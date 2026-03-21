Татьяна Тарасова: «Не дай бог мне оказаться в политике. У нас даже министров назначают, а тренерами только становятся»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не собирается пробовать себя в политике.

«Не дай бог мне оказаться в политике. Зачем мне это нужно? Я тренер и горжусь тем, что вырастила целую плеяду олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Моя жизнь – площадка 30 на 60, а сидеть в кабинете и писать письма мелким почерком совсем не для меня.

Я проработала тренером больше 60 лет и не хочу на другую работу. Просто политика - совсем не моя сфера деятельности. Очень рада, что у меня такая редкая профессия, потому что хороших наставников можно по пальцам пересчитать. У нас даже министров назначают, а тренерами только становятся. Мой папа - великий тренер, был рад, что я тоже им стала. Для меня это очень важно», – рассказала Тарасова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
Откуда вообще такой вопрос возник к Татьяне Анатольевне?! У журналистов идеи закончились и они открыли коробку с настольной игрой "100 вопросов для знакомства". Рандомно тянут
Например, Худайбердиева)
Да уж, Тарасовой под 80 лет только в политику и не хватало.
Терешковой 90. Из Госдумы, куда в 75 пришла, только вынесут
Поддержу Анатольевну желаю здоровья и всего самого наилучшего!
Татьяна Анатольевна - великий тренер и папа у неё был великим тренером!
А где, интересно, министров не назначают?
Очень уж неудачный выезд великого профессионала-наставника и дилетантский наезд на другое
Бабушка, вам поздно. И это хорошо.
