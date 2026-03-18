Алиса Двоеглазова: «Если ISU разрешит выступать по юниорам, я очень обрадуюсь и скажу, что готова хоть сейчас туда поехать»

Двоеглазова готова выступать на международных турнирах по юниорам.

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова сообщила, что готова выступать на международных соревнованиях по юниорам.

Двоеглазовой 17 лет, в России она провела первый сезон по взрослым. По правилам ISU, на международных юниорских турнирах спортсмены могут выступать до 19 лет.

– Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать юниоров к международным стартам. Думали ли вы уже о возможности вернуться в юниоры, если допуск последует?

– Если мне дадут такую возможность и скажут, что я могу выступать по юниорам, я не то что соглашусь – я очень обрадуюсь и скажу, что готова хоть сейчас поехать туда выступать. Все зависит от федерации и от того, кого выберут. Не думаю, что нам сразу дадут много квот, скорее всего, поедет кто-то один или максимум два спортсмена. Если мне скажут ехать по юниорам, то, конечно, поеду.

– Насколько часто посещают мысли о международных соревнованиях и как вы справляетесь с их отсутствием?

– Пока для меня главные старты сезона завершились, у меня была своя цель. Я никогда не выступала на международной арене и еще не знаю, как это происходит. Я разговаривала со спортсменами, которые там были, они говорят, что это ни с чем не сравнится. И уже даже становится не важно, как ты выступил, то, что ты там, в другой стране выступаешь, – это уже незабываемо.

Конечно, жду возвращения, и хочется кататься подольше, чтобы и там побольше повыступать, потому что многие уже в моем возрасте становились олимпийскими чемпионками. Завершали карьеру уже с многочисленными титулами. Но сейчас такое поколение – наверное, многие, кто сейчас катается, будут кататься дольше и, возможно, тоже ждать.

– Ставите ли себе рамки, сколько лет еще готовы кататься?

– Могу иногда немного заглянуть в будущее, но в любом случае никто не знает, как все сложится, – рассказала Двоеглазова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoГран-при среди юниоров
женское катание
logoАлиса Двоеглазова
logoМОК
logoISU
logoсборная России
ой, Алиса, да не надейтесь вы ни на какой допуск. Сихарулидзе же явно сказал, что его всё устраивает, и ничего делать он не собирается. Остаётся только ждать, когда сменится руководитель ффкр, но это долго, лет 20 еще
ой, Алиса, да не надейтесь вы ни на какой допуск. Сихарулидзе же явно сказал, что его всё устраивает, и ничего делать он не собирается. Остаётся только ждать, когда сменится руководитель ффкр, но это долго, лет 20 еще
Про юниоров он сказал,по-моему,70 на 30..
Про юниоров он сказал,по-моему,70 на 30..
И то не факт, он сам не знает..
Щас мама Ира Алисе все объяснит популярно))
Щас мама Ира Алисе все объяснит популярно))
+++++
Я по-прежнему предполагаю и даже утверждаю, что ИСУ продинамит нас до августа, каждый раз откладывая обсуждение нашего возвращения до лучших времен под разными предлогами, а в августе заявят, что сезон уже начинается, а ваш вопрос будет обсуждаться в декабре.
Я по-прежнему предполагаю и даже утверждаю, что ИСУ продинамит нас до августа, каждый раз откладывая обсуждение нашего возвращения до лучших времен под разными предлогами, а в августе заявят, что сезон уже начинается, а ваш вопрос будет обсуждаться в декабре.
Очень на то похоже. К сожалению. Чудо только если случится, но чудес не бывает.
Я по-прежнему предполагаю и даже утверждаю, что ИСУ продинамит нас до августа, каждый раз откладывая обсуждение нашего возвращения до лучших времен под разными предлогами, а в августе заявят, что сезон уже начинается, а ваш вопрос будет обсуждаться в декабре.
По идее, уже сейчас должна быть ясность, сейчас должны объявить. А иначе да - сезон начался, им не до нас.
В случае допуска юниоров у ФФКР будет выбор похлеще отбора в Пекин. Две квоты даже на этапы ЮГП и кого посылать, одну с шансом на финал или двух, и кого. Кто-то и во взрослых на международных по юниорам не выигрывал.
В случае допуска юниоров у ФФКР будет выбор похлеще отбора в Пекин. Две квоты даже на этапы ЮГП и кого посылать, одну с шансом на финал или двух, и кого. Кто-то и во взрослых на международных по юниорам не выигрывал.
Комментарий скрыт
В случае допуска юниоров у ФФКР будет выбор похлеще отбора в Пекин. Две квоты даже на этапы ЮГП и кого посылать, одну с шансом на финал или двух, и кого. Кто-то и во взрослых на международных по юниорам не выигрывал.
Дзепка, Двоеглазова и Лена, думаю выбор будет из них.
"И уже даже становится не важно, как ты выступил"...- это жикто ей такое сказал?!
ага , а тек кто сейчас выступает по юниорам в России готовы уступить место ? Девочка уже взрослая - пубертат , вряд ли выиграет у маленьких девочек , если не применят политику двойных стандартов
ага , а тек кто сейчас выступает по юниорам в России готовы уступить место ? Девочка уже взрослая - пубертат , вряд ли выиграет у маленьких девочек , если не применят политику двойных стандартов
Вы видели юниорские турниры на межнаре? Там как раз всем по 16. Отправить туда логично только Алису, если мы хотим какие-то места.
Вы видели юниорские турниры на межнаре? Там как раз всем по 16. Отправить туда логично только Алису, если мы хотим какие-то места.
Тоже думаю, что девочки 13-14 лет высокие компоненты не получат.
Действительно, может и разрешат, только кому-нибудь одному, как на ОИ. И поедет этот бедный ребенок один за всех отдуваться. Света к конце туннели совсем не видно пока что.
Действительно, может и разрешат, только кому-нибудь одному, как на ОИ. И поедет этот бедный ребенок один за всех отдуваться. Света к конце туннели совсем не видно пока что.
А больше одной квоты после пропуска нескольких ЮЧМ и невозможно по правилам. На этапах ЮГП по две квоты на все этапы, только в парах три. Это минимум, который возможен.
Читаю и слёзы на подходе сразу. Как же мне жаль, в первую очередь спортсменов, и вообще, что всё так получилось. И ещё больше бесит, что ничего абсолютно не делалось и не делается, чтобы допустили всех спортсменов, не только юниоров.
Насколько я слышал, допуск может быть очень хитрый, например, могут допустить сразу 3-4-х но дать им только по одному этапу, что бы никто не попал в Финал!
Весело читать комменты)) Допуска нет (и не факт, что будет), но уже началась грызня за юниорские квоты. Страшно представить, что будет, если наших юниоров всё же допустят))
