Камила Валиева допустила падение на четверном тулупе в короткой программе на Кубке Первого канала

Валиева упала на четверном тулупе в короткой программе на Кубке Первого канала.

Российская фигуристка Камила Валиева допустила падение на четверном тулупе в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

После этого она сделала двойной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп. 

За технику фигуристка набрала 35,91 балла, общая оценка – 70,09 балла.

Для Валиевой это был первый соревновательный прокат программы после дисквалификации.

По правилам ISU, четверные прыжки в короткой программе у женщин запрещены. На Кубке Первого канала это разрешено регламентом.

Камила в штабе Соколовской — чисто Молния Маккуин, которого случайно занесло в захудалый городок Радиатор-Спрингс.
Мне кажется, что там не совсем пока понимают, что делать с этим человеческим материалом. Это заметно и по нафталиновому дабстепу, и по "своеобразненькому" платью.
Есть ощущение, что в данный момент у Валиевой есть всё, чтобы снова вернуться на очень высокий уровень. Всё, кроме надлежащей "огранки".
Таланта-то там вагон просто... Столько возможностей: от "сложной" классики типа Скрябина до этно и фолка — всё ведь способна выкатать. А ставят что-то утомительное. Грустно.
Камила в штабе Соколовской — чисто Молния Маккуин, которого случайно занесло в захудалый городок Радиатор-Спрингс. Мне кажется, что там не совсем пока понимают, что делать с этим человеческим материалом. Это заметно и по нафталиновому дабстепу, и по "своеобразненькому" платью. Есть ощущение, что в данный момент у Валиевой есть всё, чтобы снова вернуться на очень высокий уровень. Всё, кроме надлежащей "огранки". Таланта-то там вагон просто... Столько возможностей: от "сложной" классики типа Скрябина до этно и фолка — всё ведь способна выкатать. А ставят что-то утомительное. Грустно.
Одна из взрослых( женственных ) катальщиц. Весь упор на длинные ноги. Но фанаты они такие фанаты, главное закидать лед игрушками, неважно за что .
Как ей могли такую отвратную программу поставить? Какой-то ЛП стайл, ужас

Платье симпатичное, но совсем идет вразрез с прогой
Как можно было из Ками сделать такую скучно-обычную...нет соколовская не сможет ,не сдюжит,похоронит талант,программа никакая! Боже Самоделкина в тот год совсем не запомнилась...Бежать надо срочно
Как можно было из Ками сделать такую скучно-обычную...нет соколовская не сможет ,не сдюжит,похоронит талант,программа никакая! Боже Самоделкина в тот год совсем не запомнилась...Бежать надо срочно
От себя не убежишь. Ей уже не 15 лет.
Как можно было из Ками сделать такую скучно-обычную...нет соколовская не сможет ,не сдюжит,похоронит талант,программа никакая! Боже Самоделкина в тот год совсем не запомнилась...Бежать надо срочно
Да, ладно первый прокат после долгого перерыва, рано делать выводы, тем более короткая с квадом много сил отнимает
Камила прекрасная, программа максимально невнятная( неужели для своей примы нельзя нанять топ-постановщика?)
Главное начать. Все равно прекрасна. Даже в платье не лучшем, в не лучшей программе. Но потенциал огромный. Молодец. Возвращение точно яркое
А просто "упала" - не соответствует нашему самоощущению?
А просто "упала" - не соответствует нашему самоощущению?
Харэ дискредитировать олимпийскую чемпионку наших сердец! Не упала, а отрицательно взлетела.
Зачем допустили четверные в короткой? Артель - напрасный труд
Зачем допустили четверные в короткой? Артель - напрасный труд
Зрителям нравится квад-рулетка
Ну зачем такая музыка? А Камила очень красиво катается
Без лишних слов.. Ками, сияй!!!!! Стильная, дерзкая, программа супер!!!!
-Как же вы допустили! -Не вели казнить
