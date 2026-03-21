Глейхенгауз о потерянном багаже Петросян: «Все на месте. Там много чей багаж не пришел, был полный хаос»

Глейхенгауз сообщил, что багаж Аделии Петросян нашелся.

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что багаж Аделии Петросян, который был потерян после прилета фигуристки в Москву с Олимпиады, нашелся.

— С Аделией все в порядке. Сейчас будет на Кубке Первого канала, она там выступит. Все на тренировках, номер новый поставили, который будет на наших шоу. Так что будем радовать зрителей.

— Нашли ли багаж?

— Все на месте. Там много чей багаж не пришел, был полный хаос. Но все нормально, — сказал Глейхенгауз.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
