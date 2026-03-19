Принс о Гуменнике на Олимпиаде: «Оценивание было корректным. В Милане Петр выглядел медленнее и тяжелее, чем на чемпионате России»
Судья Йерун Принс считает корректными оценки Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.
Российский фигурист занял итоговое 6-е место. В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков.
«Я бы сказал, что оценивание в целом было корректным. Дело в том, что судьям теперь снова разрешено сравнивать свои оценки от фигуриста к фигуристу. Да, система рассчитана на оценку по абсолютной шкале, но мы всегда думаем о том, каким будет конечный результат.
Если мы говорим о Гуменнике, то в Милане он выглядел медленнее и тяжелее, чем на том же чемпионате России. Конечно, ему очень сильно помешала проблема с музыкой – пришлось обкатывать новую версию программы, и, очевидно, прямо до конца сделать это не было никакой возможности. Это все равно, что кататься в новых коньках», – сказал Принс.
Это обман, что наши фигуристы проигрывают из-за неумения кататься как Лью
Все не понимаю, почему сравнения такие глупые. Что-то не могут в лоб сравнить компоненты и прыжки с одного соревнования у заваливших топов и Петра)) вечно что-то мешает это сделать)
Типа, чтобы не поставить больше, чем нужно, не зная, как откатают все?