Агата Петрова: «Девочка, просто крутись и приземляйся на ножку» – самое главное, что мне говорит Мишин перед стартом»
Российская фигуристка Агата Петрова подвела итоги сезона.
– Какие ощущения от сезона?
– По большей части положительные, было тяжелое начало и непонятный конец. На главных стартах сделала то, что должна была. Так что считаю, что сезон сложился хорошо. Если охарактеризовать его одним словом, то скажу просто: «хороший».
– Смотрела Олимпиаду? Какие самые яркие впечатления?
– Смотрела. Самое яркое впечатление – прокат Миши Шайдорова. Честно, даже непривычно говорить, что он – олимпийский чемпион. Я не ожидала, но это очень круто.
– Обращаешь внимание на зрителей перед прокатом или сконцентрирована на себе?
– Я обращаю внимание на многое. В прошлом сезоне перед первым прыжком я учуяла где-то запах карамельного попкорна, до сих пор помню.
– Есть какой-то ритуал перед стартом?
– Я повторяю определенную связку слов, а так – больше ничего.
– Есть любимая цитата тренера, которая помогает тебе?
– «Девочка, просто крутись и приземляйся на ножку» – самое главное, что мне говорит Алексей Николаевич перед стартом, – сказала Петрова.
- А потом добавляет, а все остальное мы тебе нарисуем, не переживай.
