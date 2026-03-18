Стилист Новикова о работе с Щербаковой и Туктамышевой в Милане: «Аня, мне кажется, утонченная, леди. А в Лизе хотелось подчеркнуть ее смелость, дерзость»

Стилист о работе с Щербаковой и Туктамышевой: у них нет звездной болезни.

Стилист Ольга Новикова рассказала о работе с фигуристками Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой в Милане.

– Вы собирали образы для Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой в Милане. Как поступило это предложение?

– Это был запрос от Коммент.Шоу. Они снимали выпуск с девочками и, соответственно, хотели показать Милан, стиль, рассказать, какие образы сейчас модные и какие магазины стоит посетить. Им нужен был человек, который не только профессионал в сфере стилистики, но и сможет все это рассказать на камеру, пообщаться, не постесняется. Они увидели у меня в соцсетях рилсы, где я говорю, делаю какие-то обзоры, и такие: «Все, давайте с вами, нам все нравится, вы классная». И, соответственно, через Коммент.Шоу» мы с ними согласовывали, куда я их поведу, какие нужны образы.

Девушек я увидела уже в день встречи. Раньше мы с ними не общались. Безусловно, всегда играет роль типаж, лицо, линии, то, что транслирует лицо, потому что они очень разные и отличаются друг от друга.

Важно было показать, что вообще модно сейчас в индустрии Милана, потому что Милан – это столица моды, как и Париж. То, что где-то появляется, все всегда сначала у нас. Это прямо как горячие пирожки, которые пекут сначала в Милане, и уже потом они разлетаются. <...>

– Легко ли было с ними работать?

– Да. Они открытые девочки, искренние, честные, с горящими глазами. Я прямо видела, что им интересно, они меня слушали. Это тот случай, когда ты даешь человеку, и он хочет это. Иногда случается, что ты объясняешь, а он такой: «Ну окей, давай, ну хорошо». А тут девчонки: «А-а!» То есть было видно, что они сами получали удовольствие от процесса, вдохновлялись.

Им все понравилось в итоге. Даже несмотря на то, что мы с ними до этого не общались лично. Когда уже я им показала образы, Аня сразу сказала: «Да, это мое! Розовая курточка мне нравится, очки мне нравятся». Лиза: «Мне так нравится эта жилетка, я прямо вижу контраст!» То есть это, конечно, всегда приятно для меня, как для эксперта, понимать, что моя работа заходит не только потому, что красиво, а потому что еще и внутренне отзывается. <...>

Мне они запомнились искренностью, простотой в плане общения: легко, свободно, нет никакой возвышенности, звездной болезни, улыбка и у одной, и у другой, и какое-то доверие. Просто очень приятные девочки.

– Как вы подбирали для них образы? У них же разный стиль. Может, что-то про каждую можете сказать?

– Да. Аня, мне кажется, утонченная, леди. У нее в типаже есть некая наивность: раскрытые глаза, широко распахнутые. Когда мы собирали для нее образ в Prada, мне хотелось ей дать вот этой легкости, кокетливости. Поэтому я для нее подобрала светло-голубой кашемировый свитер, светло-розовую ветровку. Хотелось дать ей чуть-чуть релакса, расслабленности, вайба принцессы. Потому что она крутая, сильная на льду, и вот как будто бы в жизни хочется ей дать возможность побыть девочкой. Чтобы, как говорится: «Я девочка, я хочу платьишко, дайте мне мороженое, я буду счастлива». То есть отойти чуть-чуть от этого постоянного движа, силы, коньков, льда, работы. Как они сами говорили: «Мы спортсмены, нам скажи – мы все сделаем».

А в Лизе хотелось подчеркнуть ее смелость, дерзость. У нее высокий контраст, она очень хорошо держит черный цвет, который не всем подходит. Поэтому в ее образах мы сочетали теплую жилетку, но там был контраст черного, белого и еще желтой полоски. Такая смелая, интересная, вообще из другой оперы. Очки, сумки яркие подбирали. В то же время черная куртка Prada, казалось бы, достаточно классическая модель, но укороченная, простроченная – на нее вообще замечательно села.

Они разные. Я скажу больше: даже если одну и ту же вещь надеть на разных людей, она будет смотреться по-разному, – сказала Новикова.