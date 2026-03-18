  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александра Трусова: «На прошлой неделе поставили номер для тура Тутберидзе, еще один в процессе. Плюс в работе программа для шоу-турнира»
12

Александра Трусова: «На прошлой неделе поставили номер для тура Тутберидзе, еще один в процессе. Плюс в работе программа для шоу-турнира»

Трусова сообщила, что готовит номер для турнира шоу-программ.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что готовит номер для турнира «Русский вызов».

«Я почти настроилась на небольшую передышку между проектами, но как всегда что-то пошло не так.

Хоть часть моих проектов заканчивается, впереди намечаются новые – сейчас собираю вещи перед поездкой на шоу в Ростов. А затем меня ждут шоу-турнир и тур с Этери Георгиевной.

Несмотря на все это, тренируюсь я чаще, чем прежде, чему я очень рада!

На прошлой неделе уже поставили новый номер для тура, еще один в процессе. Плюс в работе программа для шоу-турнира. Теперь я практически живу на льду, но я не жалуюсь – именно об этом я и мечтала примерно со второго триместра беременности.

Отдохну после всего уже в мае», – написала Трусова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
ледовые шоу
женское катание
Открытый турнир по шоу-программам
Александра Игнатова (Трусова)
сборная России
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Для вызова ей кто-нибудь вроде Михайлова ставит, раз Тутберидзе сказала , что они больше не ставят для этого шоу?
Ответ Katerina Sunny
Для вызова ей кто-нибудь вроде Михайлова ставит, раз Тутберидзе сказала , что они больше не ставят для этого шоу?
Может и Авербух ставит?Она же в Ростов с его шоу едет .
Ответ Vladimir Arutin
Может и Авербух ставит?Она же в Ростов с его шоу едет .
Авербух после ЛП уговорил на две программы? Я верю, что для своего шоу мог поставить. Но для вызова не вижу я Сашу в программе Авербуха.
а про спорт уже ничего
Ответ lika11
а про спорт уже ничего
Сезон почти закончился
«Туры — это как через сито. Сеют, сеют, а потом как турнут!».🤣🤣🤣
Денег лишних не бывает особенно в фигурке у спортсменов !
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Трусова сыграет Снежную королеву в новогоднем шоу Плющенко
сегодня, 12:29
Трусова выступит в шоу Авербуха в Ростове-на-Дону
15 марта, 10:15
Трусова выступит во всех шоу команды Тутберидзе этой весной
2 марта, 12:04
Рекомендуем
Главные новости
Стилист Новикова о работе с Щербаковой и Туктамышевой в Милане: «Аня, мне кажется, утонченная, леди. А в Лизе хотелось подчеркнуть ее смелость, дерзость»
12 минут назад
Загитова примет участие в шоу команды Тутберидзе в шести городах
сегодня, 16:44
Трусова сыграет Снежную королеву в новогоднем шоу Плющенко
сегодня, 12:29
Евгений Плющенко: «С Любой Рубцовой готовим мировой эксклюзив — комбинацию, которую не делала ни одна девушка в мире: тройной аксель плюс сальто»
сегодня, 11:06
Чха Чжун Хван снялся с чемпионата мира по фигурному катанию
сегодня, 10:35
Алиса Двоеглазова: «Если ISU разрешит выступать по юниорам, я очень обрадуюсь и скажу, что готова хоть сейчас туда поехать»
сегодня, 08:46
Алиса Двоеглазова: «Не хочу заканчивать с фигурным катанием, пока не попробую себя в парах»
сегодня, 06:36
Алиса Двоеглазова: «Тутберидзе приносит уверенность в себе. И на контрольных прокатах, и на чемпионате России мне было спокойнее выходить»
сегодня, 06:32
Татьяна Тарасова: «Победы паралимпийцев поспособствуют нашему возвращению на международную арену»
сегодня, 06:32
Двоеглазова о финале Гран-при России: «Сказала тренерам, что мне очень обидно, что так получается, мне стыдно перед ними»
сегодня, 06:27
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем