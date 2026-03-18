Чха Чжун Хван снялся с чемпионата мира по фигурному катанию

Чха Чжун Хван не выступит на чемпионате мира в Праге.

Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван пропустит чемпионат мира 2026 года в Праге. Его заменит Чха Ен Хен, сообщает сайт ISU. Чха Чжун Хван – серебряный призер ЧМ-2023. На Олимпиаде в Милане занял четвертое место. Чемпионат мира пройдет с 25 по 29 марта.