Степанова и Букин примут участие в показе совместной коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia

Степанова и Букин станут гостями Московской недели моды.

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин примут участие в показе совместной коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia на Московской неделе моды.

Об этом сообщил вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг. 

«Специальными гостями показа совместной коллекции мощных российских брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia на Московской неделе моды станут Александра Степанова и Иван Букин – одни из лучших российских фигуристов.

Для нас важно, что в показе участвуют такие яркие представители российского спорта. И не менее важно, что этот бренд – не только для спортсменов. Он для всех, кто выбирает качество, стиль, движение и активный образ жизни», – написал Ротенберг.

Мероприятие проходит 19 марта. 

Видео участия фигуристов в показе опубликовал телеграм-канал «Нате!»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Ротенберга
Александра Степанова
Роман Ротенберг
Иван Букин
танцы на льду
сборная России
Только потом, ребята, не записывайте обращения с вопросами, а почему нас не одобрили на нейтральный статус)
Да всё они понимали, иначе бы не подтёрли пост в инстаграме.
а они прекрасно знают,почему им не дали(посещение политических мероприятий,посты в инсте о любви к отечеству по этому поводу).и мишина с галлямовым за свой поход в кремль поплатились. они уже знают,что на международку не попадут никогда,так как вряд ли взрослых выпустят с флагом в ближайшие годы,в отличие от юниоров.у них уже солидный возраст
ну вы серьезно?
потом возмущения почему им не дают нейтральный статус…
И что? Где демократия-то?
Как говорил Сталин, демократия это власть американских демократов. А там сейчас вообще республиканцы рулят!!! )
А как же Вероника, вы точно ту Степанову позвали❓🤔
не хотят на международку все-таки(
Опять нарушение - бренд английскими буквами написан!
У Ромки везде нарушения, постит в телеграме и инстаграме.
Если он зарегистрирован, это не нарушение
А потом Букин будет не понимать, почему его не допустили, как нейтрального.
А они про это знают?Или как с венграми получится))))))
Сначала на эту тусовку сбегают, а потом слезное видео Ковентри пошлют, а чо такого, почему на международку не пускают!
Мы думали, что пару КН будут тянуть на 1 место (и, соответственно, доступ на международные соревнования) баллами. А они решили всех переиграть и отодвинуть СБ от международных стартов другим способом)))
Кто они? Кто-то Букина заставляет ходить на эти мероприятия, а сам он против?
Вполне вероятно. Или на известный митинг сами пошли?
счастливы вместе
А потом Жулин будет возмущаться, в том числе и нецензурно, почему СБ не проходят по критериям нейтральности
