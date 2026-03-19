Судья Принс: «Классно, что Валиева и Трусова возвращаются в спорт. С нетерпением жду возможности посмотреть на них»
Судья из Нидерландов Йерун Принс заявил, что с нетерпением ждет возвращения фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой на соревнования.
Спортсменки участвовали в чемпионате России по прыжкам. Для Валиевой это был первый турнир после завершения дисквалификации за допинг, для Трусовой – после перерыва в карьере и рождения ребенка.
«Очень классно слышать, что Камила и Александра возвращаются в спорт! С нетерпением жду возможности посмотреть на них четыре года спустя», – сказал Принс.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А еще в тот же период было его интервью, где он про Сашу говорил:
Вопрос журналиста : "Как вам кажется, репутация Трусовой мешает ей получать более высокие оценки? Я имею в виду, что Сашу считают безбашенной прыгуньей, которая при этом не очень любит кататься".
Ответ Принса: "Я, кстати, не согласен, что Саша только лишь прыгунья. На мой взгляд, она еще и отличная фигуристка с широким набором сильных черт. Посмотрите хотя бы на ее дорожки шагов. Она их выполняет мастерски! Что касается пяти четверных, то это, по-моему, сознательный выбор. Да, она таким образом получает, возможно, чуть меньше компонентов по некоторым критериям, чем если бы каталась с программой попроще, но мне это видится в некоторой степени тактическим моментом: «Каковы мои сильные и слабые стороны, и как мне набрать наивысший балл?» Она выжимает из себя максимум".
Как по мне, это самый грамотный и взвешенный комментарий о Саше, который только можно было дать. Да и не только к Саше это применимо. Это снова к вопросу о том, как реально конкурировать на международной арене и почему российские фигуристы много прыгают. Оказывается, вот даже нидерлагдский судья понимает, что это осознанный выбор для набора максимальных балов, а вовсе не потому, что в России не учат или не умеют кататься