Загитова примет участие в шоу команды Тутберидзе в шести городах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в шоу команды Этери Тутберидзе в шести городах.
«Уже этой весной я приму участие в ледовых шоу команды Этери Тутберидзе. Приглашаю вас разделить с нами яркие вечера фигурного катания в следующих городах:
• 7 апреля – Пермь
• 15 апреля – Уфа
• 18 апреля – Новосибирск
• 22 апреля – Москва
• 24 апреля – Казань
• 26 апреля – Санкт-Петербург
До встречи в вашем городе!» – написала Загитова.
Таким образом, фигуристки не будет на шоу в Хабаровске (10 апреля) и Владивостоке (12 апреля).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
Обычно она участвует во всех городах , но бывали иногда исключения из-за накладок с другими проектами, которые зависят ни только от нее .
Успешного шоу тура по городам Страны ТШТ .
Хоть и не нравится её новый образ,но на льду она всегда прекрасна... До сих пор её прокаты пересматриваю...