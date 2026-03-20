«С братухой 25 лет не общались». Ягудин и Плющенко представят совместное ледовое шоу в Санкт-Петербурге и Москве

Ягудин и Плющенко выступят в совместном ледовом шоу.

Шоу пройдут в Санкт-Петербурге и Москве в 2027 году.

«Хотели к днюхе Лехи успеть, не палились, но тысяча чертей, не успели! Короче!

С братухой 25 лет не общались, тут на днях встретились, психанули и решили замутить в родном дворце «Юбилейном» 6, 7 и 8 марта в Питере и в Москве 19 и 20 февраля на ВТБ Динамо арене масштабные ледовые шоу «Плющенко и Ягудин снова на одном льду» спустя 25 лет яркого противостояния! Такой вот эксклюзив и только для вас!» – написал Плющенко в телеграм-канале.