Петросян прыгнула четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала.

Российская фигуристка Аделия Петросян исполнила четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Судьи отметили на прыжке недокрут в четверть.

Также в прокате она сделала двойной аксель и каскад тройной флип – тройной тулуп (тоже с недокрутом в четверть).

За технику Петросян набрала 39,81 балла, итоговая оценка – 76,45 балла.

По правилам ISU, четверные прыжки в короткой программе у женщин запрещены. На Кубке Первого канала это разрешено регламентом.