25

Чха Чжун Хван снялся с чемпионата мира по фигурному катанию

Чха Чжун Хван не выступит на чемпионате мира в Праге.

Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван пропустит чемпионат мира 2026 года в Праге.

Его заменит Чха Ен Хен, сообщает сайт ISU. 

Чха Чжун Хван – серебряный призер ЧМ-2023. На Олимпиаде в Милане занял четвертое место.

Чемпионат мира пройдет с 25 по 29 марта. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
logoЧха Чжун Хван
logoчемпионат мира по фигурному катанию
мужское катание
logoсборная Южной Кореи
Чха Ен Хен
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Джун - артист на льду с большой буквы. Если бы действительно, как утверждает Сих, что-то решало катание, а не прыжки и федерации, то Джун был бы в призерах ОИ.
Ответ Alina66
Джун - артист на льду с большой буквы. Если бы действительно, как утверждает Сих, что-то решало катание, а не прыжки и федерации, то Джун был бы в призерах ОИ.
В первую очередь, Федерации, потому что прыжки у того же Юмы были максимально далеки от идеала.
Отсутствие лутц-риттового принца, короля дорожек шагов Чжун Хвана с его прекрасными постановками - потеря для любого турнира. Но можно немного порадоваться за то, что медаль Стивена Гоголева становится ближе)
Не, ну как так-то? Должен же глаз хоть изредка на реально хороших компонентах отдыхать! (((
Ответ RouGE
Не, ну как так-то? Должен же глаз хоть изредка на реально хороших компонентах отдыхать! (((
Дружно молимся, чтобы хотя бы Адам не снялся и отбожил на этот раз...
Блин, какая плохая новость! Я в расстройстве.((( Так хотела еще раз полюбоваться его программами, нереальной по красоте дорожкой в "Дожде..." и просто шедевральной "Loco". Но здоровье, конечно, превыше всего.
Ответ Бетси Тверская
Блин, какая плохая новость! Я в расстройстве.((( Так хотела еще раз полюбоваться его программами, нереальной по красоте дорожкой в "Дожде..." и просто шедевральной "Loco". Но здоровье, конечно, превыше всего.
Записи его "нереального", по-прежнему в доступе на ОККО
Ответ Порядка.нет
Записи его "нереального", по-прежнему в доступе на ОККО
Я в курсе и часто пересматриваю. Но каждый новый прокат - это совершенно новые грани и впечатления. Джуни будет очень не хватать в Праге.(
А вот это жаль, люблю смотреть катание Хвана. Кто там выступать то в итоге будет?
Ответ tanya_1111
А вот это жаль, люблю смотреть катание Хвана. Кто там выступать то в итоге будет?
Из компонентных Селевко, Торгашев, Каррильо, Васильевс, Браун, французы, японцы. Начала перечислять и удивилась, что будет на кого посмотреть.
Ответ Gau
Из компонентных Селевко, Торгашев, Каррильо, Васильевс, Браун, французы, японцы. Начала перечислять и удивилась, что будет на кого посмотреть.
Даже жалко, что вы Сяо Хим Фа не назвали)) Тоже очень компонентный юноша.
А вот это очень плохо. В смысле очень жаль. Люблю этого фигуриста, обожаю его катание.
Очень жаль конечно
Классно, посмотрим борьбу брички с селевко)
Очень жаль, чм все больше теряет привлекательность.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
