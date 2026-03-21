Аделия Петросян: «Начинаю к своему катанию относиться спокойнее. Еще немного есть мысли об Олимпиаде, но я смогла пересмотреть прокаты! Это хороший знак»

Аделия Петросян: после Олимпиады я начинаю относиться спокойнее к своему катанию.

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян оценила свое выступление на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Петросян выиграла короткую программу, набрав 76,45 балла. Она представляет команду Москвы, которая лидирует после первого дня соревнований.

– Если я даже и хотела бы поволноваться, то это было бы реально сложно. Долго ждала старта, успокоилась. Появилась даже некая сонливость. Хотела просто доехать и не уснуть раньше времени.

К счастью, после проката нахлынула вторая волна сил. И я смогла дальше поддерживать ребят – кричать, радоваться за них.

– Удалось восстановиться после Олимпиады – ментально и физически?

– Понятно, что что-то там болит. Что-то терпим. Еще немного, конечно, есть мысли об Олимпийских играх. Но… Я смогла пересмотреть прокаты! Это хороший знак. Начинаю к своему катанию относиться более спокойно, иду дальше. Все хорошо! – сказала Петросян.