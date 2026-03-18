33

Трусова сыграет Снежную королеву в новогоднем шоу Плющенко

Трусова исполнит главную роль в шоу Плющенко «Снежная королева».

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова исполнит роль Снежной королевы в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко.

«Мы стартанули с нашей ледовой сказкой для всей семьи «Снежная Королева»! Шоу пройдет на «ВТБ Арене» в новогодние праздники, с 26 декабря по 4 января.

Я знаю, вы ждали!

Саша Трусова-Игнатова — наша Снежная королева.

Мы впервые создаем воздушную сцену на льду и уникальный концепт, который, я более чем уверен, вас удивит. Каждый месяц мы будем раскрывать имена новых участников шоу», – написал Плющенко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
logoЕвгений Плющенко
ледовые шоу
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная России
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
1. Это и есть тот самый "секретный хедлайнер", о котором они с Янкой вещали, старательно подвешивая интригу?))
2. Это все, что надо знать о серьезности решения Трусовой вернуться в большой спорт
Ответ garovatat
Деньги сами себя не заработают. Ну нравится Трусовой тренероватся и прыгать прыжки ну пусть тренеруется и радуется. Ну и на шоу денег заработает паралельно что плохого то.
Ответ garovatat
Откатает ЧР и поедет на елки, как все и делают
Кто оленем северным будет???Неужели сам Евгений?
а на роль разбойницы подойдет Яметова
Жаль, что чуда не свершилось, все же возвращение Трусовой в большой спорт - пиар и повышение своих котировок. Увы.
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Я реально не понимаю, зачем ей возвращаться после серебра Пекина, если ничего не изменится. Прыгать, сколько ей хочется, она и в шоу может.
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Та же мысль сразу мелькнула и у меня)))
А чемпионат России когда?
18 март, Лисий анонсирует 26 декабря...
Кай, понятно, Гномыч, Герда - Костылева, но не кричит об этом, вдруг Маман снова хвостом вильнет... )
Ответ 3a_3eHuT
Ну тут Яна правильно работает раскручивать надо зарание.
И опять " впервые" ))) И опять каждый месяц по одному имени. Умеет заинтриговать. Кого будет Люба Рубцова играть? )))
Опять первые, ну что ты будешь делать 😁
самый главный вопрос: кто будет рогатым оленем?
Там ещё есть знатная роль разбойницы, я уже догадываюсь кто будет, Яметова скорее всего.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
