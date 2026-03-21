Бестемьянова о Валиевой: «Были погрешности, но это новая программа, и она еще не особо накатана. Однако было очень красиво и элегантно»

Бестемьянова о программе Валиевой: были погрешности, но это красиво и элегантно.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление фигуристки Камилы Валиевой на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Спортсменка заняла 4-е место в короткой программе (70,09 балла). В прокате она упала с четверного тулупа.

«Безумно приятно видеть Камилу не только в прыжковом турнире, но уже и с полноценной программой. Это восторг и удовольствие – видеть ее на льду. Дай бог ей совершенствоваться! Конечно, были погрешности, но это новая программа, и она еще не особо накатана, как нам бы хотелось. Однако это было очень красиво и элегантно», – сказала Бестемьянова «СЭ».

«Для меня возвращение Камилы Валиевой – самый важный момент сегодняшних соревнований. Понятно, что новая программа еще не полностью скатана, но уже заметно, какая Камила в ней красивая и элегантная. Очень рада, что она снова участвует в соревнованиях. Теперь это взрослая, сложившаяся фигуристка.

Видно, что Камиле пока трудно себя преодолеть. На тренировках она может все исполнить идеально, но выступать перед судьями на данный момент нелегко. Это же необыкновенный стресс, когда ты выходишь на такой высокий уровень после 4 лет паузы. В целом, я довольна тем, что увидела от нее. У Валиевой хорошая, цельная программа. Могу только пожелать Камиле удачи и отсутствия травм», – цитирует Бестемьянову Sport24 .