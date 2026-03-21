Кубок Первого канала по фигурному катанию. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк и Мозалев покажут короткие программы

Гуменник и Дикиджи покажут короткие программы на Кубке Первого канала.

21 марта мужчины представят короткие программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Т-Банк Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Мужчины, короткая программа

Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

После 3 выступлений из 6

1. Марк Кондратюк (команда Москвы) – 97,87

2. Артур Даниелян (команда Санкт-Петербурга) – 87,64

3. Никита Сарновский (команда Москвы) – 83,00

Старт-лист

4. Владислав Дикиджи (команда Санкт-Петербурга)

5. Андрей Мозалев (команда Москвы)

6. Петр Гуменник (команда Санкт-Петербурга)

Результаты Кубка Первого канала

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Петербурге: там выступят Валиева, Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов