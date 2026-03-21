Татьяна Тарасова: «У меня есть вопросы к выступлению Валиевой. Рада, что она нашла в себе силы и вышла, но я хотела бы ее видеть другой»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Камилы Валиевой на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.
Спортсменка заняла 4-е место в короткой программе (70,09 балла). В прокате она упала с четверного тулупа.
«У меня есть вопросы к выступлению Валиевой. Но я о них расскажу тренеру Камилы, а не журналистам. Рада, что она нашла в себе силы и вышла, но я хотела бы ее видеть другой», – цитирует Тарасову «СЭ».
«Остается ждать, когда у нее полностью будет готова новая программа. Мы знаем, что она умеет делать все то, что видели от нее раньше. Может быть, сейчас она может исполнять все элементы на тренировках, но соревнования – совсем другое.
Я хочу, чтобы после ее прокатов у меня не было слов. Сама Камила со своими программами должна говорить за всех нас. Сегодня было заметно, что ей еще есть над чем поработать. Например, не было той скорости, которую мы видели раньше.
В любом случае это были только первые соревнования, так что впереди еще много упорной работы. Если она хочет вернуться на прежний уровень, нужно выходить и кататься», – приводит слова Тарасовой Sport24.
А тут хотели нас удивить широтой размаха с квадом, но что-то пошло не так.
Это как нужно работать, чтобы при полноценном лагере, она выглядела хуже, чем с лишним весом в шоу Иры Слуцкой с постановками от ноунеймов. Она на катке мокром где то в урюпинске была изящней и интересней, чем после работы с этими "мастерами". Это как так то?
Всё.