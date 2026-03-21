Кубок Первого канала по фигурному катанию. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков покажут короткие программы
Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов выступят на Кубке Первого канала.
21 марта пары покажут короткие программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию.
Санкт-Петербург
Пары, короткая программа
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
14:00 спортивные пары, короткая программа
1. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
3. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
14:45 конкурс мастерства на льду
15:40 женщины, короткая программа
1. Софья Муравьева
2. Аделия Петросян
3. Дина Хуснутдинова
4. Алиса Двоеглазова
5. Ксения Гущина
6. Камила Валиева
16:20 мужчины, короткая программа
1. Никита Сарновский
2. Артур Даниелян
3. Марк Кондратюк
4. Владислав Дикиджи
5. Андрей Мозалев
6. Петр Гуменник
Сколько Мандариновый будет Петербургу отдавать все крупные соревнования?
В Москве столько крутых площадок!