Кубок Первого канала по фигурному катанию. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк и Мозалев покажут короткие программы
Гуменник и Дикиджи покажут короткие программы на Кубке Первого канала.
21 марта мужчины представят короткие программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию.
Санкт-Петербург
Мужчины, короткая программа
Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
После 3 выступлений из 6
1. Марк Кондратюк (команда Москвы) – 97,87
2. Артур Даниелян (команда Санкт-Петербурга) – 87,64
3. Никита Сарновский (команда Москвы) – 83,00
Старт-лист
4. Владислав Дикиджи (команда Санкт-Петербурга)
5. Андрей Мозалев (команда Москвы)
6. Петр Гуменник (команда Санкт-Петербурга)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
279 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тот случай, когда неважно кто выиграет. Любой результат устроит. С удовольствием посмотрю последние прокаты коротких программ в сезоне.
Я за Уралом живу, болеть буду за Дикиджи. )
Я за Уралом живу, болеть буду за Дикиджи. )
А я в Поволжье и тоже за Дикиджи буду болеть!
А я в Поволжье и тоже за Дикиджи буду болеть!
И я тоже буду болеть за Дикиджи!!!
Момент массового переобувания насчёт Сарновского объявляю открытым)
Ваш выход добры-молодцы, Всем гладкого и чистого льда!
Марк, конечно, корявый, но боец, этого не отнять.
Жду окончания сезона только по одной причине - не видеть больше КП Кондратюка
Нет, я тут ору в голосину от фанатов ТШТ. Две недели назад Сарновский перешел и уже он «более живой, не такой горбатый и с экстерьером теперь» ))))
Нет, я тут ору в голосину от фанатов ТШТ. Две недели назад Сарновский перешел и уже он «более живой, не такой горбатый и с экстерьером теперь» ))))
да один неадекват только написал. А так - как был, так и остался. Разве что улучшились вращения.
Нет, я тут ору в голосину от фанатов ТШТ. Две недели назад Сарновский перешел и уже он «более живой, не такой горбатый и с экстерьером теперь» ))))
Оценочки повыше увидели? Нравятся?
Как бы Кондратюк не старался до артистизма Артура далеко ему, как это заметно когда они подряд идут.
Как бы Кондратюк не старался до артистизма Артура далеко ему, как это заметно когда они подряд идут.
Ягудин вот так не считает , его только Марка катание трогает 😅
Да уж, челлендж для Глейха)
Да уж, челлендж для Глейха)
Вчера наткнулась на видео из балетного зала ТШТ, не завидую я Ксении Поталицыной…
Здесь любимки в обеих командах. Просто понадеюсь, что Андрей и Женя будут катать короткие программы. Артур может катать любую - один из лучших по хорео. Также большой удачи Марку - обычно в конце сезона, да ещё за друзей он максимально выкладывался.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем