Принс о Гуменнике на Олимпиаде: «Оценивание было корректным. В Милане Петр выглядел медленнее и тяжелее, чем на чемпионате России»

Судья Йерун Принс считает корректными оценки Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист занял итоговое 6-е место. В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков.

«Я бы сказал, что оценивание в целом было корректным. Дело в том, что судьям теперь снова разрешено сравнивать свои оценки от фигуриста к фигуристу. Да, система рассчитана на оценку по абсолютной шкале, но мы всегда думаем о том, каким будет конечный результат.

Если мы говорим о Гуменнике, то в Милане он выглядел медленнее и тяжелее, чем на том же чемпионате России. Конечно, ему очень сильно помешала проблема с музыкой – пришлось обкатывать новую версию программы, и, очевидно, прямо до конца сделать это не было никакой возможности. Это все равно, что кататься в новых коньках», – сказал Принс.

