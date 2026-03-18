В фигурном катании введут новые хореографические элементы со следующего сезона.

Международный союз конькобежцев (ISU) выпустил руководство по оцениванию хореографических элементов в одиночном и парном катании.

Его можно посмотреть на сайте ISU . В руководстве описаны сами элементы и перечислены пункты GOE (надбавки за качество исполнения) для хореографических последовательности и вращения (для одиночников), хореографических последовательности, поддержки и парного вращения (для пар).

По действующим правилам одиночники и пары исполняют в произвольной программе хореографическую последовательность. Хореографические вращения и поддержки планируется ввести в сезоне-2026/27 – они имеют фиксированную базовую стоимость и заменят в произвольной одно из вращений и одну из поддержек на уровень.