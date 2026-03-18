Алиса Двоеглазова: «Если ISU разрешит выступать по юниорам, я очень обрадуюсь и скажу, что готова хоть сейчас туда поехать»

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова сообщила, что готова выступать на международных соревнованиях по юниорам.

Двоеглазовой 17 лет, в России она провела первый сезон по взрослым. По правилам ISU , на международных юниорских турнирах спортсмены могут выступать до 19 лет.

– Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать юниоров к международным стартам. Думали ли вы уже о возможности вернуться в юниоры, если допуск последует?

– Если мне дадут такую возможность и скажут, что я могу выступать по юниорам, я не то что соглашусь – я очень обрадуюсь и скажу, что готова хоть сейчас поехать туда выступать. Все зависит от федерации и от того, кого выберут. Не думаю, что нам сразу дадут много квот, скорее всего, поедет кто-то один или максимум два спортсмена. Если мне скажут ехать по юниорам, то, конечно, поеду.

– Насколько часто посещают мысли о международных соревнованиях и как вы справляетесь с их отсутствием?

– Пока для меня главные старты сезона завершились, у меня была своя цель. Я никогда не выступала на международной арене и еще не знаю, как это происходит. Я разговаривала со спортсменами, которые там были, они говорят, что это ни с чем не сравнится. И уже даже становится не важно, как ты выступил, то, что ты там, в другой стране выступаешь, – это уже незабываемо.

Конечно, жду возвращения, и хочется кататься подольше, чтобы и там побольше повыступать, потому что многие уже в моем возрасте становились олимпийскими чемпионками. Завершали карьеру уже с многочисленными титулами. Но сейчас такое поколение – наверное, многие, кто сейчас катается, будут кататься дольше и, возможно, тоже ждать.

– Ставите ли себе рамки, сколько лет еще готовы кататься?

– Могу иногда немного заглянуть в будущее, но в любом случае никто не знает, как все сложится, – рассказала Двоеглазова.