Агата Петрова: «Девочка, просто крутись и приземляйся на ножку» – самое главное, что мне говорит Мишин перед стартом»

Петрова: перед стартом Мишин говорит: девочка, крутись и приземляйся на ножку.

Российская фигуристка Агата Петрова подвела итоги сезона.

– Какие ощущения от сезона?

– По большей части положительные, было тяжелое начало и непонятный конец. На главных стартах сделала то, что должна была. Так что считаю, что сезон сложился хорошо. Если охарактеризовать его одним словом, то скажу просто: «хороший».

– Смотрела Олимпиаду? Какие самые яркие впечатления?

– Смотрела. Самое яркое впечатление – прокат Миши Шайдорова. Честно, даже непривычно говорить, что он – олимпийский чемпион. Я не ожидала, но это очень круто.

– Обращаешь внимание на зрителей перед прокатом или сконцентрирована на себе?

– Я обращаю внимание на многое. В прошлом сезоне перед первым прыжком я учуяла где-то запах карамельного попкорна, до сих пор помню.

– Есть какой-то ритуал перед стартом?

– Я повторяю определенную связку слов, а так – больше ничего.

– Есть любимая цитата тренера, которая помогает тебе?

– «Девочка, просто крутись и приземляйся на ножку» – самое главное, что мне говорит Алексей Николаевич перед стартом, – сказала Петрова.

Главное не упасть, а остальное судьи нарисуют, имеет в виду АНМ перед каждым стapтом.
Ответ Lennuci
Главное не упасть, а остальное судьи нарисуют, имеет в виду АНМ перед каждым стapтом.
Галки и ребра?
Третий год я недоумеваю, кто, блин, эта Агата, что у нее за папа, что ее так отчаянно тащат, и почему у среднестатистической фигуристки постоянно берут интервью, а Матч снял про нее док.фильм, когда она еще вообще нигде и ничего?! То, что Мишин ей говорит, это понятно - задача не упасть, остальное дело техники. И связей.
-Девочка, просто крутись и приземляйся на ножку
- А потом добавляет, а все остальное мы тебе нарисуем, не переживай.
Почему у нее берут интервью ? Юниорка в конце десятки ... Кому она интересна?
Сегодня КПК, где Агаты нет, есть Муравьёва от Мишина, но интервью берут именно у Агаты, который год понять не могу, почему, а главное, за что тянут эту девочку?! А про ножку всё понятно, Агате главное не упасть, всё остальное сделаю, здесь профессор прав.
Ответ Галина Буховцова_1116458691
А чего тогда падают?
Не могут не падать)))
Ну и зачем секреты "гениальной,профессорской"прыжковой техники раскрывать?Сейчас во всех тш конкурирующих начнут её применять,просто крутиться и на ножку приземляться-и будет спортсменам счастье.Профессор,однако
Петрова своим блатом вызывает только отрицательные эмоции.
Прыжки над газетой, вращений красивых нет, скольжение посредственное, ультра-си не предвидится.
Вопрос: откуда у нее такие грибы и информационное продвижение.
Так даже Костылеву СМИ не пиарит!
Профессор умеет внушить, что всё просто, что всё самое сложное состоит из простых деталей.
Ну да, больше от Агаты ничего и не требуется и не ждут.
