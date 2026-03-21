Аделия Петросян исполнила четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала
Российская фигуристка Аделия Петросян исполнила четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.
Судьи отметили на прыжке недокрут в четверть.
Также в прокате она сделала двойной аксель и каскад тройной флип – тройной тулуп (тоже с недокрутом в четверть).
За технику Петросян набрала 39,81 балла, итоговая оценка – 76,45 балла.
По правилам ISU, четверные прыжки в короткой программе у женщин запрещены. На Кубке Первого канала это разрешено регламентом.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Это то, куда должен двигаться спорт, а не то, что ИСУ пытается всем впарить. А некоторые наши даже слушают. Причем, исполненной 18-летней девушкой, а не юниоркой.