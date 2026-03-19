59

Светлана Журова: «Валиева – главная мученица российского спорта. Радует, что она не бросила любимое дело»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возвращении Камилы Валиевой в спорт после дисквалификации.

Валиева была дисквалифицирована за допинг – в ее пробе нашли триметазидин. Отстранение фигуристки завершилось в декабре 2025 года, она выступила на чемпионате России по прыжкам.

«Радует, что Валиева не бросила любимое дело, несмотря на все испытания, которые ей пришлось пройти. Прокаты на коммерческих турнирах, конечно, отличаются от официальных соревнований, но уже можно говорить, что возвращение Камилы в профессиональный спорт обязательно состоится.

Хочется, чтобы у нее все получилось. Можно сказать, что Валиева – главная мученица российского спорта. Конечно, все ждут ее возвращения. Во всем мире признают, что Камила – очень талантливая фигуристка», – сказала Журова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
logoКамила Валиева
logoсборная России
logoСветлана Журова
женское катание
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Канонизировать предлагает?
Ответ Александр Кузнецов
Причислить к лику святых допингистку)
Ответ Александр Кузнецов
Если только в Максе
Вот это страшнейшие, конечно, испытания. Ни один российский спортсмен ни до, ни после не пил из одного стакана со своим дедушкой!
Ответ Berti
Да, ни одного спортсмена так не поставляли на главном старте жизни, не отбирали медали за 2 года и не выкидывали из спорта, сломав карьеру и жизнь. Прикиньте
Самой не надоело по методичке про мученицу болтать? Довольная Валиева, обласканная властью.
😅Журова постоянно такое несёт. Они там не устали в своём цирковом зале нести ахинею?
Мироточить будет?
Мученица?Что за дичь?Россия точно ещё светское государство или скоро будут Вальхалой и мотивировать?
Эта журова вообще вменяемая?
Ответ Бешенство ватки
> или скоро будут Вальхалой и мотивировать

Кхе-кхе, мы-то в рай попадем, а они просто сдохнут (с)
Валиева воскресе?
Испанский стыд просто. Мученица... Ну да, мученица, обласканная властью, с кучей плюшек и чуть ли не нимбом на голове. Вот они сами своими воспеваниями вызывают негативное отношение к Камилле у большинства нормальных людей.
Журова, ну что ты несешь ((
> Валиева не бросила любимое

дедушку чтоли?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем