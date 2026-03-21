  Сизерон о дальнейшей карьере: «Мы закончим этот сезон, отдохнем, а там посмотрим, чего мы хотим. Все может пойти в любую сторону»
Сизерон о дальнейшей карьере: «Мы закончим этот сезон, отдохнем, а там посмотрим, чего мы хотим. Все может пойти в любую сторону»

Олимпийские чемпионы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон рассказали о подготовке к чемпионату мира в Праге. 

После Милана фигуристы провели медиа-тур и приняли участие в шоу в Литве. После этого оба переболели гриппом.

Сизерон: Конечно, первые дни после возвращения немного «колючие», но мы втягиваемся довольно быстро. Мы настолько хорошо натренированы, что вопрос лишь в том, чтобы вернуть адекватную физическую форму.

Фурнье-Бодри: Это (решение ехать на ЧМ) позволило нам продолжать наслаждаться моментом, не задумываясь: «Что происходит? Что мне делать со своей жизнью?» Именно это удержало нас от провала в послеолимпийскую депрессию.

Сизерон: Мы знаем, что являемся фаворитами, поэтому давления чуть меньше. Как профессиональные спортсмены, мы в какой-то степени «охотники за медалями».

Также французы высказались о дальнейшей совместной карьере.

Фурнье-Бодри: Честно говоря, мы это не обсуждаем. 

Сизерон: Всегда есть некоторые опасения, потому что, когда приближаешься к концу, появляется небольшой страх перед этой пустотой. Поэтому возникает своего рода прокрастинация: мы стараемся наслаждаться моментом, не слишком задумываясь о будущем. Мы закончим этот сезон, отдохнем, а там посмотрим, чего мы хотим. Все может пойти в любую сторону.

Чемпионат мира пройдет с 24 по 29 марта. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Skate Info Glace
32 комментария
Сейчас закончат, а через три года Сизерон вернётся с новой партнёршей и в третий раз выиграет ОИ.😄
Это будет анекдот, если произойдет))
А Лоранс выпустит книгу как раз в дни выступления Сизерона с новой партнершей)))
Очень не хотелось бы, чтобы они закончили.
Гийом в этой паре с Лоранс катается просто по другому. Совершенно другая энергетика от катания идет.
Я бы очень хотел смотреть их танцы и дальше, глоток свежего воздуха среди нафталина и хай энерджи
Пожалуйста, не заканчивайте! Вы - это настоящие, истинные танцы, эстетика и красота! Плюс действительно - нужно выйграть ФГП.)
Ничего не знаем,обещал кататься до Парижа,надо выполнять
Он не обещал, не путайте мутный пиар-релиз франкофедры и слова некоторых псевдожурналистов.
Вам еще надо финал ГП выиграть. Не хватает для коллекции
Прекрасной паре Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон успешных прокатов и продолжения спортивной карьеры!
Уу, ну понятно. Не надо было им золото давать, тогда бы 100% катались до 2030
Гийом, ты меня привёл в танцы! Без ФБС я уйду
Оставайся!
Хотелось бы, чтобы они продолжили выступать и радовать своими прокатами программ. Удачи СФБ!
Жалко будет, если эта красивая пара закончит свою спортивную карьеру! Мы еще мало насладились их великим искусством!
