Траньков о Валиевой: «Она почти сделала четверной, уровни не теряла так уж серьезно на вращениях и дорожках – это первый шажок к возвращению»
Транков: после перерыва цельно скатанная программа Валиевой дорогого стоит.
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил выступление фигуристки Камилы Валиевой на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.
Валиева заняла 4-е место в короткой программе (70,09 балла). В прокате она упала с четверного тулупа.
«Прежде всего, хочу поздравить Камилу и всех болельщиков, которые ждали ее возвращения. Возвращаться всегда очень сложно, знаю это на личном опыте. Через сезон возвращался, а тут Камила не выступала с 2023 года, это довольно долго и тяжело.
То, что сегодня Камила показала – а она почти сделала четверной, уровни не теряла так уж серьезно на вращениях и дорожках, – это первый шажок к возвращению. Но тем не менее цельно скатанная короткая программа после такого перерыва дорогого стоит», – сказал Траньков.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
ладно сказать что фигуристка не форме , но назвать Валиеву никакой , это истерика. какая-то )) как будто она вам в чем то дорожку перешла 🤣
Пусть набирает форму.
Но грибовали безбожно .
Это есть неуважение к другим споптсменкам.