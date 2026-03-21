  • Аделия Петросян: «Начинаю к своему катанию относиться спокойнее. Еще немного есть мысли об Олимпиаде, но я смогла пересмотреть прокаты! Это хороший знак»
Аделия Петросян: «Начинаю к своему катанию относиться спокойнее. Еще немного есть мысли об Олимпиаде, но я смогла пересмотреть прокаты! Это хороший знак»

Аделия Петросян: после Олимпиады я начинаю относиться спокойнее к своему катанию.

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян оценила свое выступление на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Петросян выиграла короткую программу, набрав 76,45 балла. Она представляет команду Москвы, которая лидирует после первого дня соревнований.

– Если я даже и хотела бы поволноваться, то это было бы реально сложно. Долго ждала старта, успокоилась. Появилась даже некая сонливость. Хотела просто доехать и не уснуть раньше времени.

К счастью, после проката нахлынула вторая волна сил. И я смогла дальше поддерживать ребят – кричать, радоваться за них.

– Удалось восстановиться после Олимпиады – ментально и физически?

– Понятно, что что-то там болит. Что-то терпим. Еще немного, конечно, есть мысли об Олимпийских играх. Но… Я смогла пересмотреть прокаты! Это хороший знак. Начинаю к своему катанию относиться более спокойно, иду дальше. Все хорошо! – сказала Петросян.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoАделия Петросян
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
logoсборная России
женское катание
33 комментария
нравится эта девочка не только катанием, но и взрослыми взвешенными и непосредственными ответами, пусть у нее все в жизни сложится. Тот же Авер или Медведева да и Тутберидзе с Глейхом не стали ОЧ, но нашли себя.
ну у нее еще есть время и шансы.
Согласна 👍 полностью
Адель, дорогая, лучи поддержки!! Очень импонируют ее искренность, ответственность, перфекционизм. Прекрасная фигурстка, лучшая в России! Любим! 🫶
+++++.
Поддерживаю комментарий.
Аделия прекрасно откатала эту программу с четверым прыжком. Ей ещё много есть что сказать. Эксперты отправляют на ОИ- 30, и Валиву и Трусову, хотя видели их четверные только на тренировках, а про Петросян забывают, Адель не сдавайся докажи всем , что есть ещё порох и ты еще долго будешь радовать нас своим катанием 🔥
Я по телевизору смотрел! Петросян хорошо выступила!
Аделю уже многие списали, прочили завершение карьеры, а она взяла и выступила лучше всех.
Адель у нас весь бомонд недооценивает, но я не понимаю почему она не сможет продолжить, если здоровье позволит. У нее идеальный рост и фигура для одиночницы, в отличии от Валиевой. Она уже всем запомнилась на международке в положительном ключе, опять же, в отличии от. Она в сильном штабе, в отличии от 😆 Камилле тоже удачи, как и Саше, но у Адель шансов не меньше, но при этом все верят только в Валиеву.
Комментарий скрыт
Адель любимая хорошА !!! Сегодня очень бросилось в глаза какая она была спокойная, все движения чёткие, ноги крепкие - поэтому и получалось всё. На ОИ понятно что нервничала, всё таки первый старт там был. Пусть удача всегда будет рядом с Адель.
Думаю, Аделия удержит лидерство в новом сезоне. В ней чувствуется свежая сила, она матереет.
Удачи тебе, прекрасная Адель) катайся дальше и радуй нас!
Уважение Аделии за смелость, хоть и с кьюшкой, но приземлила квад. Поэтому и силы появились болеть за команду из=за хорошего настроения. Молодец, умница!
Аделии отдохнуть и полностью восстановиться - а там можно и о подготовке к следующему сезону подходить. Удачи!
