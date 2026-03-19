Светлана Журова: «Валиева – главная мученица российского спорта. Радует, что она не бросила любимое дело»

Журова: Валиеву можно назвать главной мученицей российского спорта.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возвращении Камилы Валиевой в спорт после дисквалификации.

Валиева была дисквалифицирована за допинг – в ее пробе нашли триметазидин. Отстранение фигуристки завершилось в декабре 2025 года, она выступила на чемпионате России по прыжкам.

«Радует, что Валиева не бросила любимое дело, несмотря на все испытания, которые ей пришлось пройти. Прокаты на коммерческих турнирах, конечно, отличаются от официальных соревнований, но уже можно говорить, что возвращение Камилы в профессиональный спорт обязательно состоится.

Хочется, чтобы у нее все получилось. Можно сказать, что Валиева – главная мученица российского спорта. Конечно, все ждут ее возвращения. Во всем мире признают, что Камила – очень талантливая фигуристка», – сказала Журова.

