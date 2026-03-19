  • Принс о Гуменнике на Олимпиаде: «Оценивание было корректным. В Милане Петр выглядел медленнее и тяжелее, чем на чемпионате России»
Принс о Гуменнике на Олимпиаде: «Оценивание было корректным. В Милане Петр выглядел медленнее и тяжелее, чем на чемпионате России»

Судья Йерун Принс считает корректными оценки Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист занял итоговое 6-е место. В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков.

«Я бы сказал, что оценивание в целом было корректным. Дело в том, что судьям теперь снова разрешено сравнивать свои оценки от фигуриста к фигуристу. Да, система рассчитана на оценку по абсолютной шкале, но мы всегда думаем о том, каким будет конечный результат.

Если мы говорим о Гуменнике, то в Милане он выглядел медленнее и тяжелее, чем на том же чемпионате России. Конечно, ему очень сильно помешала проблема с музыкой – пришлось обкатывать новую версию программы, и, очевидно, прямо до конца сделать это не было никакой возможности. Это все равно, что кататься в новых коньках», – сказал Принс.

Это обман, что наши фигуристы проигрывают из-за неумения кататься как Лью

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Олимпиада-2026
logoПетр Гуменник
мужское катание
Йерун Принс
logoсборная России
Ну главное, что остальные 16 человек выше в компонентах были быстрее и легче, чем на национальных чемпионатах 🤣

Все не понимаю, почему сравнения такие глупые. Что-то не могут в лоб сравнить компоненты и прыжки с одного соревнования у заваливших топов и Петра)) вечно что-то мешает это сделать)
Конечно, ведь на олимпиаде гораздо выше оценивается умение падать и полировать лёд с лёгкостью, Петру здесь до конкурертов как до луны и обратно
В общем в фигурном катании главное быстренько! Можно падать, можно тройные прыгать вместо четверных. Главное, быстро!
"Да, система рассчитана на оценку по абсолютной шкале, но мы всегда думаем о том, каким будет конечный результат."
Типа, чтобы не поставить больше, чем нужно, не зная, как откатают все?
С кем они сравнивают выступающего первым? Обычно первая разминка - это лузеры которых быстренько сливают, чтобы не видеть их в ПП. Петру выставили по минимуму, когда ниже уже неприлично. А в ПП они навалявшим поднимали только из принципа чтобы не хуже чем у Петра
Музыка короткой ОИ на три такта, а изначальная на четыре такта. Конечно темп будет разный , да и тело, натренированное до автоматизма даёт сбой. Об этом и Глейх говорил и сам Пётр.
Самая адекватная оценка
