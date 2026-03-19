Родин о переходе из России в Германию: «Процесс открепления был довольно долгим. Появлялось много вопросов со стороны ФФККР»

Фигурист Родин о переходе в Германию: процесс был довольно долгим.

Фигурист Григорий Родин рассказал подробности своего перехода из России в Германию.

20-летний Родин будет выступать в танцах на льду в дуэте с Дарьей Гримм. 17 марта стало известно, что он получил от Международного союза конькобежцев (ISU ) разрешение представлять Германию.

– Процесс открепления был довольно долгим. Несмотря на то, что я не выступал за Россию с конца 2022 года, все равно появлялось много вопросов со стороны российской федерации фигурного катания. В конечном итоге переход прошел спокойно. Выступать за Германию было решено потому, что Даша (Дарья Гримм ) – гражданка Германии, соответственно, решили представлять немецкую федерацию.

– Как вы встали в пару с Дарьей?

– С Дашей мы встали в пару, думаю, так же, как и большинство дуэтов. Она рассталась со своим прошлым партнером, я – со своей прежней партнершей. Мы решили попробовать кататься вместе, и после просмотра приняли решение продолжить совместные выступления.

– Вы сейчас тренируетесь в Германии? Освоились ли уже там?

– Сейчас мы тренируемся у итальянского тренера Маттео Занни. Живем здесь неплохо. Естественно, есть культурные различия, но проблем никаких нет – все хорошо, – сказал Родин.