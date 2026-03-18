Александра Трусова: «На прошлой неделе поставили номер для тура Тутберидзе, еще один в процессе. Плюс в работе программа для шоу-турнира»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что готовит номер для турнира «Русский вызов».

«Я почти настроилась на небольшую передышку между проектами, но как всегда что-то пошло не так.

Хоть часть моих проектов заканчивается, впереди намечаются новые – сейчас собираю вещи перед поездкой на шоу в Ростов. А затем меня ждут шоу-турнир и тур с Этери Георгиевной.

Несмотря на все это, тренируюсь я чаще, чем прежде, чему я очень рада!

На прошлой неделе уже поставили новый номер для тура, еще один в процессе. Плюс в работе программа для шоу-турнира. Теперь я практически живу на льду, но я не жалуюсь – именно об этом я и мечтала примерно со второго триместра беременности.

Отдохну после всего уже в мае», – написала Трусова.