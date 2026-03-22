⚡ Кубок Первого канала. Команда Москвы победила, команда Санкт-Петербурга – 2-я

Команда Москвы победила на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

В первый день прошли короткие программы у пар, женщин и мужчин, а также конкурс мастерства на льду. Во второй день – произвольные программы у танцевальных дуэтов, женщин и мужчин, прыжковый баттл и командные эстафеты.

1. Москва – 2635,26

2. Санкт-Петербург – 2585,72

Москва: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Александра Степанова — Иван Букин. 

Санкт-Петербург: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Екатерина Миронова — Евгений Устенко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
В целом, сегодня «фигурно-катательный» день для меня был позитивным, но вызвало раздражение то, как оценили Дарио с Елизаветой, на мой обывательский взгляд они были лучшими во всех категориях.
Ответ tativansk
Учитывалось только время, не было баллов за сложность или красоту исполнения. Это правила игры. Поэтому фигуристы сами решали, придерживаются они их или нет. И что для них важнее.
Ответ orlitza
Какое время??? КН второй год как каряги, Вася это вообще треш и позор наших танцев. Там и близко ничего не было похожего на твизлы!!!
Гнать их надо, со второго места ЧР. МУ и ПЧ лучше в сто раз.
А разве говорили, что с синими бантиками Москве нельзя собирать?
Сюрр какой-то…
Ответ Ирина Ларина
А Питеру красные. В чем недовольство
Ответ Nyaska
Я про что, что вслух это не озвучено было.
Адель уже бунтует откровенно 🤣
Ей это не свойственно, видать довели совсем
Ответ Daria Kurko
Правильно, уже невозможно молчать
Ответ Daria Kurko
Так их! 😂
Объективно, красные лучше в командных соревнованиях второй день подряд: и прыгали (в том числе синхронно), и катили, и твизлы крутили лучше, а организаторы пытаются хоть как-то интригу сохранить искусственно придумывая любой повод сократить результат, особый абсурд это со сборами мишек и прыжковая эстафета. Организаторы все никак не могут определиться, это все таки шоу турнир или серьезное соревнование, призовые то озвучены нешуточные.
Ответ maksradn
в прошлом году тоже использовали командные конкурсы, чтобы сделать так, как нужно было судьям
Ответ maksradn
Их Сих давно определил.
Ведущий на льду совершенно не нужен. Легко без него справились бы М+Т.
Если вырезать все кадры с Я, ничего абсолютно не будет потеряно.
Ответ Амальгама
Нет, мне нужен ведущий, он хорошо объясняет
Ответ Пётр Лыгин
Объясняют сами фигуристы. Ягудин допускает фактические ошибки.
Эта мебель на льду только мешает участникам.
Молодцы Игнатов и Семененко
Синие наваляли, но почему-то говорят что по одной ошибке у команд. Мы как будто разные эстафеты смотрели. Красные все в недоумении
Ответ iusupova.4l
Красные прямо явно были лучше. Как узнать правду теперь.
Уже не знают как Питер вытянуть. Штрафные моменты будут показывать?
Мозалёв командный боец. В дуэте на прыжках не косячит
Оба раза Москвичи были первые в эстафете и ни разу не получили большие баллы))
