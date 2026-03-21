Алиса Двоеглазова упала на четверном тулупе в короткой программе на Кубке Первого канала

Двоеглазова упала с четверного в короткой программе на Кубке Первого канала.

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова допустила падение на четверном тулупе в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

После этого она сделала двойной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

За технику она набрала 37,76 балла, общая оценка – 70,22 балла.

По правилам ISU, четверные прыжки в короткой программе у женщин запрещены. На Кубке Первого канала это разрешено регламентом.