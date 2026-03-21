  • Бестемьянова о Валиевой: «Были погрешности, но это новая программа, и она еще не особо накатана. Однако было очень красиво и элегантно»
Бестемьянова о Валиевой: «Были погрешности, но это новая программа, и она еще не особо накатана. Однако было очень красиво и элегантно»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление фигуристки Камилы Валиевой на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Спортсменка заняла 4-е место в короткой программе (70,09 балла). В прокате она упала с четверного тулупа.

«Безумно приятно видеть Камилу не только в прыжковом турнире, но уже и с полноценной программой. Это восторг и удовольствие – видеть ее на льду. Дай бог ей совершенствоваться! Конечно, были погрешности, но это новая программа, и она еще не особо накатана, как нам бы хотелось. Однако это было очень красиво и элегантно», – сказала Бестемьянова «СЭ».

«Для меня возвращение Камилы Валиевой – самый важный момент сегодняшних соревнований. Понятно, что новая программа еще не полностью скатана, но уже заметно, какая Камила в ней красивая и элегантная. Очень рада, что она снова участвует в соревнованиях. Теперь это взрослая, сложившаяся фигуристка.

Видно, что Камиле пока трудно себя преодолеть. На тренировках она может все исполнить идеально, но выступать перед судьями на данный момент нелегко. Это же необыкновенный стресс, когда ты выходишь на такой высокий уровень после 4 лет паузы. В целом, я довольна тем, что увидела от нее. У Валиевой хорошая, цельная программа. Могу только пожелать Камиле удачи и отсутствия травм», – цитирует Бестемьянову Sport24.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Это было не красиво и не элегантно. Никогда не думал, что скажу такое о прокате Камилы. Но Соколовской постановкой такой программы удалось сделать невозможное(((
Я все еще слезы лью по Самсонову. Каков был при ТШТ. Сейчас - ну позорище так парня не то чтобы развалить, а делать вот такие программы ...
Согласен, Даня это грусть-печаль. Как и Колясик, который помыкавшись, всё-таки ушёл от Соколовской. Надеюсь, что не поздно. Худо-бедно замаскировать корявость, деревянность своих учеников, как у Марка, Гриши, Самарина, Соколовская ещё может, поставив им какую-нибудь психоделику, индийские танцы или Яблочко. Но когда к ней приходят по настоящему сильные катальщики, то она, похоже, не знает, что с ними делать. Вот и с Камилой тоже самое.
Ничего элегантного там не было. Слишком много баллов за такой прокат.
Самые низкие баллы , не считая Дины , которая упала 2 раза и то нагрибовали , я так и знала
Кроме Бестемьяновой никто не увидел красивости и элегантности. Наталья сама не отличалась тонким вкусом, насколько я помню.
Вы что тут себя за всех считаете, заблуждение, нормальные люди на спортсе долго не выдержат, таких вот комментаторов как вы
мне прога Валивой напомнила программы Трусовой в сезон, когда она была у Соколовской. абсолютно безлико, нет никакой мысли в программах, быстренько состряпали и поехала. было бы здорово, если бы Камилла все-таки вернулась с какой-то бомбически красивой, стильной прогой, а не так
Программа и музыка сама по себе, Камилла сама по себе. Вот все ощущения .
Нет, элегантно было в I see red (сравниваю потому что тональность музыки похожа), в той программе Камила перетекала плавно из одного движения в другое, отточено всё было до последнего жеста
Программу можно было сравнить с хорошим, тягучим, терпким красным вином
Ужас ужасный и она такая здоровая
Соколовская оправдывает свою профессию - специалиста похоронного бюро.
И не надо этот мрак накатывать, лучше другое поставить
танец в заводском клубе родного для Соколовской Норильска - под шансонопопсу, все как положено
Вот не надо про Норильск,он никогда не был провинциальным, заводских клубов в вашим понимании там никогда не было и нет,зато был театр со звездами. И производство,и образование,и культура Норильска выстроены лучшими отечественными кадрами.Хотите укусить Соколовскую,придумайте другой аргумент.
Бестя, завязывай нести пургу. Из-за таких, как ты, Валиева будет считать себя планетой, космосом, вселенной.
Так она так и считает с 2022 года, с платочка подаренного и баннеров по всей Москве.
