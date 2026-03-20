«С братухой 25 лет не общались». Ягудин и Плющенко представят совместное ледовое шоу в Санкт-Петербурге и Москве

Ягудин и Плющенко выступят в совместном ледовом шоу.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгений Плющенко представят совместное ледовое шоу. 

Шоу пройдут в Санкт-Петербурге и Москве в 2027 году.

«Хотели к днюхе Лехи успеть, не палились, но тысяча чертей, не успели! Короче!

С братухой 25 лет не общались, тут на днях встретились, психанули и решили замутить в родном дворце «Юбилейном» 6, 7 и 8 марта в Питере и в Москве 19 и 20 февраля на ВТБ Динамо арене масштабные ледовые шоу «Плющенко и Ягудин снова на одном льду» спустя 25 лет яркого противостояния! Такой вот эксклюзив и только для вас!» – написал Плющенко в телеграм-канале. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Плющенко
25 лет не общались, но за деньги - да
25 лет не общались, но за деньги - да
Да при чём здесь деньги, они просто любят фигурное катание и уважают друг друга!
Признак взросления - когда в "Трёх мушкетерах" начинаешь болеть за Ришелье - государственника, которому мотали нервы четыре алкоголика, три проститутки и дегенерат в короне. (с)
Яна подсказала что можно неплохо навариться и бабло победило.
Чёт сомневаюсь что они могут друг друга хотя бы приятелями назвать, не то что братухами)

Видать ради совместного коммерческого шоу и прибыли и не такое можно сказать: Лёха, братуха. Ага😁
Чёт сомневаюсь что они могут друг друга хотя бы приятелями назвать, не то что братухами) Видать ради совместного коммерческого шоу и прибыли и не такое можно сказать: Лёха, братуха. Ага😁
Они на шоу Мишина прекрасно общались, шутили
Чёт сомневаюсь что они могут друг друга хотя бы приятелями назвать, не то что братухами) Видать ради совместного коммерческого шоу и прибыли и не такое можно сказать: Лёха, братуха. Ага😁
Эти мушкетеры за деньги даже шпаги скрестят.
Днюха, братуха, замутить - жаргон подворотни. Или это теперь креатив?
Днюха, братуха, замутить - жаргон подворотни. Или это теперь креатив?
представьте их диалог с Сихом - крестным Гнома))
Сначала проаносировал БОМБИЧЕСКУЮ новость, многие уже подумали о каком то громком переходе в АП. А на выходе всего то участие Ягудина в его шоу... Они точно в своём маня мирке живут...
Сначала проаносировал БОМБИЧЕСКУЮ новость, многие уже подумали о каком то громком переходе в АП. А на выходе всего то участие Ягудина в его шоу... Они точно в своём маня мирке живут...
А что бомбического в переходах?) Потренились там, потренились тут, и что, во всем мире переходят и только у нас из этого делают новость вселенского масштаба, надо же буратинка сарновский перешёл, вот ведь новость
я извиняюсь, а текстуху для этого постика ваш братуха Антоха прислал?
Быть великим фигуристом , не значит быть хорошим человеком. Это к обеим относится 😏
Быть великим фигуристом , не значит быть хорошим человеком. Это к обеим относится 😏
Обоим
Обоим
Обои на стене
Людишки, нужны ваши ...дцать сольдо.... Бегите быстрей в кассу за билетами....буратины ждут...
Людишки, нужны ваши ...дцать сольдо.... Бегите быстрей в кассу за билетами....буратины ждут...
кот базилио и лиса алиса жы....буратинка деньги носил и солил...
Братухи,но не борцухи,а катухи.
Братухи,но не борцухи,а катухи.
И прыжкухи
