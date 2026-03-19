Судья Принс: «Классно, что Валиева и Трусова возвращаются в спорт. С нетерпением жду возможности посмотреть на них»

Судья Принс: классно, что Трусова и Валиева возвращаются на старты.

Судья из Нидерландов Йерун Принс заявил, что с нетерпением ждет возвращения фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой на соревнования.

Спортсменки участвовали в чемпионате России по прыжкам. Для Валиевой это был первый турнир после завершения дисквалификации за допинг, для Трусовой – после перерыва в карьере и рождения ребенка.

«Очень классно слышать, что Камила и Александра возвращаются в спорт! С нетерпением жду возможности посмотреть на них четыре года спустя», – сказал Принс.

