Наталья Бестемьянова: «Шайдоров на Олимпиаде был на голову лучше всех. Он «выстрелил» тогда, когда это было нужно, очень за него рада»

Бестемьянова: Шайдоров на Олимпиаде был на голову лучше всех.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о победе казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпийских играх в Милане.

«Он, как мне кажется, просто был на голову лучше всех. Мало того, что он откатал чисто свою программу, Михаил исполнил в ней уникальный каскад, который прыгает только он: тройной аксель, ойлер и четверной сальхов. Его на тренировках другие ребята, может быть, и делают – но не на Олимпиаде .

И он действительно не допустил ни одной ошибки, вот в этом и есть его олимпийское счастье: Михаил «выстрелил» тогда, когда это нужно было. Очень за него рада», – сказала Бестемьянова.

«Мы молились и плакали». Казахстанское счастье от золота Шайдорова: дарим вам частичку