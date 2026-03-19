Татьяна Тарасова: «На чемпионате мира Гуменник боролся бы за медали. Он входит в мировую элиту мужского фигурного катания»
Тарасова: плохо, что на чемпионате мира не выступают все сильнейшие.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Петр Гуменник претендовал бы на медали, если бы его допустили к чемпионату мира-2026 в Праге.
На Олимпиаде в Италии российский фигурист занял 6-е место.
«На чемпионате мира Гуменник боролся бы за медали. Он входит в мировую элиту мужского фигурного катания. Жаль, что нас там не будет. Это плохо для всех, что на первенстве планеты не выступают все сильнейшие», — сказала Тарасова.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 24 по 29 марта.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
Ну напрыгал бы он что-то там, но к медали его это не прибл...