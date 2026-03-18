Загитова примет участие в шоу команды Тутберидзе в шести городах

Загитова выступит в шоу Тутберидзе в шести городах.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в шоу команды Этери Тутберидзе в шести городах.

«Уже этой весной я приму участие в ледовых шоу команды Этери Тутберидзе. Приглашаю вас разделить с нами яркие вечера фигурного катания в следующих городах:

• 7 апреля – Пермь

• 15 апреля – Уфа

• 18 апреля – Новосибирск

• 22 апреля – Москва

• 24 апреля – Казань

• 26 апреля – Санкт-Петербург

До встречи в вашем городе!» – написала Загитова.

Таким образом, фигуристки не будет на шоу в Хабаровске (10 апреля) и Владивостоке (12 апреля).