Илья Авербух: «Появление Шайдорова в моих шоу мне не кажется нереальным»

Хореограф Илья Авербух не против пригласить олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова к себе в шоу.

«Хотел ли бы я видеть Михаила Шайдорова у себя в шоу? Почему бы и нет. Думаю, тут даже не может быть никаких вопросов. Михаил – действующий олимпийский чемпион, который будет украшением любого шоу.

Возможное появление Шайдорова в моих шоу мне не кажется нереальным. Нужно только, чтобы он согласился поучаствовать, если мы его пригласим», – сказал Авербух.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
За госбабки через Авербуха будем спонсировать казаха, который от России открещивается в каждом втором предложении - ДОКОЛЕ?!
Ответ Aelinka
Комментарий скрыт
Ответ Aelinka
да ему самому, тамошняя федра - вряд ли позволит
У него корона через рамку в аэропорту не пролезет, какой Авербух?
Ответ Lennuci
Для него расширят :)
Авербух,вспомни интервью Шайдарова сразу после олимпиады. 🤮🤮
Твои шоу за гос счет уже давно пора прикрывать
Ответ Fair_play
Комментарий скрыт
Ответ Пётр Лыгин
Совсем Ку-ку? Про гранты не слышал? Откуда взялся, неужели один из детей лейтенанта...... Авербуха?
Думаете, Михаил поедет выступать в страну, которую он не считает великой спортивной державой?))) Мы ведь и отблагодарить можем как полагается недостойным его величия))))))
А куда он поедет? Американцев, японцев и французов золота лишил, хоть и назвал их державы великими? Мишка, ты попал, походу тебе рады только в Казахстане)))))))
Ответ Маргарита В Сафронова
он даже в своей стране не стал выступать в шоу, и шоу отменили
Ответ nina1212
)))
А зачем он нам нужен?! Он нам не нужен!
Господи, когда уже наши с ним перестанут носиться
Шайдоров столько всего наговорил после своей победы, вряд ли он побежит зарабатывать в страну, в которой ему так некомфортно. Разве что это случится лет через 15-20, когда появятся новые чемпионы и про Шайдорова подзабудут, в зарубежные шоу приглашать перестанут, вот тогда берите его готовенького, с пылу-с жару. Сразу станет ему комфортно.
Ответ Theodor Dobzhansky
Ничего страшного он не говорил.
Ответ Стюра
это просто россияне считают, что весь мир крутится вокруг них
Зачем это Шайдорову? Никто из действующих не поедет выступать в РФ, тем более у Авера с госфинансированием
Ответ Vera25
Все поедут когда мы окончательно победим нацистов на Украине!
Шайдорову уже ничего не надо. Столько плюшек получил за победу, что не только ему, но и его детям, внукам хватит.
Ответ Nadezhda181
Вы преувеличиваете) что он там получил? Несколько квартир и машину? По нынешним меркам это ничто, года на 2-3 хватить на жизнь безбедную, не больше.
Ответ Artemon1302
Нифига себе)) несколько квартир можно сдавать и не работать, какие 2-3 года)
Зачем он в нашем шоу? Отношение к России у него неподобающее для этого, да и спортсмен он средний. Как вспомню крики Федоровой в прямом эфире «Миша, Миша», так до сих пор противно
