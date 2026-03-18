ISU выпустил руководство по оцениванию хореографических элементов в одиночном и парном катании

В фигурном катании введут новые хореографические элементы со следующего сезона.

Международный союз конькобежцев (ISU) выпустил руководство по оцениванию хореографических элементов в одиночном и парном катании.

Его можно посмотреть на сайте ISU. В руководстве описаны сами элементы и перечислены пункты GOE (надбавки за качество исполнения) для хореографических последовательности и вращения (для одиночников), хореографических последовательности, поддержки и парного вращения (для пар).

По действующим правилам одиночники и пары исполняют в произвольной программе хореографическую последовательность. Хореографические вращения и поддержки планируется ввести в сезоне-2026/27 – они имеют фиксированную базовую стоимость и заменят в произвольной одно из вращений и одну из поддержек на уровень.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
А чем нынешнее вращение отличается от хореографического вращения, которое будет со следующего сезона?
Ответ Katerina Sunny
А чем нынешнее вращение отличается от хореографического вращения, которое будет со следующего сезона?
Критериями для исполнения на уровень и разная базовая стоимость собственно на этот уровень.
Абсолютно неконкретные правила, позволяющие ставить любые оценки
Ответ unknownman
Абсолютно неконкретные правила, позволяющие ставить любые оценки
Открывают пошире дверь для подтягивая нужных спортсменов за счет GOE. С одним хорео элементом в технической оценке еще можно смириться, но дальше это болото распускать – это стремно.
Ответ Ольга Богданова
Открывают пошире дверь для подтягивая нужных спортсменов за счет GOE. С одним хорео элементом в технической оценке еще можно смириться, но дальше это болото распускать – это стремно.
Уже два, есть хорео дорожка и теперь хорео вращение причем вместо полноценного вращения. Это серьезное упрощение. У парников вообще убрали поддержку и ввели это это что упрощает программу значительно
Надежда на Дзепку. Квады не приветствуются.
У ИСУ похоже крыша едет совсем, а товарищ начальник говорил что вращается надо оказывается уже не надо так как одно вращение будет не полноценное.
Любое изменение правил регламента или судейских требований это всегда чьё то лобби .
