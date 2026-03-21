  Аделия Петросян: «Четверной тулуп получился, потому что я пытаюсь прислушаться к советам, что надо уже просто довериться судьбе и не зацикливаться на нем»
Аделия Петросян: «Четверной тулуп получился, потому что я пытаюсь прислушаться к советам, что надо уже просто довериться судьбе и не зацикливаться на нем»

Петросян о Кубке Первого канала: рада, что получился четверной тулуп.

Фигуристка Аделия Петросян высказалсь о том, что приземлила четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

«Четверной тулуп получился, потому что я пытаюсь прислушаться к многомиллионным советам, что надо уже отпустить его, просто довериться судьбе и не зацикливаться на нем. Хочется «поймать» его и научиться делать его одинаково. Постараюсь когда-нибудь к этому прийти, надеюсь, не после завершения карьеры. Рада, что он получился, хоть и в недокрут небольшой, но получился – уже хорошо.

На самом деле, прокат дался тяжело, потому что была задержка, очень долго «варилась» в раздевалке. Благодаря нашим ребятам, которые очень сильно поддерживали, кричали, прокат я додержала и доехала», – сказала Петросян.

«Разрешила бы четверные в короткой программе, если бы была президентом Международного союза конькобежцев? Наверное, нет. Хочется сделать больше акцент на непрыжковые элементы. У нас их очень много в произвольной, мы их вставляем, хочется хотя бы в одной из программ сделать акцент на второй оценке. Из-за того, что много прыжковых элементов, не всегда успеваешь потренировать вращения, скольжение, хотя мы занимаемся этим каждый день, все равно акцент больше идет на прыжки», – добавила фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
женское катание
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
logoсборная России
logoАделия Петросян
Аделия сегодня была очень уверенная, действительно, доверилась судьбе и всё получилось.
Большая молодец! Очень радостно за нее ❤️
Аделия уверенно и на отлично исполнила четверной тулуп! Расти наша звездочка! Удачи!
Ответ Дядя Коля 026
Аделия уверенно и на отлично исполнила четверной тулуп! Расти наша звездочка! Удачи!
Там был недокрут, а не q как ей поставили
Выступала без серёжек. Чтобы случайно не отвлекли, как на ОИ.
Как раз логичнее разрешить 4-е в короткой, которая считается технической программой. А вот в произвольной сделать акцент на хореографию, артистизм, скольжение.
Аделия Петросян: «Начинаю к своему катанию относиться спокойнее. Еще немного есть мысли об Олимпиаде, но я смогла пересмотреть прокаты! Это хороший знак»
вчера, 15:46
⚡ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Петросян выиграла короткую программу, Муравьева – 2-я, Двоеглазова – 3-я, Валиева – 4-я
вчера, 13:56
Аделия Петросян исполнила четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала
вчера, 13:30
