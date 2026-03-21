Илья Авербух: «Появление Шайдорова в моих шоу мне не кажется нереальным»

Авербух: появление Шайдорова в моих шоу не кажется нереальным.

Хореограф Илья Авербух не против пригласить олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова к себе в шоу.

«Хотел ли бы я видеть Михаила Шайдорова у себя в шоу? Почему бы и нет. Думаю, тут даже не может быть никаких вопросов. Михаил – действующий олимпийский чемпион, который будет украшением любого шоу.

Возможное появление Шайдорова в моих шоу мне не кажется нереальным. Нужно только, чтобы он согласился поучаствовать, если мы его пригласим», – сказал Авербух.