Евгений Плющенко: «С Любой Рубцовой готовим мировой эксклюзив — комбинацию, которую не делала ни одна девушка в мире: тройной аксель плюс сальто»

Плющенко: с Рубцовой готовим мировой эксклюзив: тройной аксель плюс сальто.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Любовь Рубцова готовит комбинацию из тройного акселя и сальто назад.

«Мне интересно делать с моими спортсменами уникальные вещи.

С Любой Рубцовой мы готовим мировой эксклюзив — комбинацию, которую не делала ни одна девушка в мире ни на тренировках, ни на официальных стартах: 3,5 А + Backflip ✔️

Люба — первая в России девушка, которая исполнила сальто на официальном старте. Уверен, что в следующем сезоне она покажет эту комбинацию на соревнованиях 💪🏻», – написал Плющенко.

