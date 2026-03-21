Валиева упала на четверном тулупе в короткой программе на Кубке Первого канала.

Российская фигуристка Камила Валиева допустила падение на четверном тулупе в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

После этого она сделала двойной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

За технику фигуристка набрала 35,91 балла, общая оценка – 70,09 балла.

Для Валиевой это был первый соревновательный прокат программы после дисквалификации.

По правилам ISU, четверные прыжки в короткой программе у женщин запрещены. На Кубке Первого канала это разрешено регламентом.