Сизерон о дальнейшей карьере: «Мы закончим этот сезон, отдохнем, а там посмотрим, чего мы хотим. Все может пойти в любую сторону»
Олимпийские чемпионы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон рассказали о подготовке к чемпионату мира в Праге.
После Милана фигуристы провели медиа-тур и приняли участие в шоу в Литве. После этого оба переболели гриппом.
Сизерон: Конечно, первые дни после возвращения немного «колючие», но мы втягиваемся довольно быстро. Мы настолько хорошо натренированы, что вопрос лишь в том, чтобы вернуть адекватную физическую форму.
Фурнье-Бодри: Это (решение ехать на ЧМ) позволило нам продолжать наслаждаться моментом, не задумываясь: «Что происходит? Что мне делать со своей жизнью?» Именно это удержало нас от провала в послеолимпийскую депрессию.
Сизерон: Мы знаем, что являемся фаворитами, поэтому давления чуть меньше. Как профессиональные спортсмены, мы в какой-то степени «охотники за медалями».
Также французы высказались о дальнейшей совместной карьере.
Фурнье-Бодри: Честно говоря, мы это не обсуждаем.
Сизерон: Всегда есть некоторые опасения, потому что, когда приближаешься к концу, появляется небольшой страх перед этой пустотой. Поэтому возникает своего рода прокрастинация: мы стараемся наслаждаться моментом, не слишком задумываясь о будущем. Мы закончим этот сезон, отдохнем, а там посмотрим, чего мы хотим. Все может пойти в любую сторону.
Чемпионат мира пройдет с 24 по 29 марта.
Гийом в этой паре с Лоранс катается просто по другому. Совершенно другая энергетика от катания идет.
Я бы очень хотел смотреть их танцы и дальше, глоток свежего воздуха среди нафталина и хай энерджи
