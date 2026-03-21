Камила Валиева: «Хочу поздравить свою команду и себя с первым прокатом короткой программы с декабря 2023-го»

Валиева: хочу поздравить команду и себя с первым прокатом короткой программы.

Фигуристка Камила Валиева высказалась о своем прокате на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Валиева заняла четвертое место в короткой программе, набрав 70,09 балла. Первой стала Аделия Петросян (76,45).

«Хочу поздравить свою команду и себя с первым прокатом короткой программы с декабря 2023-го. Слова излишни, работы много, спасибо большое Светлане Владимировне (Соколовской) и всему тренерскому штабу», – сказала Валиева в эфире Первого канала.

В декабре 2025-го завершилась дисквалификация Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

В короткой программе Валиева выступила под песню «Утомленное солнце».