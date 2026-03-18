9

Загитова примет участие в шоу команды Тутберидзе в шести городах

Загитова выступит в шоу Тутберидзе в шести городах.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в шоу команды Этери Тутберидзе в шести городах.

«Уже этой весной я приму участие в ледовых шоу команды Этери Тутберидзе. Приглашаю вас разделить с нами яркие вечера фигурного катания в следующих городах:

• 7 апреля – Пермь

• 15 апреля – Уфа

• 18 апреля – Новосибирск

• 22 апреля – Москва

• 24 апреля – Казань

• 26 апреля – Санкт-Петербург

До встречи в вашем городе!» – написала Загитова.

Таким образом, фигуристки не будет на шоу в Хабаровске (10 апреля) и Владивостоке (12 апреля).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
ледовые шоу
женское катание
logoАлина Загитова
logoсборная России
logoЭтери Тутберидзе
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Алина достойнее всего вела себя по отношению к своему тренерскому штабу, рада видеть ее очередной раз на шоу.
Ответ Арктический Лед
Алина достойнее всего вела себя по отношению к своему тренерскому штабу, рада видеть ее очередной раз на шоу.
Совершенно точно, Алина порядочный и честный человек и всегда отзывается с уважением о своих тренерах и разделяет все свои медали с ТШТ.
Обычно она участвует во всех городах , но бывали иногда исключения из-за накладок с другими проектами, которые зависят ни только от нее .
Успешного шоу тура по городам Страны ТШТ .
Как бы там не было, но Алина точно знает и помнит кто ее привел к этой жизни, еще по моему ни разу не пропустила шоу ЭГ.
Самая верная ученица ТШТ
Из всех учениц этого ТШ самая преданная и благодарная - Алина.
Хоть и не нравится её новый образ,но на льду она всегда прекрасна... До сих пор её прокаты пересматриваю...
Ответ люблю тутберят
Из всех учениц этого ТШ самая преданная и благодарная - Алина. Хоть и не нравится её новый образ,но на льду она всегда прекрасна... До сих пор её прокаты пересматриваю...
Да, что ни программа, то в "золотой фонд ФК"!
Можно что угодно говорить про Алину после спорта,но то,что она уважает свой тренерский штаб это однозначно, молодец.
Алина, Женя, Саша это всегда успех на шоу
И хорошо, у Алины прекрасные отношения с ТШТ! И у ТШТ с Алиной тоже)
