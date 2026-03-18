Трусова сыграет Снежную королеву в новогоднем шоу Плющенко

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова исполнит роль Снежной королевы в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко .

«Мы стартанули с нашей ледовой сказкой для всей семьи «Снежная Королева»! Шоу пройдет на «ВТБ Арене» в новогодние праздники, с 26 декабря по 4 января.

Я знаю, вы ждали!

Саша Трусова-Игнатова — наша Снежная королева.

Мы впервые создаем воздушную сцену на льду и уникальный концепт, который, я более чем уверен, вас удивит. Каждый месяц мы будем раскрывать имена новых участников шоу», – написал Плющенко.