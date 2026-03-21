Татьяна Тарасова: «Не дай бог мне оказаться в политике. У нас даже министров назначают, а тренерами только становятся»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не собирается пробовать себя в политике.

«Не дай бог мне оказаться в политике. Зачем мне это нужно? Я тренер и горжусь тем, что вырастила целую плеяду олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Моя жизнь – площадка 30 на 60, а сидеть в кабинете и писать письма мелким почерком совсем не для меня.

Я проработала тренером больше 60 лет и не хочу на другую работу. Просто политика - совсем не моя сфера деятельности. Очень рада, что у меня такая редкая профессия, потому что хороших наставников можно по пальцам пересчитать. У нас даже министров назначают, а тренерами только становятся. Мой папа - великий тренер, был рад, что я тоже им стала. Для меня это очень важно», – рассказала Тарасова.