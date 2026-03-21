Агата Петрова: «Девочка, просто крутись и приземляйся на ножку» – самое главное, что мне говорит Мишин перед стартом»

Российская фигуристка Агата Петрова подвела итоги сезона.

– Какие ощущения от сезона?

– По большей части положительные, было тяжелое начало и непонятный конец. На главных стартах сделала то, что должна была. Так что считаю, что сезон сложился хорошо. Если охарактеризовать его одним словом, то скажу просто: «хороший».

– Смотрела Олимпиаду? Какие самые яркие впечатления?

– Смотрела. Самое яркое впечатление – прокат Миши Шайдорова. Честно, даже непривычно говорить, что он – олимпийский чемпион. Я не ожидала, но это очень круто.

– Обращаешь внимание на зрителей перед прокатом или сконцентрирована на себе?

– Я обращаю внимание на многое. В прошлом сезоне перед первым прыжком я учуяла где-то запах карамельного попкорна, до сих пор помню.

– Есть какой-то ритуал перед стартом?

– Я повторяю определенную связку слов, а так – больше ничего.

– Есть любимая цитата тренера, которая помогает тебе?

– «Девочка, просто крутись и приземляйся на ножку» – самое главное, что мне говорит Алексей Николаевич перед стартом, – сказала Петрова.