Илья Авербух: «Появление Шайдорова в моих шоу мне не кажется нереальным»
Хореограф Илья Авербух не против пригласить олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова к себе в шоу.
«Хотел ли бы я видеть Михаила Шайдорова у себя в шоу? Почему бы и нет. Думаю, тут даже не может быть никаких вопросов. Михаил – действующий олимпийский чемпион, который будет украшением любого шоу.
Возможное появление Шайдорова в моих шоу мне не кажется нереальным. Нужно только, чтобы он согласился поучаствовать, если мы его пригласим», – сказал Авербух.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
А куда он поедет? Американцев, японцев и французов золота лишил, хоть и назвал их державы великими? Мишка, ты попал, походу тебе рады только в Казахстане)))))))
Господи, когда уже наши с ним перестанут носиться