Алиса Двоеглазова упала на четверном тулупе в короткой программе на Кубке Первого канала
Российская фигуристка Алиса Двоеглазова допустила падение на четверном тулупе в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.
После этого она сделала двойной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
За технику она набрала 37,76 балла, общая оценка – 70,22 балла.
По правилам ISU, четверные прыжки в короткой программе у женщин запрещены. На Кубке Первого канала это разрешено регламентом.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Алиса раньше всегда нравилась своим трудолюбием и упорством! Как она всегда долбила этот 4 тулуп, еще с новисов и не сдавалась. Но видимо, она возомнила из себя более, чем есть на самом деле, не добившись еще ничего и решила корректным репостнуть гадкие сторисы на ЧР в отношении Петросян, за что, сейчас и расплачивается.
Почему то был уверен ,что Алиса сегодня квад завалит. К сожалению не ошибся.Завтра удачного проката и без косяков.
Ожидала большего от Алисы в этом сезоне. Удачи ей в пп
Куда больше то? Она в лидерах нашей фигурки. Больше только очевидный первый номер. Но для этого надо чтобы вообще все остальные девчонки про четверные забыли. Такого, очевидно, уже не будет. В след. сезоне конкуренция только усилиться. Очень хороший сезон у Алисы.
У нее не было ни одного чистого старта. Даже у нестабильной Садковой был, и она там как раз Алису обошла
Её похоже пубертатный накрывает.
Поддержу Алису и не расстраивайся! Удачи!
Ну упала и упала, и что. к 4 Т в КП надо еще приноровиться
Слишком много дают юниорке за компоненты. Алиса и Дина ну совсем детьми выглядят по сравнению с остальными и презентация соответственная их возрасту. А с падениями совсем программы не смотрятся
