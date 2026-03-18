Евгений Плющенко: «С Любой Рубцовой готовим мировой эксклюзив — комбинацию, которую не делала ни одна девушка в мире: тройной аксель плюс сальто»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Любовь Рубцова готовит комбинацию из тройного акселя и сальто назад.
«Мне интересно делать с моими спортсменами уникальные вещи.
С Любой Рубцовой мы готовим мировой эксклюзив — комбинацию, которую не делала ни одна девушка в мире ни на тренировках, ни на официальных стартах: 3,5 А + Backflip ✔️
Люба — первая в России девушка, которая исполнила сальто на официальном старте. Уверен, что в следующем сезоне она покажет эту комбинацию на соревнованиях 💪🏻», – написал Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мамыра его раскрутит по-полной. Это не от Алфёровой отбиваться.
Чтобы что?
Там вообще все ненормальные что ли