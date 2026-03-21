  • «Говорили, что либо ты, либо Валиева. В последний день я попыталась как-то увернуться». Петросян о роли капитана на Кубке Первого канала
Аделия Петросян рассказала, как ее выбрали капитаном на Кубке Первого канала.

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян рассказала, как ее выбрали капитаном на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Петросян выступает за команду Москвы, которая опережает команду Санкт-Петербурга после первого дня соревнований.

«Когда начали выбирать, я предлагала либо Ваню Букина, мне кажется, он один из самых веселых и позитивных ребят, либо Дарио Чиризано я выдвигала. Каждый раз меня не слушали, говорили, что чтобы либо ты, либо Камила была капитаном. Камила долго не отвечала, я говорила, что не хочу.

Меня спросили: «Ты согласна?» Я ответила: «Если никто не предлагает себя, давайте». В последний день попыталась как-то увернуться от этого. Для меня капитан постоянно должен быть в кисс-энд-крае, а я то разминаюсь, либо нужно катать.

Думала, что актуальнее будет кто-то из танцев, потому что танцоры катают произвольную, в первый день они свободны, у них меньше конкурсов. Но уже получилось так», – сказала Петросян.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
танцы на льду
logoсборная России
logoАделия Петросян
logoИван Букин
женское катание
logoДарио Чиризано
logoКамила Валиева
Даже здесь Валиеву пихали, ну вот зачем 🤦‍♀️Реально Ваня был бы хорошим вариантом
Ответ MarinaEst
Видимо Ваня сам не хотел, в прошлом году по моему тоже никто в Москве не хотел капитанить
Ответ MarinaEst
Комментарий скрыт
Аделька отличный капитан
Представляю Букина капитаном и, думаю, это был бы идеальный капитан. И Дарио тоже. Позитивный, поднимающий и поддерживающий дух команды. Такой капитан, какой он и должен быть. Но и Адель тоже хорошо подходит под эту роль.
Фигурное сообщество настолько токсично, что приходится оправдываться, за то что тебя капитаном выбрали.
Ответ Cento per cento
Да вон самый заплюсованный комментарий опять нытье про Валиеву. Причем из-за пересказа
Букин заводила! Правда был бы лучшим капитаном! А Адель я люблю, но она скроновата для этой роли...
по взгляду Аделия прирождённый капитан
Вот чего бы Марка капитаном не сделать? Опытный, командный, умеет поднимать дух, как никто. Или ветерана Ваню. Зачем Камилу-то??
Ответ Zhuuuzhik
Комментарий скрыт
Я обожаю овершеринг Аделии :D Просто сто процентов понимания к ней
Аделия заслужила быть капитаном. ☝️
Жаль Петю обломали.
Аделия молодец! Хороший капитан! Удачи!
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 08:30
Чайковская о Валиевой: «Она в хорошей форме, она похудела, мне нравится ее внешний вид»
сегодня, 06:33
Елена Чайковская: «Гуменник уже так заборзел. Выходит фигурист совершеннейший, которого ничем не испугаешь»
сегодня, 06:26
Отец Валиевой: «В целом возвращение у Камилы хорошее. Главное, что она дает повод молодому поколению, которое стремится быть таким же, как она»
сегодня, 06:22
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Двоеглазова, Садкова, Захарова, Нелюбова, Хуснутдинова, Фролова покажут произвольные программы
сегодня, 06:05
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Ветлугин, Федоров, Игнатов выступят с произвольными программами
сегодня, 06:05
Кубок Первого канала. Команда Москвы лидирует после первого дня, команда Санкт-Петербурга – 2-я
сегодня, 06:00
Браун снялся с чемпионата мира-2026. Его заменит Санчес
вчера, 20:09
Траньков о Валиевой: «Она почти сделала четверной, уровни не теряла так уж серьезно на вращениях и дорожках – это первый шажок к возвращению»
вчера, 18:02
Евгений Устенко: «Капитаном быть тяжело, частичка меня покидала с каждым прокатом. Голова тяжелая, голос подсевший»
вчера, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем