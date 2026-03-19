Наталья Бестемьянова: «Шайдоров на Олимпиаде был на голову лучше всех. Он «выстрелил» тогда, когда это было нужно, очень за него рада»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о победе казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпийских играх в Милане.
«Он, как мне кажется, просто был на голову лучше всех. Мало того, что он откатал чисто свою программу, Михаил исполнил в ней уникальный каскад, который прыгает только он: тройной аксель, ойлер и четверной сальхов. Его на тренировках другие ребята, может быть, и делают – но не на Олимпиаде.
И он действительно не допустил ни одной ошибки, вот в этом и есть его олимпийское счастье: Михаил «выстрелил» тогда, когда это нужно было. Очень за него рада», – сказала Бестемьянова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Ну не был он на голову выше всех, была бы федерация РФ как в старые добрые выиграл бы Петя. На голову выше это немного по другому. Но то что все выдержал конечно молодец. Схватил удачу за хвост.
Победителей не судят. Все эти рассуждения на тему если бы, да кабы не имеют никакого смысла. Михаил показал максимум того на то он способен и в этом он молодец!
Так я же и не спорю, но это не "на голову выше всех"
Шайдоров просто оказался в нужное время в нужном месте. Не его вина, что все лидеры-фавориты попадали, как переспелые груши. А вообще вызывает уважение, что человек работал, шлифовал прыжки, не опускал руки, и вот, тихой сапой, дополз до медали. Действительно - в конечном итоге трудом заслужил, а остальное все шелуха.
Ей так кажется. А нам кажется, что Петя был в произвольной программе лучший
Не умоляя заслуг Шайдорова, Гуменник был ничем не хуже. Но почему то наши великие бывшие фигуристы не замечают его заслуг. Как будто его катание было каким-то сереньким и проходным. Обидно за Петра и стыдно за Бестемьянову и иже с ней.
ну не прям на голову выше чуть меньше.
Короче, ни Петросян, ни Гуменник нашему бомонду не понравились!
Ему повезло. Другим нет. По разным причинам. Никто не знал , что такой расклад будет.
На голову выше Малинин в своей пиковой форме, а Шайдоров ничем не лучше Гуменника, по второй оценке так точно
Гуменник лучше. У Шайдорова просто набор прыжков. Программы не было.
Шайдоров приехал на олимпиаду относительно хорошо готовым, но судя по тому, что по сезону он шел не очень, вряд ли он был лучшим. соперники попадали - это да, но его можно назвать претендентом на тройку лучших фигуристов в мире, с отнюдь не гарантированным третьим местом
