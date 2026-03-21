Аделия Петросян исполнила четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Аделия Петросян исполнила четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. 

Судьи отметили на прыжке недокрут в четверть.

Также в прокате она сделала двойной аксель и каскад тройной флип – тройной тулуп (тоже с недокрутом в четверть).

За технику Петросян набрала 39,81 балла, итоговая оценка – 76,45 балла. 

По правилам ISU, четверные прыжки в короткой программе у женщин запрещены. На Кубке Первого канала это разрешено регламентом.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Ура! Так рада за Аделию! Это история.
Это то, куда должен двигаться спорт, а не то, что ИСУ пытается всем впарить. А некоторые наши даже слушают. Причем, исполненной 18-летней девушкой, а не юниоркой.
Ответ Skyolker
Почётное звание самой старой квадистки РФ на соревнованиях 🤩👍
Ответ Пьяная Бестия
Ну нет, Сумийоши в 21 приземляла. Жду, когда Саня выйдет с лутцем после родов. Вот это будет феерия.
Сердечко екнуло на четверном, но Аделия роскошная! Лучшее настроение в сезоне, не считая ОИ.
Ну ОИ надо отпустить. Зрители ее любят и это главное, а любят далеко не всех с титулами
Ответ refrabelle
Ну ОИ надо отпустить. Зрители ее любят и это главное, а любят далеко не всех с титулами
Ну сказать легко, да трудно сделать. Она год была в диком напряжении, серьезна травма с рецидивами и давление отовсюду с ожиданием медали. Невозможно за месяц восстановиться полностью, Аделька молодец!
Адель рискнула с кушкой 4Т , но сделала, сезон тяжелый для нее был. Молодец
Молодец Аделия! Достойный прокат!
Дорожку и вращения оценили на 3 уровень, а на Международке все было на высшем 4 уровне. То есть, когда она исполняла на ЧР короткую с 3 акселем до ОИ ей ставили под 86 баллов, а теперь с 4 тулупом, аж на 10 баллов меньше. То есть логика такая: ОИ не выиграла, пошла вон?! Мерзко это. Адель молодец, так держать и утереть нос всем завистникам!!!
Ответ наталья Головченко
У Сихарулидзе, видимо, мандарины после ОИ прокисли, обиделся похоже, что Адель и тшт для него медальку не привезли. Теперь будет всеми силами показывать на дверь Аделии. Лучше бы работал над разбаном вместо судейских интриг
Ответ наталья Головченко
Ну, так оба тулупа были недокручены - и квад, и тройной в каскаде. На то и был расчет главы федерации: что девы квады уронят или недокрутят, а силы потратят и испортят КП. Так и получилось.
Умница и молодец. Квад есть и это главное.
Ответ olvl
Сихарулидзе такой "квад" назвал перекрученным тройным.
Ответ Irinnna
Сихарулидзе уже заработал баллы перед ISU. Что надо говорить, то и будет говорить)
Аделия очень уверенно подтвердила своё лидерство. Удачи завтра!
Молодец, Аделька!
Ну красотка! Не сдавайся!
