за упорство.
Пусть набирает форму.
Но грибовали безбожно .
Это есть неуважение к другим споптсменкам.
Дерзай Камила! Дорогу осилит идущий...
