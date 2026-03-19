Судья Принс: «Классно, что Валиева и Трусова возвращаются в спорт. С нетерпением жду возможности посмотреть на них»

Судья из Нидерландов Йерун Принс заявил, что с нетерпением ждет возвращения фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой на соревнования.

Спортсменки участвовали в чемпионате России по прыжкам. Для Валиевой это был первый турнир после завершения дисквалификации за допинг, для Трусовой – после перерыва в карьере и рождения ребенка.

«Очень классно слышать, что Камила и Александра возвращаются в спорт! С нетерпением жду возможности посмотреть на них четыре года спустя», – сказал Принс.

Интервью самого известного в России судьи-иностранца: ставил 10 баллов Валиевой и неверное ребро Загитовой

Ну так допустите фигуристов из России и смотрите, сколько угодно
Помню его. Очень хорошо оценил Камилу в КП командника: "...короткая программа Камилы Валиевой в команднике. Лично за себя скажу, что для меня то выступление Камилы – фантастическое и невероятно запоминающееся. И я действительно очень рад, что смог поставить хотя бы одну десятку в компонентах и пару «+5» в GOE за этот прокат".
Ответ Александр Иванов
И вот еще его же слова: «Я всего два раза в жизни ставил высший балл за презентацию. Первый – Тессе Вирту и Скотту Мойру. А второй – Камиле Валиевой в короткой программе командного олимпийского турнира. Это был выдающийся прокат без единой помарки. Она полностью захватила моё внимание», — сказал Принс.
Ответ Александр Иванов
Ну давайте честно тот прокат действительно был выдающийся.
Это тот самый судья, что восхищался Камилой и ставил ей 10-ки в короткой олимпийского командника. Класс. Даже судьи снова хотят видеть наших спортсменов.
Посмотреть на их Моськи =)
Помню, как он закопал Загитову. -4 за визуально чистый лутц это надо постараться.
А минус балл за перекат -руку опустила после музыки?
Ага, поставил Загитовой неправильное ребро на лутце. И местные ежевики тогда зашлись в восторженных комментариях о принципиальном и квалифицированном судье Принсе. А потом он в интервью признался, что неправильного ребра у Алины не было, и произошла ошибка...
"И проставить им все неправильные ребра и недокруты", - добавил г-н Принс
Принс всегда к Камиле и Саше с уважением относился, возможно даже более непредвзято, чем некоторые болельщики внутри страны. Про высший бал в компонентах за прокат Камилы в команднике ОИ, наверное, многие помнят, так как не часто такое встречается, в принципе.
А еще в тот же период было его интервью, где он про Сашу говорил:
Вопрос журналиста : "Как вам кажется, репутация Трусовой мешает ей получать более высокие оценки? Я имею в виду, что Сашу считают безбашенной прыгуньей, которая при этом не очень любит кататься".
Ответ Принса: "Я, кстати, не согласен, что Саша только лишь прыгунья. На мой взгляд, она еще и отличная фигуристка с широким набором сильных черт. Посмотрите хотя бы на ее дорожки шагов. Она их выполняет мастерски! Что касается пяти четверных, то это, по-моему, сознательный выбор. Да, она таким образом получает, возможно, чуть меньше компонентов по некоторым критериям, чем если бы каталась с программой попроще, но мне это видится в некоторой степени тактическим моментом: «Каковы мои сильные и слабые стороны, и как мне набрать наивысший балл?» Она выжимает из себя максимум".

Как по мне, это самый грамотный и взвешенный комментарий о Саше, который только можно было дать. Да и не только к Саше это применимо. Это снова к вопросу о том, как реально конкурировать на международной арене и почему российские фигуристы много прыгают. Оказывается, вот даже нидерлагдский судья понимает, что это осознанный выбор для набора максимальных балов, а вовсе не потому, что в России не учат или не умеют кататься
Ха-ха! А нас уже допустили?
Не только посмотреть, но и оценить их прокаты по достоинству, если придётся.
В возвращение Трусовой не верю. В Камилу ....гадать не будем, будем посмотреть...
