Аделия Петросян: «Четверной тулуп получился, потому что я пытаюсь прислушаться к советам, что надо уже просто довериться судьбе и не зацикливаться на нем»

Петросян о Кубке Первого канала: рада, что получился четверной тулуп.

Фигуристка Аделия Петросян высказалсь о том, что приземлила четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

«Четверной тулуп получился, потому что я пытаюсь прислушаться к многомиллионным советам, что надо уже отпустить его, просто довериться судьбе и не зацикливаться на нем. Хочется «поймать» его и научиться делать его одинаково. Постараюсь когда-нибудь к этому прийти, надеюсь, не после завершения карьеры. Рада, что он получился, хоть и в недокрут небольшой, но получился – уже хорошо.

На самом деле, прокат дался тяжело, потому что была задержка, очень долго «варилась» в раздевалке. Благодаря нашим ребятам, которые очень сильно поддерживали, кричали, прокат я додержала и доехала», – сказала Петросян.

«Разрешила бы четверные в короткой программе, если бы была президентом Международного союза конькобежцев? Наверное, нет. Хочется сделать больше акцент на непрыжковые элементы. У нас их очень много в произвольной, мы их вставляем, хочется хотя бы в одной из программ сделать акцент на второй оценке. Из-за того, что много прыжковых элементов, не всегда успеваешь потренировать вращения, скольжение, хотя мы занимаемся этим каждый день, все равно акцент больше идет на прыжки», – добавила фигуристка.