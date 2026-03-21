  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «У меня есть вопросы к выступлению Валиевой. Рада, что она нашла в себе силы и вышла, но я хотела бы ее видеть другой»
166

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Камилы Валиевой на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Спортсменка заняла 4-е место в короткой программе (70,09 балла). В прокате она упала с четверного тулупа.

«У меня есть вопросы к выступлению Валиевой. Но я о них расскажу тренеру Камилы, а не журналистам. Рада, что она нашла в себе силы и вышла, но я хотела бы ее видеть другой», – цитирует Тарасову «СЭ».

«Остается ждать, когда у нее полностью будет готова новая программа. Мы знаем, что она умеет делать все то, что видели от нее раньше. Может быть, сейчас она может исполнять все элементы на тренировках, но соревнования – совсем другое.

Я хочу, чтобы после ее прокатов у меня не было слов. Сама Камила со своими программами должна говорить за всех нас. Сегодня было заметно, что ей еще есть над чем поработать. Например, не было той скорости, которую мы видели раньше.

В любом случае это были только первые соревнования, так что впереди еще много упорной работы. Если она хочет вернуться на прежний уровень, нужно выходить и кататься», – приводит слова Тарасовой Sport24.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoТатьяна Тарасова
женское катание
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
logoсборная России
logoКамила Валиева
166 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удивительно, что у кого-то из бомонда хватило духу это сказать
Ответ iusupova.4l
Ответ iusupova.4l
Ещё про слова президента федерации кто-то бы сказал.
Вот, ТАТ тоже не обрадовалась колхозной программе Камилы
Ответ Ataklena
Ну все же помнят ту же КП под "I see red", и это Валиева была уже в пубертате и деморализации от идущих судов и грядущего бана.

А тут хотели нас удивить широтой размаха с квадом, но что-то пошло не так.
Вот и ТАТ заметила, то что показала Камила, это не Камила которую мы знали и хотели видеть. Это была какая то другая девушка со средним уровнем. Исчезла огранка, её уникальность, и дело не в прыжках. Навка и Соколовская не смогут вернуть ей прежний лоск движений и катания, это сможет только ТШТ.
Ответ floret
Ответ floret
Уникальные - они везде уникальные! В любом штабе! Значит, не такая уж и уникальная...
Во! Вот это база! Татьяна Анатольевна ас в этих делах. Сразу видит фуфло. Тут же дело не в конкретной программе даже, они бывают неудачными, и ее можно поменять. Тут сразу обозначен почерк, вектор работы, а он не меняется. У меня задница горит. Я для чего ждал Валиеву? Для рекламы Доброфона?

Это как нужно работать, чтобы при полноценном лагере, она выглядела хуже, чем с лишним весом в шоу Иры Слуцкой с постановками от ноунеймов. Она на катке мокром где то в урюпинске была изящней и интересней, чем после работы с этими "мастерами". Это как так то?
Вульгарная программа от Соколовской.
Всё.
Ответ PERLA
Как обычно.
Ответ PERLA
У меня эта музыка в прокате ассоциируется с кабаком, где попивают водочку под живую музыку посредственной певицы(да простят меня великие композиторы). И никак в эти ассоциации не вписываются ни Камилла, ни это ее платье, ни эта странная позиция"враскоряку" на одном из вращений
У нас тоже много вопросов, Татьяна Анатольевна, у нас тоже...
Скажите пожалуйста по-русски. Программу в топку! Безликая и невнятная.
Да потому что спорт - это не про отдельные условия и раздевалки, не про ощущения себя нужной, а про тяжёлую работу и оттачивание каждого элемента, кому как не Ками об этом знать. Забили ей голову, что её бросили и никому она не нужна и т.д. Уж не знаю, что и как там было, но Светлана Владимировна не её тренер. Я с глубоким уважением отношусь к Соколовской, но нет у них времени долго раскачиваться и искать пути друг к другу. Можно, конечно, ещё долгие годы обманывать себя, но упущенное время не вернёшь.
Ответ Anisu
Ответ lyubov61
Да у любого объективного зрителя тут вопросы будут. Так раздувать это возвращение и умудриться поставить под него вот эту муть. Ведь у той же Важновой в штабе Соколовской были довольно неплохие проги, а это что такое? Стремная музыка, еще более стремная хореография, которая никак на нее не ложилась, слабая презентация и в довершение картины вырвиглазное платье. По-хорошему, единственная, кого сегодня Валиева должна была обходить в компонентах - это Хуснутдинова.
Ответ EmperorNazer
мне кажется это Навка музыку выбирала и помогала ставить
Да, Камила , что ты наделала ... и не только про губы. Программа - ужас, платье - выкинуть . Остались только руки красивые ( и то иной раз не в тему) и вращения .
Ответ Elena Polkina
Руки красивые? Где вы это увидели? Одно мельтешение, как мельница. ТШТ каждый палец фиксировали в нужном положении, а тут... 🫢
Ответ Elena Polkina
Я думала показалось. Не могла понять что с лицом. Ну, ее дело
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
