Наталья Бестемьянова: «Нет практически ни одного спортсмена, за которым бы не было русского следа в фигурном катании. Сейчас куда ни ткни пальцем – он будет везде»

Бестемьянова: нет почти ни одного фигуриста, за которым не было русского следа.

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила «русский след» в мировом фигурном катании.

– Возвращаясь к вашей дисциплине, к танцам на льду: как вам [на Олимпиаде] золотая французская пара Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон?

– Тот случай, когда я абсолютно согласна с судьями и считаю, что победить должны были именно они. Пара сделала какой-то необыкновенный рывок в своем мастерстве. Они выиграли своей необыкновенной чувственностью, которой не было у занявших в итоге второе место американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса.

Видела выступление спортсменов США еще в сентябре, и мне показалось, что их танец недостаточен для золота на Олимпиаде. Они ошиблись с темой, не катались так страстно, как звучит выбранная ими испанская музыка.

– Наших пар в Италии не было. И победители, и призеры в танцах, например, – не выходцы из России. Чувствуется ли в их выступлениях влияние российской, советской школы? Приложили ли руку наши тренеры к этому успеху?

– Мне кажется, сейчас куда ни ткни пальцем в фигурном катании – везде будет русский след. Скажу больше: нет практически ни одного спортсмена, за которым бы не было русского следа в нашем виде спорта.

В случае пары Чок – Бейтс это однозначно Игорь Шпильбанд, тренер и постановщик номеров. Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон тренировались во французской сборной, где тоже немало российских специалистов, – ответила Бестемьянова.