Глейхенгауз о потерянном багаже Петросян: «Все на месте. Там много чей багаж не пришел, был полный хаос»
Глейхенгауз сообщил, что багаж Аделии Петросян нашелся.
Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что багаж Аделии Петросян, который был потерян после прилета фигуристки в Москву с Олимпиады, нашелся.
— С Аделией все в порядке. Сейчас будет на Кубке Первого канала, она там выступит. Все на тренировках, номер новый поставили, который будет на наших шоу. Так что будем радовать зрителей.
— Нашли ли багаж?
— Все на месте. Там много чей багаж не пришел, был полный хаос. Но все нормально, — сказал Глейхенгауз.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
