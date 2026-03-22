⚡ Кубок Первого канала. Команда Москвы победила, команда Санкт-Петербурга – 2-я

Команда Москвы победила на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

В первый день прошли короткие программы у пар, женщин и мужчин, а также конкурс мастерства на льду. Во второй день – произвольные программы у танцевальных дуэтов, женщин и мужчин, прыжковый баттл и командные эстафеты.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

1. Москва – 2635,26

2. Санкт-Петербург – 2585,72

Москва: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Александра Степанова — Иван Букин.

Санкт-Петербург: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Екатерина Миронова — Евгений Устенко.