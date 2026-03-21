Евгений Устенко: «Капитаном быть тяжело, частичка меня покидала с каждым прокатом. Голова тяжелая, голос подсевший»

Фигурист Устенко о Кубке Первого канала: капитаном быть тяжело.

Фигурист Евгений Устенко, выступающий в танцах на льду с Екатериной Мироновой, высказался о роли капитана команды Санкт-Петербурга на Кубке Первого канала.

«Капитаном быть тяжело, я это понял. Частичка меня покидала с каждым прокатом. Голова тяжелая, голос подсевший. Все, о чем мечтаю, это добраться до гостиницы, купить сладкую газировку, лечь и лежать восстанавливаться до произвольного танца.

Мне написал Матвей Ветлугин с мыслью о том, не хочу ли я быть капитаном. Я сказал: «Вау, ответственно». Сразу сказал, что ничего не понимаю в одиночном катании, что в баттле элементов мне тяжело будет распределять. Матвей сказал, что ничего страшного. «Я задаю ребятам вопрос, если все за, то я тебе помогу». В итоге ребята сказали: «Да, супер, давай». Спасибо, Матвей, что ты мне помогаешь», – сказал Устенко.

Также он поддержал Николая Угожаева, снявшегося с турнира из-за проблем со здоровьем.

«Коля, ты это смотришь, тебе скорейшего выздоровления. Я хожу с твоим джерси, Коля, ты с нами всегда. Скорейшего восстановления, ты сам знаешь, мы на связи.

Ребята распределялись изначально с учетом того, что с нами Коля, в последний момент так получилось, что он пропустил турнир. Огромное спасибо Артуру [Даниеляну], который согласился взять ношу, согласился выступить в нашей команде, согласился на себя взять ответственность, которая была на Коле. Вы сами все видели, то как Артур взорвал зал... Человек получил удовольствие и кайфанул, это самое главное», – добавил Устенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Да, большое спасибо Артуру, что в такой отвественный момент не подвёл и выложился на 100! Женя как по мне справляется с ролью капитана, и в конкурсе танцоров они с Катей молодцы, хорошо себя показали!
Коле здоровья, Петербургу победы😁
Из Жени такой домашний милый капитан получился)
Очень ответственно подошёл к капитанству, молодец. По нему видно, что лидер по натуре.
Капитан, капитан улыбнитесь... только смелым покоряются... Хорошее начало капитан!
Женя сегодня был отличным капитаном команды! Правильно, что ребята выбрали его! Он так искренне всех поддерживал, просто молодец!
Один из лучших капитанов за всю историю этого шоу.
Какой оказался хороший капитан!Мне очень понравилось его интервью после соревнований.Очень непосредственный и добрый парень!Удачи завтра!
Устенко стал хорошим капитаном.
Даже как то по другому раскрылся ,как человек.
Добрый и приятный. Энергичный. Дружелюбный.
Я тоже сегодня кайфанул
Жене хорошо подошла роль капитана. Было приятно наблюдать
⚡ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Гуменник выиграл короткую программу, Дикиджи – 2-й, Кондратюк – 3-й
вчера, 14:40
Петросян будет капитаном команды Москвы на Кубке Первого канала, Устенко – команды Санкт-Петербурга
20 марта, 17:07
Угожаев снялся с Кубка Первого канала, его заменит Даниелян
20 марта, 12:25
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 08:30
Чайковская о Валиевой: «Она в хорошей форме, она похудела, мне нравится ее внешний вид»
сегодня, 06:33
Елена Чайковская: «Гуменник уже так заборзел. Выходит фигурист совершеннейший, которого ничем не испугаешь»
сегодня, 06:26
Отец Валиевой: «В целом возвращение у Камилы хорошее. Главное, что она дает повод молодому поколению, которое стремится быть таким же, как она»
сегодня, 06:22
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Двоеглазова, Садкова, Захарова, Нелюбова, Хуснутдинова, Фролова покажут произвольные программы
сегодня, 06:05
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Ветлугин, Федоров, Игнатов выступят с произвольными программами
сегодня, 06:05
Кубок Первого канала. Команда Москвы лидирует после первого дня, команда Санкт-Петербурга – 2-я
сегодня, 06:00
Браун снялся с чемпионата мира-2026. Его заменит Санчес
вчера, 20:09
Траньков о Валиевой: «Она почти сделала четверной, уровни не теряла так уж серьезно на вращениях и дорожках – это первый шажок к возвращению»
вчера, 18:02
«Говорили, что либо ты, либо Валиева. В последний день я попыталась как-то увернуться». Петросян о роли капитана на Кубке Первого канала
вчера, 17:00
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем