Евгений Устенко: «Капитаном быть тяжело, частичка меня покидала с каждым прокатом. Голова тяжелая, голос подсевший»

Фигурист Устенко о Кубке Первого канала: капитаном быть тяжело.

Фигурист Евгений Устенко, выступающий в танцах на льду с Екатериной Мироновой, высказался о роли капитана команды Санкт-Петербурга на Кубке Первого канала.

«Капитаном быть тяжело, я это понял. Частичка меня покидала с каждым прокатом. Голова тяжелая, голос подсевший. Все, о чем мечтаю, это добраться до гостиницы, купить сладкую газировку, лечь и лежать восстанавливаться до произвольного танца.

Мне написал Матвей Ветлугин с мыслью о том, не хочу ли я быть капитаном. Я сказал: «Вау, ответственно». Сразу сказал, что ничего не понимаю в одиночном катании, что в баттле элементов мне тяжело будет распределять. Матвей сказал, что ничего страшного. «Я задаю ребятам вопрос, если все за, то я тебе помогу». В итоге ребята сказали: «Да, супер, давай». Спасибо, Матвей, что ты мне помогаешь», – сказал Устенко.

Также он поддержал Николая Угожаева, снявшегося с турнира из-за проблем со здоровьем.

«Коля, ты это смотришь, тебе скорейшего выздоровления. Я хожу с твоим джерси, Коля, ты с нами всегда. Скорейшего восстановления, ты сам знаешь, мы на связи.

Ребята распределялись изначально с учетом того, что с нами Коля , в последний момент так получилось, что он пропустил турнир. Огромное спасибо Артуру [Даниеляну], который согласился взять ношу, согласился выступить в нашей команде, согласился на себя взять ответственность, которая была на Коле. Вы сами все видели, то как Артур взорвал зал... Человек получил удовольствие и кайфанул, это самое главное», – добавил Устенко.