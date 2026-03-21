Камила Валиева: «Хочу поздравить свою команду и себя с первым прокатом короткой программы с декабря 2023-го»

Фигуристка Камила Валиева высказалась о своем прокате на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Валиева заняла четвертое место в короткой программе, набрав 70,09 балла. Первой стала Аделия Петросян (76,45).

«Хочу поздравить свою команду и себя с первым прокатом короткой программы с декабря 2023-го. Слова излишни, работы много, спасибо большое Светлане Владимировне (Соколовской) и всему тренерскому штабу», – сказала Валиева в эфире Первого канала.

В декабре 2025-го завершилась дисквалификация Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

В короткой программе Валиева выступила под песню «Утомленное солнце».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Да да да спасибо маме Свете за счастливое детство и за прекрасную программу. Отвратительно. Просто дрянь, лажа. Это что вообще было? Безвкусица, бездарщина. Похоже это только начало, там Авербух уверен уже подготовил с десяток заготовочек из ЛП. Ничего не имею против тренера Соколовской, но каждый должен заниматься своим делом. Вот пусть берет своего Маркушу и скачет с ним. Это не ее уровень
Звучит конечно забавно, хочу поздравить себя и свою команду со своим выступлением, но оговорилась, видимо
Человеку перекрыли работу его мечты в период расцвета.. Конечно, это огромный праздник, дебют номер два 🥂
Камиле здоровья, сил и мастерства!
Программу надо изменить.
А может саму себя поздравлять не скромно?
Скромно
Стандартно для неё.
Для первого раза нормально. Программу и платье в сезон заменить. И губы бы сдуть
Главное пирожные от деда больше не есть
Пока что так себе и программа и исполнение и Камила -потерявшая огонь .... завывание неизвестной дамы " Утомленного солнца" отсылает нас к г. Нестерову что-ли ?
Очень рад что солнышко Камила вернулась на лёд 💓🌹🥀🌷
