  • Евгений Плющенко: «С Любой Рубцовой готовим мировой эксклюзив — комбинацию, которую не делала ни одна девушка в мире: тройной аксель плюс сальто»
Евгений Плющенко: «С Любой Рубцовой готовим мировой эксклюзив — комбинацию, которую не делала ни одна девушка в мире: тройной аксель плюс сальто»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Любовь Рубцова готовит комбинацию из тройного акселя и сальто назад.

«Мне интересно делать с моими спортсменами уникальные вещи.

С Любой Рубцовой мы готовим мировой эксклюзив — комбинацию, которую не делала ни одна девушка в мире ни на тренировках, ни на официальных стартах: 3,5 А + Backflip ✔️

Люба — первая в России девушка, которая исполнила сальто на официальном старте. Уверен, что в следующем сезоне она покажет эту комбинацию на соревнованиях 💪🏻», – написал Плющенко.

ВИДЕО

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
logoсборная России
logoЕвгений Плющенко
женское катание
Любовь Рубцова
Сергей Викторович уже в очереди на переманивание.
Ответ kverigina
Он без очереди просочится, если не он, то кто? )))))
Ответ kverigina
Плющенко это просто что- то уникальное по длине павлинова хвоста. Лучше поработал над тем, чтобы Люба Рубцова смогла отобраться на ЧР, а не так, как в этом сезоне. (Она, вообще-то, с железякой в спине, он её совсем угробить хочет?).
Огненного обруча не хватает для пущего эффекта.
Ответ Катерь
Впервые в истории!
Ему лечиться надо, иначе просто переломает всех спортсменов🤦‍♀️
Ответ Snegirochka
учитывая, куда и с кем он сейчас поехал - как говорят в пословице "парень - гвоздь, сам в стенку лезет".
Мамыра его раскрутит по-полной. Это не от Алфёровой отбиваться.
Программы соревновательные нормальные новые готовьте от серьёзных постановщиков, а не от Нугумановой и Митрофановой, а не "впервые в мире" пиар-компанию разводите...
Делать с моими спортсменами... Как с обезьянками в цирке или с крепостными
Ё-моё! У Плющенко какой то нездоровый сдвиг на " впервые в мире" . Мне кажется ему и на результат наплевать, лишь бы мировую общественность удивить чем то. Любе здоровья, родителям Любы - здравого смысла.
Ответ Elenavasilevna
Сплошное шоу вместо адекватного тренерства...
Ответ Elenavasilevna
Все это идет из детства Евгения, собирание бутылок и деревянные игрушки оставили в нем незаживающую рану, ему бы хорошего психоаналитика, а не вот это все "впервые в мире.." 😔
Этот ваш эксклюзив до первого перелома основания черепа какого-либо фигуриста. Не всë можно шурупами подправить.
Оспади... Как он замумукал этим сальто... После Сурии пока ни у кого красиво сделать не получилось. Разве что у Кигана. Поэтому, давайте девочку с больной спиной заставим его делать, да ещё и после трикселя.

Чтобы что?
Извиняюсь, это та самая, у которой операция на позвоничнике была?
Какой ужас. Это тренер? А потом первый в мире, не дай бог, сломанный позвоночник.
Там вообще все ненормальные что ли
Материалы по теме
Евгений Плющенко: «Скоро у Лены Костылевой выйдет ее личная мерч-коллекция. В мае у нас пройдет съемка на обложку крупного журнала»
16 марта, 19:11
Мемола о популярности фигуристов: «В Италии всем очень нравилась Туктамышева. История Медведевой тоже оказалась интересной – люди любят такие драмы»
16 марта, 16:16
«Пусть правда останется на совести каждого. Все действующие лица ее хорошо знают». Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко к Тутберидзе
16 марта, 09:33
