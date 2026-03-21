Камила Валиева допустила падение на четверном тулупе в короткой программе на Кубке Первого канала
Российская фигуристка Камила Валиева допустила падение на четверном тулупе в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.
После этого она сделала двойной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
За технику фигуристка набрала 35,91 балла, общая оценка – 70,09 балла.
Для Валиевой это был первый соревновательный прокат программы после дисквалификации.
По правилам ISU, четверные прыжки в короткой программе у женщин запрещены. На Кубке Первого канала это разрешено регламентом.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Мне кажется, что там не совсем пока понимают, что делать с этим человеческим материалом. Это заметно и по нафталиновому дабстепу, и по "своеобразненькому" платью.
Есть ощущение, что в данный момент у Валиевой есть всё, чтобы снова вернуться на очень высокий уровень. Всё, кроме надлежащей "огранки".
Таланта-то там вагон просто... Столько возможностей: от "сложной" классики типа Скрябина до этно и фолка — всё ведь способна выкатать. А ставят что-то утомительное. Грустно.
Платье симпатичное, но совсем идет вразрез с прогой