ISU выпустил руководство по оцениванию хореографических элементов в одиночном и парном катании
В фигурном катании введут новые хореографические элементы со следующего сезона.
Международный союз конькобежцев (ISU) выпустил руководство по оцениванию хореографических элементов в одиночном и парном катании.
Его можно посмотреть на сайте ISU. В руководстве описаны сами элементы и перечислены пункты GOE (надбавки за качество исполнения) для хореографических последовательности и вращения (для одиночников), хореографических последовательности, поддержки и парного вращения (для пар).
По действующим правилам одиночники и пары исполняют в произвольной программе хореографическую последовательность. Хореографические вращения и поддержки планируется ввести в сезоне-2026/27 – они имеют фиксированную базовую стоимость и заменят в произвольной одно из вращений и одну из поддержек на уровень.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
А чем нынешнее вращение отличается от хореографического вращения, которое будет со следующего сезона?
Критериями для исполнения на уровень и разная базовая стоимость собственно на этот уровень.
Абсолютно неконкретные правила, позволяющие ставить любые оценки
Открывают пошире дверь для подтягивая нужных спортсменов за счет GOE. С одним хорео элементом в технической оценке еще можно смириться, но дальше это болото распускать – это стремно.
Уже два, есть хорео дорожка и теперь хорео вращение причем вместо полноценного вращения. Это серьезное упрощение. У парников вообще убрали поддержку и ввели это это что упрощает программу значительно
Надежда на Дзепку. Квады не приветствуются.
У ИСУ похоже крыша едет совсем, а товарищ начальник говорил что вращается надо оказывается уже не надо так как одно вращение будет не полноценное.
Любое изменение правил регламента или судейских требований это всегда чьё то лобби .
