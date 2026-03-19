Степанова и Букин примут участие в показе совместной коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia

Степанова и Букин станут гостями Московской недели моды.

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин примут участие в показе совместной коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia на Московской неделе моды.

Об этом сообщил вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«Специальными гостями показа совместной коллекции мощных российских брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia на Московской неделе моды станут Александра Степанова и Иван Букин – одни из лучших российских фигуристов.

Для нас важно, что в показе участвуют такие яркие представители российского спорта. И не менее важно, что этот бренд – не только для спортсменов. Он для всех, кто выбирает качество, стиль, движение и активный образ жизни», – написал Ротенберг.

Мероприятие проходит 19 марта.

Видео участия фигуристов в показе опубликовал телеграм-канал «Нате!»