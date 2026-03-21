Алиса Двоеглазова упала на четверном тулупе в короткой программе на Кубке Первого канала

Двоеглазова упала с четверного в короткой программе на Кубке Первого канала.

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова допустила падение на четверном тулупе в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. 

После этого она сделала двойной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп. 

За технику она набрала 37,76 балла, общая оценка – 70,22 балла.

По правилам ISU, четверные прыжки в короткой программе у женщин запрещены. На Кубке Первого канала это разрешено регламентом.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Алиса раньше всегда нравилась своим трудолюбием и упорством! Как она всегда долбила этот 4 тулуп, еще с новисов и не сдавалась. Но видимо, она возомнила из себя более, чем есть на самом деле, не добившись еще ничего и решила корректным репостнуть гадкие сторисы на ЧР в отношении Петросян, за что, сейчас и расплачивается.
Почему то был уверен ,что Алиса сегодня квад завалит. К сожалению не ошибся.Завтра удачного проката и без косяков.
Ожидала большего от Алисы в этом сезоне. Удачи ей в пп
Куда больше то? Она в лидерах нашей фигурки. Больше только очевидный первый номер. Но для этого надо чтобы вообще все остальные девчонки про четверные забыли. Такого, очевидно, уже не будет. В след. сезоне конкуренция только усилиться. Очень хороший сезон у Алисы.
У нее не было ни одного чистого старта. Даже у нестабильной Садковой был, и она там как раз Алису обошла
Её похоже пубертатный накрывает.
Поддержу Алису и не расстраивайся! Удачи!
Ну упала и упала, и что. к 4 Т в КП надо еще приноровиться
Слишком много дают юниорке за компоненты. Алиса и Дина ну совсем детьми выглядят по сравнению с остальными и презентация соответственная их возрасту. А с падениями совсем программы не смотрятся
Материалы по теме
⚡ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Петросян выиграла короткую программу, Муравьева – 2-я, Двоеглазова – 3-я, Валиева – 4-я
вчера, 13:56
Аделия Петросян исполнила четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала
вчера, 13:30
Валиева исполнила короткую программу на тренировке перед Кубком Первого канала
вчера, 10:23Видео
Рекомендуем
Главные новости
Чайковская о Валиевой: «Она в хорошей форме, она похудела, мне нравится ее внешний вид»
сегодня, 06:33
Елена Чайковская: «Гуменник уже так заборзел. Выходит фигурист совершеннейший, которого ничем не испугаешь»
сегодня, 06:26
Отец Валиевой: «В целом возвращение у Камилы хорошее. Главное, что она дает повод молодому поколению, которое стремится быть таким же, как она»
сегодня, 06:22
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
5 минут назад
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Двоеглазова, Садкова, Захарова, Нелюбова, Хуснутдинова, Фролова покажут произвольные программы
сегодня, 06:05
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Ветлугин, Федоров, Игнатов выступят с произвольными программами
сегодня, 06:05
Кубок Первого канала. Команда Москвы лидирует после первого дня, команда Санкт-Петербурга – 2-я
сегодня, 06:00
Браун снялся с чемпионата мира-2026. Его заменит Санчес
вчера, 20:09
Траньков о Валиевой: «Она почти сделала четверной, уровни не теряла так уж серьезно на вращениях и дорожках – это первый шажок к возвращению»
вчера, 18:02
«Говорили, что либо ты, либо Валиева. В последний день я попыталась как-то увернуться». Петросян о роли капитана на Кубке Первого канала
вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем