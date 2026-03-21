«Говорили, что либо ты, либо Валиева. В последний день я попыталась как-то увернуться». Петросян о роли капитана на Кубке Первого канала

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян рассказала, как ее выбрали капитаном на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Петросян выступает за команду Москвы, которая опережает команду Санкт-Петербурга после первого дня соревнований.

«Когда начали выбирать, я предлагала либо Ваню Букина, мне кажется, он один из самых веселых и позитивных ребят, либо Дарио Чиризано я выдвигала. Каждый раз меня не слушали, говорили, что чтобы либо ты, либо Камила была капитаном. Камила долго не отвечала, я говорила, что не хочу.

Меня спросили: «Ты согласна?» Я ответила: «Если никто не предлагает себя, давайте». В последний день попыталась как-то увернуться от этого. Для меня капитан постоянно должен быть в кисс-энд-крае, а я то разминаюсь, либо нужно катать.

Думала, что актуальнее будет кто-то из танцев, потому что танцоры катают произвольную, в первый день они свободны, у них меньше конкурсов. Но уже получилось так», – сказала Петросян.